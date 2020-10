Ukraine vs. Deutschland live: 0:1 | Das Länderspiel heute im LIVE-TICKER

In der UEFA Nations League trifft die deutsche Nationalmannschaft heute auf die Ukraine. Hier gibt's die komplette Partie kostenlos im LIVE-TICKER.

Es geht wieder heiß her in der UEFA : tritt in Kiew gegen die in der Gruppenphase an. Das Duell im NSK Olimpijskyj wird heute um 20.45 Uhr angepfiffen.

Der Gegner der DFB-Elf heute in der Nations League akute Personalprobleme. So fallen gleich sechs Spieler aufgrund einer Corona-Infektion aus, darunter alle Torhüter. Deshalb wird der 45 Jahre alte Torwarttrainer als Ersatzkeeper auf der Bank sitzen.

Wer das Spiel hier nicht im LIVE-TICKER, sondern lieber live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen will, kann das natürlich tun. In einem separaten Artikel auf unserer Seite bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung von Ukraine gegen Deutschland auf einen Blick.

UKRAINE - DEUTSCHLAND 0:1 Tore 0:1 Ginter (20.) Aufstellung UKR Bushchan - Karavayev, Zabarnyi, Mykolenko, Sobol - Malinovskyi, Sydorchuk - Kovalenko, Yarmolenko, Yaremchuk - Tsygankov Aufstellung DFB Neuer - Ginter, Rüdiger, Süle - Klostermann, Kimmich, Kroos, Halstenberg - Goretzka - Gnabry, Draxler Gelbe Karten Malinovskyi (41.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Ukraine - Deutschland im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

41' Ruslan Malinovskyi kommt gegen Ginter zu spät und erwischt den Gladbacher böse am Bein. Die Gelbe Karte ist absolut gerechtfertigt. Ginter hat sich zum Glück nicht verletzt.

40' Goretzka sucht Gnabry mit einem weiten Ball, aber der Pass ist selbst für seinen pfeilschnellen Teamkollegen nicht zu erreichen.

Mehr Teams

37' Das deutsche Spiel ist zwar nicht frei von Fehlern, aber mittlerweile gelingt es der Löw-Elf immer besser, sich Chancen herauszuspielen. Auch für die Ukraine wären eigentlich die Gelegenheiten dazu da, aber der Gastgeber ist bislang nach den durchaus zahlreichen Ballgewinnen zu harmlos.

34' Sehr gute Chance für Deutschland - und wieder ist ein Innenverteidiger entscheidend beteiligt. Diesmal ist Ginter mit nach vorne gegangen und flankt butterweich aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum. Serge Gnabry steht völlig blank, aber er trifft den Ball mit der Schulter und nicht mit dem Kopf. Dennoch wird der Abschluss aus acht Metern gefährlich, aber Bushchan zeigt eine tolle Parade und fischt den Ball aus der rechten Ecke.

31' Der nächste Abschluss des DFB-Teams. Diesmal initiiert von Süle mit einem weiten Lauf in die ukrainische Hälfte. Der Innenverteidiger legt dann ab auf Draxler, der wiederum Kimmich sieht. Der hat aus gut 20 Metern freie Schussbahn und fackelt auch nicht lange. Der Ball flattert ordentlich, aber Bushchan kann mit einer Hand parieren.

28' Zum vierten Mal in Folge ist die deutsche Nationalmannschaft mit 1:0 in Führung gegangen. Die drei bisherigen Partien in 2020 konnten sie dann aber nicht gewinnen.

26' Für Ginter war es übrigens das zweite Länderspieltor im 32. Einsatz. Zuvor hatte der Verteidiger im November 2019 gegen Weißrussland getroffen, auch da im Anschluss an eine Ecke.

23' Gnabry hat sich durch seinen missglückten Hackentrick nicht beirren lassen und versucht es bei der nächsten Flanke - diesmal von Klostermann - erneut. Diesmal kommt der Ball auch aufs Tor, aber das ist kein Problem für Bushchan.

TOOOR! Ukraine - DEUTSCHLAND 0:1 | Torschütze: Ginter

20' Nach einem guten Angriff über Kroos, Draxler, Goretzka und Halstenberg gibt es Ecke für die deutsche Mannschaft. Die wird kurz ausgeführt und Kimmich flankt eigentlich zu flach in die Mitte. Der Ball flippert aber zu Rüdiger, der halbrechts an der Sechzehnerkante an Sobol vorbeigeht, Richtung Grundlinie zieht und dann flach in die Mitte legt. Gnabry will die Hereingabe mit der Hacke aufs Tor lenken, verpasst aber den Ball. Matthias Ginter hat hinter Gnabry darauf spekuliert und kann aus sieben Metern ohne Probleme einschießen.

17' Tsygankov entwischt auf der linken Seite Ginter und hat viel Platz zur Flanke. Die rutscht ihm aber über den Schlappen und geht direkt aufs Tor. Manuel Neuer lässt sich aber nicht überraschen und klärt mit einer Hand.

15' Süle spielt einen Fehlpass und Yaremchuk nimmt Yarmolenko auf der rechten Seite mit. Der kommt zwar an Rüdiger vorbei, aber sein Pass ins Zentrum ist zu unpräzise.

13' Die Ukraine steht kompakt in der Defensive und lauert auf Konter. Die DFB-Elf tut sich bislang äußerst schwer, spielerische Lösungen zu finden.

10' Nach einem Ballverlust im Mittelfeld gibt eine Konterchance für die Ukraine, aber Tsygankov spielt es zu ungenau. Die deutsche Abwehr macht es mit einigen etwas zu kurzen Pässen dann aber noch einmal spannend. Auch der Ball von Süle zurück zu Neuer ist nicht optimal. Der Kapitän löst das aber elegant mit einem Außenrist-Pass auf Klostermann.

8' Die deutsche Mannschaft kontrolliert die Anfangsphase und kommt bislang auf 76 Prozent Ballbesitz.

5' Da wird es zum ersten Mal richtig gefährlich! Süle findet Gnabry mit einem weiten Ball und der kommt an der Sechzehnerkante mit links frei zum Abschluss, aber der Versuch ist zu zentral und kein Problem für Bushchan.

2' Yaremchuk mit der ersten Flanke in den deutschen Strafraum, aber Rüdiger kann vor Yarmolenko klären. Der dürfte einigen aus seiner Zeit bei noch ein Begriff sein.

Deutschland vs. Ukraine im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Der Ball rollt, das Nations-League-Duell läuft.

Quelle: imago images / Laci Perenyi

Vor Beginng | Im Stadion erklingen die Nationalhymnen. Die Zuschauer singen die ukrainische lautstark mit. Gleich geht's los!

Vor Beginn | Mit einem Sieg würde das DFB-Team auch an der Ukraine vorbeiziehen, die mit einem Sieg und einer Niederlage gestartet ist. Deutschland liegt mit zwei Punkte aus zwei Partien auf Platz 3 der Gruppe 4.

Vor Beginn | Es ist die zweite Ausgabe der Nations League und Deutschland wartet immer noch auf den ersten Sieg. Die Chancen stehen gegen stark ersatzgeschwächte Ukrainer nicht schlecht. Allerdings hilft vielleicht der 12. Mann, denn trotz relativ hohen Corona-Zahlen sind rund 20.000 Zuschauer im Olympiastadion von Kiew zugelassen.

Vor Beginn | Toni Kroos absolviert heute sein 99. Länderspiel. Der Mittelfeldakteur ist mit 17 Länderspieltreffern auch der erfolgreichste Torschütze im aktuellen Kader.

Vor Beginn | Bei der Ukraine verdienen sieben der elf Spieler ihr Geld in der heimischen Liga. Nur Malinovskiy (Atalanta), Sobol (Brügge), Yaremchuk (Gent) und Yarmolenko (West Ham).

Vor Beginn | Löw setzt auf einen starken Bayern-Block mit gleich fünf Spielern vom Rekordmeister. Außerdem stehen zwei Spieler von sowie jeweils ein Akteur von Gladbach, PSG, Chelsea und auf dem Rasen.

Vor Beginn | Die Ukraine geriet am Mittwoch gegen mit 7:1 unter die Räder. Im Vergleich zu diesem Debakel bringt Andriy Shevchenko fünf frische Kräfte. Georgiy Bushchan, Illia Zabarnyi, Andriy Yarmolenko, Ruslan Malinovskyi und Vitaliy Mykolenko haben den Kahlschlag überstanden und starten erneut.

Vor Beginn | Wie erwartet baut Joachim Löw sein Team nach dem 3:3 am Dienstag gegen die fast komplett um. Nur Julian Draxler und Antonio Rüdiger stehen auch heute in der Startelf. Am System mit einer Dreierkette hält der Bundestrainer aber offensichtlich fest, obwohl das Team damit bislang nur mäßig erfolgreich spielen konnte.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Gruppenspiel der UEFA Nations League zwischen der Ukraine und Deutschland.

Deutschland vs. Ukraine live: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung der Ukraine:

Bushchan - Karavayev, Zabarnyi, Mykolenko, Sobol - Malinovskyi, Sydorchuk - Kovalenko, Yarmolenko, Yaremchuk - Tsygankov

Bank: Mykhaylichenko, Plastun, Zubkov, Bonfim, Shepelev, Cheberko, Makarenko, Kharatin, Konoplia, Shaparenko

Bei der Ukraine sind es 6 Wechsel im Vergleich zum 1-7 in Frankreich: Nur Georgiy Bushchan, Illia Zabarnyi, Andriy Yarmolenko, Ruslan Malinovskyi und Vitaliy Mykolenko standen auch bei der herben Packung in der Anfangself.

7 der 11 Ukrainer spielen in der heimischen Liga - hinzu kommen Malinovskiy von Atalanta, Sobol vom , Yaremchuk von Gent und Yarmolenko von .

Der erst 18-jährige Ilya Zabarnyi gab beim 1-7 in Frankreich sein Debüt für die Ukraine. Er erhielt erst im Sommer 2020 einen Profivertrag bei (7 Pflichtspiele).

Deutschland setzt zu Beginn auf folgende Aufstellung:

Neuer - Ginter, Rüdiger, Süle - Klostermann, Kimmich, Kroos, Halstenberg - Goretzka - Gnabry, Draxler

Bank: Koch,Trapp, Leno, Brandt, Havertz, Can, Hofmann, Neuhaus, Gosens, Tah, Werner, Waldschmidt

9 Wechsel beim DFB-Team - aus der Startelf beim 3-3 gegen die Türkei sind lediglich Antonio Rüdiger und Julian Draxler übriggeblieben.

In der deutschen Startelf stehen 5 Bayern-Spieler, 2 Leipziger, 1 Gladbacher und 3 Legionäre (PSG, Chelsea, Real Madrid).

Toni Kroos bestreitet heute sein 99. Länderspiel - mit 17 Treffern ist er auch der torgefährlichste Akteur im aktuellen Kader.

Manuel Neuer steht erstmals seit dem 4-0 gegen Belarus im November 2019 zwischen den Pfosten. Mit ihm im Tor spielte Deutschland in den vergangenen 3 Partien zu null - ohne ihn gelang das in diesem Zeitraum in keinem der 5 Spiele.

Kroos ist übrigens auch der einzige Akteur in Deutschlands Startelf, der in der Nations League schon einen Treffer erzielen konnte (beim 1-2 in Frankreich 2018).

Unsere heutige Startelf! 🙌🏼🇩🇪



1 Neuer (C)

3 Halstenberg

4 Ginter

6 Kimmich

7 Draxler

8 Kroos

13 Klostermann

15 Süle

16 Rüdiger

18 Goretzka

20 Gnabry#UKRGER #DieMannschaft pic.twitter.com/jYKpb5fRfW — Die Mannschaft (@DFB_Team) October 10, 2020

Deutschland vs. Ukraine live: Die Bilanz vor der Partie heute

DEUTSCHLAND (bislang wettbewerbsübergreifend 6 Duelle) UKRAINE 3 Siege 0 3 Unentschieden 0 0 Niederlagen 3 12 Tore 5

Quelle: imago images / MIS / Vitalii Kliuiev

Deutschland vs. Ukraine heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Deutschland vs. Ukraine heute ... im TV ARD im LIVE-STREAM ard.de LIVE-TICKER Goal

In der Nations League duellieren sich heute die DFB-Elf und Auswahl der Ukraine. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Deutschland und der Ukraine heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Deutschland vs. Ukraine live: Der Vorbericht zur Partie heute - Akute Corona-Notlage in der Ukraine: "Schewa" hofft auf 21.000 Fans

14 Ausfälle, sechs positive Corona-Tests: DFB-Gegner Ukraine kämpft vor dem Nations-League-Duell am Pandemie-Hotspot Kiew mit massiven Personalproblemen.

Andrej Schewtschenko hat nichts verlernt. Ballannahme mit rechts, schneller Pass mit links - das ukrainische Stürmeridol zeigt sich im Training der Nationalmannschaft ebenso leicht- wie beidfüßig. Ein Comeback des 44-Jährigen im Nations-League-Spiel gegen Deutschland am Samstag (20.45 Uhr/ARD) im Corona-Hotspot Kiew ist dennoch ausgeschlossen - dabei könnte ihn sein Land gut gebrauchen.

Schewtschenko, inzwischen Nationaltrainer, beklagt gleich 14 (!) Ausfälle, sechs Spieler wurden positiv auf Corona getestet. Kein Wunder: Die Ukraine verzeichnete am Donnerstag mit 5545 Fällen ein neues Rekordhoch, die 100 beklagten Toten sind ein trauriger Tiefpunkt.

Dennoch sollen bis zu 21.000 Zuschauer ins Kiewer Olympiastadion, die Preise sind bei umgerechnet 4,50 bis 30 Euro moderat. "In dieser schwierigen Situation brauchen wir die Unterstützung der Fans", sagte Schewtschenko ungerührt. Dabei spricht selbst der Verband von einer "Notlage". "Schewa" nannte die Umstände angesichts der riesigen Personalnot "sehr kompliziert" und betonte: "Wir müssen da irgendwie rauskommen." Nur wie?

Junge Spieler hochzuziehen, ist nur teilweise eine Alternative - auch die U21 der Ukraine beklagt mehrere Corona-Fälle. In der Not warf Schewtschenko am Mittwoch in Paris gegen Weltmeister Frankreich gleich fünf Debütanten ins Feuer - und wurde beim 1:7 mit der höchsten Pleite der ukrainischen Länderspielgeschichte bestraft (bisher 0:4). Der Coach berichtete danach blass, seiner Mannschaft sei es aktuell "unmöglich", mit Klasse-Gegnern wie Frankreich mitzuhalten. Gilt das auch für Deutschland?

"Wir sind keine absolute Topmannschaft", sagte Schewtschenko, "aber in bester Form haben wir einiges drauf." Doch davon kann derzeit wegen der vielen Ausfälle keine Rede sein. Stars wie Alexander Sintschenko ( ) oder Jewgeni Konopljanka ( ) fehlen verletzt. Mit Abwehrspieler Mykola Matwijenko und Stürmer Junior Moraes wurden nun zwei weitere Profis positiv getestet. Das Duo spielt bei Meister Donezk, der in seinem Team neun und im Stab neun weitere Corona-Fälle beklagt.

Drei Donezk-Profis (Viktor Kowalenko, Romero Marlos und Walerij Bondar) erhielten nach negativen Tests kurzfristig dennoch grünes Licht für Samstag. Stammtorwart Andrej Pjatow, seine beiden Stellvertreter und Mittelfeld-Chef Taras Stepanenko sind dagegen schon länger infiziert und fallen aus. Weil nicht wieder wie in Paris Assistenzcoach Alexander Schowkowski als Ersatztorwart auf der Bank sitzen soll, nominierte Schewtschenko seinen Namensvetter Mykyta Schewtschenko (Zorya Lugansk) nach.

Für die Ukraine ist all dies ein Rückfall, die Gelb-Blauen wähnten sich im Aufwind. Die EM-Quali schlossen sie als Gruppensieger vor Titelverteidiger ab, gegen den sie vier Punkte holten (0:0/2:1). Die Ukraine ist zu Hause seit drei Jahren ungeschlagen, nach dem Aufstieg in der Nations League gab es im September ein viel beachtetes 2:1 gegen die . Doch schon das folgende 0:4 in Madrid gegen offenbarte große Mängel.

Ob Kapitän Andrej Jarmolenko und Co. diese gegen Deutschland abstellen können? "Wir kämpfen mit vielen Problemen", gab Schewtschenko zu bedenken, "der ukrainische Fußball schlägt sich aber beachtlich."

Quelle: SID

Deutschland vs. Ukraine live: Das Länderspiel im Überblick