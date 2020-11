Nations League, Deutschland vs. Ukraine: Alle Infos zu den Aufstellungen

Am Samstag steht wieder Nations League auf dem Programm: Deutschland trifft auf die Ukraine. Goal liefert Euch alle Infos zu den Aufstellungen.

Nach dem Testspiel ist vor der . Am heutigen Samstagabend trifft die deutsche Nationalmannschaft auf die . Los geht's um 20.45 Uhr, gespielt wird in der Red Bull Arena in Leipzig. Das Hinspiel im Oktober entschied die DFB-Elf mit 2:1 knapp für sich.

Beim Testspiel gegen Tschechien (1:0) schickte DFB-Trainer Joachim Löw ein junges Team ins Rennen. Dabei durften die Debütanten Ridle Baku und Philipp Max von Beginn an ran, der dritte Neuling, Felix Uduokhai, kam dagegen nicht zum Einsatz.

Nun steht also wieder ein Pflichtspiel auf dem Programm. Gegen die Ukraine kann Löw unter anderem wieder auf Teile des Bayern-Blocks zählen, die Aufstellung wird also eine andere sein als gegen .

Wie läuft die DFB-Elf heute Abend gegen die Ukraine auf? Wir liefern Euch alle Infos zu den Aufstellungen in der Nations League.

Nations League - vs. Ukraine: Die voraussichtlichen Aufstellungen im Überblick

Im Vergleich zum Testspiel gegen Tschechien kann Löw wieder auf zahlreiche Stars zurückgreifen. Dennoch bewarb sich am Mittwoch der eine oder andere Akteur aus der zweiten Reihe für einen möglichen Startelfeinsatz gegen die Ukraine in der Nations League.

So könnte beispielsweise Außenverteidiger Philipp Max direkt nach seinem Debüt seinen zweiten Länderspieleinsatz feiern. Der ehemalige Bundesliga-Profi überzeugte auf Anhieb, lieferte den Assist zum 1:0-Siegtreffer und erntete im Anschluss großes Lob von Löw. Der Bundestrainer nannte Max am Freitag "eine Option" für die Anfangsformation. Im letzten Nations-League-Spiel gegen die bekleidete Robin Gosens diese Position.

Von der Grundausrichtung her dürfte Löw wieder auf ein 4-3-3 setzen. Die gegen Tschechien noch geschonten Manuel Neuer, Niklas Süle, Matthias Ginter, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leroy Sane und Timo Werner kehren allesamt zurück. Neben Stammkeeper Neuer erhielten auch Bayerns Innenverteidiger sowie das Offensiv-Trio eine Startelfgarantie von Löw.

Nico Schulz und Ridle Baku reisten bereits am Mittwoch wieder ab. Gosens steht aufgrund von Wadenproblemen nicht zur Verfügung, während Jonas Hofmann gegen Tschechien einen Muskelbündelriss erlitt und ebenfalls ausfällt.

Real Madrids Toni Kroos fehlt unterdessen gelbgesperrt.

Voraussichtliche Aufstellung von Deutschland: Neuer - Henrichs, Ginter, Süle, Max - Gündogan, Neuhaus, Goretzka - Gnabry, Werner, Sane

Auch die Ukraine war unter der Woche im Einsatz. Gegen Polen musste sich das Team von Trainer Andriy Shevchenko allerdings mit 0:2 geschlagen geben.

Der deutsche Gruppengegner gab am Freitagabend bekannt, dass vier Spieler positiv auf Covid-19 getestet wurden. Dabei handelt es sich um Andriy Yarmolenko, Viktor Tsygankov, Viktor Kovalenko und Serhij Sydorchuk. Sollte das Spiel stattfinden können, müssten die Ukrainer auf dieses Quartett also verzichten.

Der ehemalige Schalker Yevgen Konoplyanka ( ) fällt zudem verletzt aus.

Voraussichtliche Aufstellung der Ukraine: Pyatov - Konoplia, Matviienko, Kryvtsov, Sobol - Zinchenko, Stepanenko, Malinovskyi - Marlos, Junior Moraes, Yaremchuk

Nations League - Deutschland vs. Ukraine: Die Aufstellungen im Überblick

Rund eine Stunde vor Spielbeginn findet Ihr an dieser Stelle die offiziellen Aufstellungen beider Teams. Schaut also gegen 19.45 Uhr noch einmal vorbei.

Nations League, Deutschland vs. Ukraine - die Aufstellungen: Das Duell im Überblick

Begegnung Deutschland - Ukraine Datum Samstag, 14. November 2020 | 20.45 Uhr Ort Red Bull Arena (Leipzig)

Nations League, Deutschland vs. Ukraine - die Aufstellungen: Diese Spieler stehen im DFB-Kader

Bereits am Freitag vor dem Testspiel gegen Tschechien hatte Bundestrainer Löw seinen Kader für die letzten Länderspiele des Jahres präsentiert. Im Vergleich zum Freundschaftsspiel von vergangenem Mittwoch wird aller Voraussicht nach gegen die Ukraine eine andere Elf auf dem Platz stehen.

Nach der Bekanntgabe gab es allerdings neben den verletzungsbedingten Ausfällen von Gosens und Hofmann eine weitere personelle Änderung: Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann musste aufgrund zahlreicher Coronafälle bei seinem Klub in häusliche Quarantäne. Schulz und Baku reisten ebenfalls ab.

Goal zeigt Euch den aktuellen Kader im Überblick.

Nations League, Deutschland vs. Ukraine - die Aufstellungen: Das ist der DFB-Kader

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern), Kevin Trapp ( ), Bernd Leno ( )

Abwehr: Matthias Ginter ( ), Benjamin Henrichs ( ), Robin Koch ( ), Philipp Max ( ), Antonio Rüdiger ( ), Niklas Stark ( ), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen), Felix Uduokhai ( )

Mittelfeld/Sturm: Nadiem Amiri (Bayer 04 Leverkusen), Julian Brandt, Mahmoud Dahoud (beide ), Serge Gnabry, Leon Goretzka, (alle FC Bayern), Ilkay Gündogan ( ), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos ( ), Luca Waldschmidt ( Lissabon), Timo Werner (FC Chelsea), Leroy Sane (FC Bayern)

Die anfangs ebenfalls nominierten Marcel Halstenberg von RB Leipzig, Thilo Kehrer (PSG) sowie Bayern Joshua Kimmich fallen verletzungsbedingt aus.

Nations League, Deutschland vs. Ukraine: Die Startaufstellungen des DFB-Teams der vergangenen drei Pflichtspiele

Nations League, Deutschland vs. Schweiz (3:3, 13.10.2020)

Neuer - Klostermann, Ginter, Rüdiger, Gosens - Kimmich, Kroos, Havertz, Goretzka, Gnabry - Werner

Nations League, Ukraine vs. Deutschland (1:2, 10.10.2020)

Neuer - Ginter, Süle, Rüdiger - Klostermann, Kimmich, Kroos, Halstenberg, Goretzka, Draxaler - Gnabry

Nations League, Schweiz vs. Deutschland (1:1, 06.09.2020)

Leno - Ginter, Süle, Rüdiger - Kehrer, Gündogan, Kroos, Gosens, Draxler - Sane, Werner

Nations League, Deutschland vs. Ukraine: Die Startaufstellungen der Ukraine in den letzten drei Pflichtspielen

Nations League, Ukraine vs. (1:0, 13.10.2020)

Buschan - Karavaev, Zabarnyi, Mykolenko, Sobol - Sydorchuk, Makarenko, Shaparenko - Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov

Nations League, Ukraine vs. Deutschland (1:2, 10.10.2020)

Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Mykolenko, Sobol - Sydorchuk, Kovalenko, Malinovskyi, Yarmolenko, Tsygankov - Yaremchuk

Nations League, Spanien vs. Ukraine (4:0, 06.09.2020)

Pyatov - Tymchyk, Kryvtsov, Matviienko, Mykhaylychenko - Malinovskyi, Kharatin, Zinchenko - Yarmolenko, Marlos, Yaremchuk

Nations League - Deutschland vs. Ukraine live im Free-TV: Die Übertragungen im Überblick

Die Partie der DFB-Elf gegen die Ukraine gibt es übrigens live und in voller Länge im TV zu sehen. Der Free-TV-Sender ZDF überträgt das Duell kostenlos.

Ab 20.15 Uhr begrüßt Euch Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein gemeinsam mit Experte Per Mertesacker live aus Leipzig. Kommentator Bela Rethy führt Euch durch die 90 Minuten.

