DFB-Team vs. Ukraine live: Die Nations League heute im LIVE-TICKER

Nun also doch: Die deutsche Nationalmannschaft spielt heute Abend in der Nations League gegen die Ukraine. Goal ist im LIVE-TICKER mit dabei.

In Leipzig spielen die deutsche Nationalmannschaft und das Team der heute gegeneinander. Es ist der bereits 5. Spieltag der , die Gruppenphase neigt sich damit also dem Ende entgegen. Anpfiff ist heute um 20.45 Uhr.

Im Vorfeld der Partie sorgten fünf positive Corona-Tests bei den Gästen aus Osteuropa für Aufsehen, sodass das Duell bis zum Schluss auf der Kippe stand. Gegen 16 Uhr aber gab es Entwarnung - die Begegnung gegen Ukraine findet statt.

Deutschland gegen Ukraine - bei Goal könnt Ihr im LIVE-TICKER mit dabei sein. Wenn Ihr aber lieber Live-Bilder der Partie sehen wollt, könnt Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite alles Wichtige zur Übertragung der vollen 90 Minuten live im TV und LIVE-STREAM erfahren.

Deutschland vs. Ukraine Anpfiff: 20.45 Uhr Tore: - Aufstellung DEUTSCHLAND - Aufstellung UKRAINE - Gelbe Karten: -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Vor Beginn | Es gibt auf jeden Fall gleich einmal gute Nachrichten: Das Nations-League-Spiel findet heute statt, soviel steht fest. Wir dürfen uns also auf spannende 90 Minuten freuen.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Nations League zum Spiel Deutschland vs. Ukraine.

Deutschland vs. Ukraine live: Die Aufstellung zur Nations League

Die Aufstellung der deutschen Mannschaft und die der Ukraine erscheint gegen 19.45 Uhr an dieser Stelle.

Deutschland vs. Ukraine im LIVE-TICKER: Die Gruppentabelle vor der Partie heute

Platzierung Nation Spiele Tore Punkte 1. 4 6:2 7 2. Deutschland 4 7:6 6 3. Ukraine 4 4:7 6 4. 4 5:7 2

Deutschland vs. Ukraine live im TV und LIVE-STREAM sehen? Alle Infos zur Übertragung der Nations League

Deutschland vs. Ukraine heute ... im TV ZDF im LIVE-STREAM ZDF-Mediathek LIVE-TICKER Goal

In der Nations League wird heute der 5. Gruppenspieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Deutschland und der Ukraine heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Bild: imago images / Ukrinform

Deutschland vs. Ukraine im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Das Nations-League-Gruppenspiel zwischen der deutschen Nationalmannschaft und der Ukraine findet definitiv am Samstagabend (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig statt. Das teilte ein UEFA-Sprecher gut vier Stunden vor dem geplanten Anpfiff auf SID-Anfrage mit. Alle Ergebnisse der am Samstag durchgeführten Testreihe waren negativ. Der Austragung des vorletzten Länderspiels des Jahres steht damit nichts mehr im Wege, zumal auch alle Tests in der DFB-Auswahl am Samstag negativ ausfielen.

Das Spiel war zwischenzeitlich fraglich gewesen, weil am Freitag vier Spieler um den Ex-Dortmunder Andrej Jarmolenko und ein Teammanager positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das Leipziger Gesundheitsamt entschied jedoch, dass keine weiteren Spieler in Quarantäne müssen. Der ukrainische Verband versicherte den Behörden, dass die betroffenen Personen keinen engen Kontakt zu anderen Leuten im Team gehabt hatten.

"Wir vertrauen den Gesundheitsbehörden, die gründlich gearbeitet haben. Während des Spiels ist die Ansteckungsgefahr ohnehin deutlich geringer als im Umfeld, das besser zu kontrollieren ist. Zudem gibt die doppelt negative Testung Sicherheit, zuletzt sogar am Nachmittag vor dem Spiel", wird Mannschaftsarzt Tim Meyer auf der DFB-Homepage zitiert.

Vonseiten der UEFA gab es keine Gründe für eine Spielabsage. Laut UEFA-Regularien werden Spiele plangemäß ausgetragen, solange einer Mannschaft 13 Spieler (zwölf Feldspieler, ein Torwart) zur Verfügung stehen. Das ist bei der Ukraine der Fall. Die positiv getesteten Personen befinden sich im Teamhotel Steigenberger in Isolation.

Quelle: SID

Deutschland vs. Ukraine im LIVE-TICKER: Das Nations-League-Duell im Überblick