Deutschland in der Ukraine live im Free-TV sehen: Die Übertragung heute

Das DFB-Team spielt am heutigen Samstag in der Ukraine. Hier erfahrt Ihr, ob und wo das Duell aus der Nations League live im Free-TV gezeigt wird.

Im siebten Anlauf soll es nun endlich mit dem ersten Sieg in der für das DFB-Team klappen. Die Mannschaft von Trainer Joachim Löw muss in der antreten. Das Spiel findet am heutigen Samstag um 20.45 Uhr in Kiew statt.

Sowohl bei den vier Partien der Premierenausgabe, als auch in den ersten beiden Duellen der aktuellen Nations League reichte es für zu keinem Dreier: Gegen kassierte die DFB-Mannschaft in der Nachspielzeit ein Gegentor und musste sich mit einem 1:1 begnügen. Gegen die folgte dann ein paar Tage später ein Spiel mit demselben Ergebnis.

Die Ukraine hingegen zeigte, wie es gemacht wird: Gegen die Schweiz setzte sich das Team von Trainer Andriy Shevchenko mit 2:1 durch. Nach dem Dreier folgte zwar eine deutliche Niederlage gegen Spanien, aber mit drei Punkten aus zwei Spielen rangiert die Ukraine in der Tabelle vor der Löw-Truppe.

Deutschland in der Ukraine live: Das Nations-League-Duell in der Übersicht

Duell Ukraine vs. Deutschland Datum Samstag, 10. Oktober 2020 | 20.45 Uhr Ort NSK Olimpiyskiy, Kiew (Ukraine) Zuschaueranzahl max. 21.000

Ukraine vs. Deutschland live im Free-TV sehen: Geht das?

liefert Euch alle Infos zur Übertragung der 90 Minuten des Nations-League-Duells live im deutschen Fernsehen.

Die deutsche Nationalmannschaft tritt am dritten Spieltag der Nations League in der Ukraine an. Aber laufen die 90 Minuten des Duells heute auch live im deutschen Free-TV? Das ist die entscheidende Frage.

Mehr Teams

Die gute Nachricht: Ja, Deutschlands Auftritt in der Ukraine läuft heute live im TV, denn ein Sender hat sich die Übertragungsrechte an den Nations-League-Spielen der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw gesichert. Im nächsten Abschnitt erhaltet Ihr die genaueren Infos zur Übertragung der Begegnung.

Eins schonmal vorweg: Der Pay-TV-Sender Sky hat die Rechte an Spielen der deutschen Nationalmannschaft nicht. Das Duell wird somit im Free-TV gezeigt.

Deutschland in der Ukraine live im Free-TV sehen: Die ARD überträgt

Das Spiel aus Kiew wird in der ARD übertragen. Dort laufen die vollen 90 Minuten der Begegnung zwischen der Ukraine und der DFB-Elf. Nur das Erste hat die exklusiven Rechte für diese Nations-League-Partie und überträgt entsprechend.

In der ARD geht es heute Abend schon 30 Minuten vor dem Anpfiff mit den Vorberichten los. Moderator Alexander Bommes wird Euch zusammen mit Bastian Schweinsteiger, dem Weltmeister von 2014, auf das Spiel einstimmen.

Anpfiff : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Moderator : Alexander Bommes

: Alexander Bommes Kommentator : Florian Naß

: Florian Naß Experte : Bastian Schweinsteiger

Quelle: imago images / Schüler

Ukraine vs. Deutschland live im Free-TV sehen: Die Alternativen

Falls Ihr heute Abend nicht vor dem Fernsehen sitzen und Euch das Spiel anschauen könnt, heißt das nicht, dass ihr völlig uninformiert bleiben müsst. Ihr könnt miterleben, was in Kiew los ist, indem Ihr einen Stream oder einen Ticker nutzt. Beides ist heute Abend im Angebot.

Die ARD zeigt nicht nur das Spiel im Free-TV, sondern stellt auch einen Live-Stream zur Verfügung, der wie gewohnt hier abrufbar ist.

Wenn auch das für Euch keine Option ist, dann haben wir noch den Live-Ticker von Goal für Euch: Tore, Karten, Chancen, Kuriositäten - all das bekommt Ihr in Sekundenschnelle aus Kiew geschildert. Das Ganze ist natürlich kostenlos und hier abrufbar.