Im dritten Gruppenspiel der EM 2021 trifft Deutschland heute auf Ungarn. Goal verrät, wo das Spiel live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Showtime für die deutsche Nationalmannschaft! Im dritten Gruppenspiel der EM 2021 geht es für das DFB-Team um den Einzug in das Achtelfinale des Turniers. Heute um 21 Uhr steht das große Match gegen Ungarn an.

Nach zwei Spieltagen hat das Team von Bundestrainer Joachim Löw drei Punkte auf dem Konto, der Sieg gegen Portugal war Balsam für die deutsche Seele. Derzeit belegen Goretzka, Neuer und Co. den zweiten Tabellenplatz - hinter Frankreich. Doch es ist alles offen.

Auch Portugal rechnet sich Chancen auf die Runde der letzten 16 aus. Frankreich und der Europameister von 2016 treffen im Parallelspiel aufeinander.

Deutschland vs. Ungarn heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der vollen 90 Minuten bei der EM 2021 in der Gruppenphase.

Deutschland vs. Ungarn heute live: Die EM 2021 auf einen Blick

Begegnung Deutschland - Ungarn Datum, Uhrzeit Mittwoch, 23. Juni 2021 | 21 Uhr Stadion Fußball-Arena, München Wettbewerb EM 2021, Gruppenphase, 3. Spieltag

Deutschland vs. Ungarn heute live im TV sehen: Die Übertragung im Fernsehen

Der DFB muss gegen Ungarn ran und es geht um viel: Schafft Deutschland den Einzug in die K.-o.-Runde? Das Spiel wird heute Abend um 21 Uhr live im Fernsehen übertragen, soviel steht fest. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden live im TV gezeigt.

Die Rechte an der Übertragung der EM 2021 im deutschen Fernsehen liegen bei drei Sendern: Die ARD, das ZDF und auch der Pay-TV-Anbieter MagentaTV haben die Bilder aus allen Stadien, in denen die EM ausgetragen wird. Deutschland vs. Ungarn, wie sieht es da mit der Übertragung aus?

EM 2021 im Free-TV: Deutschland vs. Ungarn heute live im TV im ZDF sehen

Deutschland trifft auf Ungarn und will in das Achtelfinale der EM 2021 einziehen. Ob das gelingt, seht Ihr heute Abend live im TV beim ZDF. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt / überträgt das ganze Spiel am Mittwochabend im Fernsehen. Um 20 Uhr wird die Übertragung gestartet, danach aber

Übertragung: 20 Uhr, Anpfiff: 21 Uhr

Moderator: Jochen Breyer

Experten: Christoph Kramer und Per Mertesacker

Kommentator: Oliver Schmidt

Co-Kommentator: Sandro Wagner

Im ZDF geht es schon etwas früher los, um 17.05 Uhr wird nämlich die Übertragung der EM 2021 mit Schweden gegen Polen eingeläutet. Dort ist Bela Rethy als Kommentator im Einsatz. Auch dieses Spiel läuft heute live im Free-TV. Alles, was im deutschen Fernsehen beim ZDF gezeigt / übertragen wird, läuft kostenlos im TV.

Wenn Ihr mit dem Kommentatorenteam der EM 2021 beim heutigen Duell Deutschland vs. Ungarn nicht zufrieden seid, dann könnt Ihr Deutschland vs. Ungarn heute auch bei MagentaTV verfolgen.

Live im Pay-TV: Deutschland vs. Ungarn heute bei MagentaTV verfolgen

Neben der Free-TV-Übertragung von Deutschland vs. Ungarn beim ZDF gibt es auch einen zweiten Sender, der die Rechte an der Übertragung hält. Das Spiel des DFB-Teams wird auch bei MagentaTV gezeigt, der Sender überträgt 41 von 51 Spielen der EM 2021 exklusiv.

Das Parallelspiel der DFB-Gruppe zwischen Portugal und Frankreich wird heute beispielsweise nur bei MagentaTV zu sehen sein, das deutsche Spiel läuft im Free-TV. Bei Magenta geht es um 20.30 Uhr los mit der Übertragung zu Deutschland vs. Ungarn - Moderator Johannes B. Kerner und Experte Michael Ballack starten dort in den Abend. Als Kommentator Wolff Fuss ist im Einsatz.

Magenta ist allerdings ein Pay-TV-Sender, den Ihr zuvor abonnieren müsst. Das Abo ist kostenpflichtig. Wegen eines Sonderangebots sind die ersten drei Monate kostenlos, im Anschluss daran kostet ein Paket zehn Euro monatlich (Vertragslaufzeit von 24 Monaten).

EM 2021 live: Deutschland vs. Ungarn heute im LIVE-STREAM schauen

Wenn Ihr das EM-Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn heute nicht im TV, sondern im LIVE-STREAM anschauen wollt, dann könnt Ihr das Duell auch im Internet gucken. Das liegt daran, dass Deutschland vs. Ungarn heute im LIVE-STREAM bei gleich zwei Sendern läuft.

Deutschland vs. Ungarn heute im LIVE-STREAM beim ZDF

Das ZDF zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten Deutschland vs. Ungarn heute im LIVE-STREAM, die Rechte an der Übertragung liegen heute bei diesem Sender. In der ZDF-Mediathek wird das gesamte Spiel dort in voller Länge übertragen.

Dort geht auch um 20 Uhr die Übertragung los, die Vorberichte und auch das Spiel an sich wird genauso übertragen, wie im regulären TV: Hier geht es DIREKT zum LIVE-STREAM des ZDF. Was Ihr braucht? Ein mobiles Endgerät und eine stabile WLAN-Verbindung.

Deutschland vs. Ungarn heute im LIVE-STREAM bei MagentaTV

Die zweite Option, das Spiel Deutschland vs. Ungarn bei der EM 2021 heute anschauen zu können, bietet der Pay-TV-Kanal MagentaTV. Der Sender zeigt die vollen 90 Minuten im Fernsehen, hat aber auch einen LIVE-STREAM parat.

Allerdings kostet dieser ebenso etwas wie der Fernsehsender. Informationen zu den Abonnements findet Ihr hier.

Deutschland vs. Ungarn heute live verpasst? Die Highlights der EM 2021 auf DAZN

DAZN ist der Streamingsender schlechthin, der in den letzten Jahren mit die meisten Rechte an Sportevents zu sich geholt hat. Der Sender aus Ismaning zeigt die Bundesliga, die Champions League, die Europa League und auch andere Top-Events live und ausführlich im LIVE-STREAM.

Das Rechtepaket wächst und wächst, unter anderem hat der Kanal die Highlights aller EM-Spiele im Programm. Mit dem Probemonat seht Ihr alle Szenen der EM 2021 auf der DAZN-Plattform, einfach und unkompliziert.

DAZN kostet nach 30 Gratistagen derzeit noch 11,99 Euro im Monat (119,99 Euro im Jahr), aber ab der neuen Bundesligasaison wird der Preis auf 14,99 Euro im Monat (149,99 Euro im Jahr) erhöht. Hier findet Ihr dazu alle Infos, während hier das DAZN-Programm liegt.

EM 2021 im LIVE-TICKER: Deutschland vs. Ungarn heute bei Goal verfolgen

Ihr habt keine Chance, das Spiel Deutschland gegen Ungarn live im TV oder auch im LIVE-STREAM anzuschauen? Dann könnt Ihr mit einem einfachen Kniff dennoch alles miterleben, was in der Münchner Arena heute so passiert.

Zwar seht Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal keine Bilder zu den vollen 90 Minuten der EM-Partie, dafür verpasst Ihr mit dem detaillierten Ticker keine Sekunde der Partie und erfahrt alles sofort. Wenn ein Tor fällt, eine Gelbe Karte gezeigt wird oder aber eine Großchance auftritt - Goal schildert Euch im LIVE-TICKER alles Wichtige zum EM-Duell zwischen dem DFB und Ungarn.

Und das allerwichtigste: Der LIVE-TICKER ist kostenlos.

Deutschland vs. Ungarn heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung in der Übersicht

Deutschland gegen Ungarn live ... ... im TV ... ZDF / MagentaTV ... im LIVE-STREAM ... ZDF / MagentaTV ... im LIVE-TICKER ... Goal ... in den Highlights ... DAZN

🎙️ @leongoretzka_: "Wir haben mit Abstand die schwierigste Gruppe. Da zählt Ungarn natürlich auch dazu. Den Abwehrriegel muss man erstmal knacken. Wir sind hochmotiviert und werden Lösungen finden. Unser klares Ziel ist, das Spiel zu gewinnen."#GERHUN #EURO2020 #GER #Goretzka pic.twitter.com/FD8lRVmEon — Die Mannschaft (@DFB_Team) June 21, 2021

Deutschland vs. Ungarn heute live: Die Aufstellung zur EM 2021

Hier findet Ihr gegen 20 Uhr die offizielle Mannschaftsaufstellung beider Mannschaften.

Deutschland vs. Ungarn heute live sehen: Die Ausgangslage in Gruppe F der EM 2021

Platzierung Nation Spiele Tordifferenz Punkte 1. Frankreich 2 2:1 (+1) 4 2. Deutschland 2 4:3 (+1) 3 3. Portugal 2 5:4 (+1) 3 4. Ungarn 2 1:4 (-3) 1

Hier findet Ihr noch ein paar Infos zu Sonderfällen:

Deutschland vs. Ungarn heute live sehen: Die Opta-Fakten zur EM 2021