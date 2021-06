EM 2021: Zwei punktgleiche Teams nach der Gruppenphase - was passiert und wer kommt weiter?

4

wenn bei der Anwendung der Kriterien a) bis c) mehrere Mannschaften beteiligt sind und noch keine Entscheidung feststeht, werden die Kriterien a) bis c) erneut angewendet. Führt dieses Vorgehen keine Entscheidung herbei, werden die Kriterien e) bis i) in dieser Reihenfolge auf die immer noch punktgleichen Mannschaften angewendet