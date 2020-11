Schalke 04: Suat Serdar nach Oberschenkelverletzung zurück im Mannschaftstraining, besondere Pokalpartie für Ulms Kapitän - alle News und Gerüchte zu S04 heute

Suat Serdar ist nach seiner Oberschenkelverletzung zurück im Teamtraining und für Ulms Kapitän ist das Pokalduell etwas Besonderes. Alle News zu S04.

Auch im 23. Ligaspiel in Serie konnte Schalke 04 nicht gewinnen. Gegen Tabellennachbar reichte es nur zu einem 2:2-Unentschieden. Nun steht die Länderspielpause an, ehe die Knappen am 21. November gegen den erneut die Chance haben, den Negativlauf zu beenden.

Erfreuliche Neugigkeiten gibt es dagegen von der Personalfront: Suat Serdar ist nach überstandener Oberschenkelverletzung ins Teamtraining zurückgekehrt.

Und: Für Ulms Kapitän Florian Krebs wird die DFB-Pokalpartie gegen die Schalker besonders interessant.

Mehr Teams

Der am Dienstag: In diesem Artikel erfahrt Ihr heute sämtliche News und Gerüchte rund um S04.

Nach -Los S04 - Ulm-Kapitän Florian Krebs: "Mein Chef ist Schalke-Fan"

In der zweiten Runde des DFB-Pokals bekommt es der FC Schalke 04 mit dem SSV Ulm zu tun. Der Regionalligist bezwang in der ersten Runde Zweiligist , während S04 gegen Schweinfurt gewann.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Für Ulm-Kapitän Florian Krebs wird dies ein besonderes Spiel. "Mein Chef ist Schalke-Fan. Mit ihm habe ich schon ein paar Witze gemacht", verriet der 31-Jährige, der im Innenvertrieb eines Zementherstellers arbeitet, im Gespräch mit der Bild.

Trotz der Negativserie geht Königsblau als Favorit in diese Partie. "Nachdem was meine Bekannten schreiben, könnte man denken, dass wir der Favorit sind", ergänzte Krebs schmunzelnd und fügte an: "Da muss ich immer bremsen."

Krebs betonte, dass die Knappen "vom Namen her immer noch zu den renommierten Vereinen gehören, auch wenn sie dieses Jahr sicherlich weit hinter ihren Erwartungen bleiben." Nichtsdestotrotz sei es für die Ulmer "ein ganz großes Los."

Die Partie wird am 22./23. Dezember ausgetragen.

Die zweite @DFB_Pokal-Runde steigt am 22./23. Dezember.



Ein Duell gegen den @ssvulm1846fb in diesem Wettbewerb gab es schon einmal - in der Saison 1996/1997.#S04 | 🔵⚪️ | #DFBPokal — FC Schalke 04 (@s04) November 8, 2020

Schalke 04: Suat Serdar nach Oberschenkelverletzung zurück im Mannschaftstraining

Mittelfeldspieler Suat Serdar von Schalke 04 hat nach seiner überstandenen Oberschenkelverletzung wieder Teile des Mannschaftstrainings absolviert.

Der 23-Jährige verpasste die letzten fünf Pflichtspiele der Königsblauen.

Diese gute Laune ist ansteckend 😃



Suat #Serdar hat am heutigen Dienstag Teile des Team-Trainings absolviert.



Schön, dich wieder auf dem Platz zu sehen, Suat. 🙌🏼#S04 | 🔵⚪️ | #WirLebenDich pic.twitter.com/KEK17tRhvy — FC Schalke 04 (@s04) November 10, 2020

Leistenverletzung: Ex-Schalker Thilo Kehrer fehlt PSG bis zu drei Monate

Der französische Top-Klub PSG muss bis zu drei Monate auf Abwehrspieler Thilo Kehrer verzichten. Nach Informationen von Goal und SPOX fällt der 24-Jährige mit einer chronischen Leistenverletzung aus.

Der ehemalige Schalker (2012-2018) musste beim jüngsten Ligaspiel gegen (3:0) bereits nach 36 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Kehrer verpasste in der laufenden Saison bereits sieben Pflichtspiele aufgrund von Adduktorenproblemen.

Quelle: Getty Images

Schalke 04: Die nächsten Pflichtspiele von Königsblau