Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Spanien live im TV und im LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der UEFA Nations League

In der Gruppenphase der Nations League ist Deutschland gegen Spanien gefordert. Aber wo wird das Duell im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Mit dem ersten Spieltag der Gruppenphase und dem Aufeinandertreffen zwischen und beginnt am Donnerstag die zweite Ausgabe der . Jenem Wettbewerb, bei dem die 55 Mitgliedsverbände der UEFA im Turniermodus gegeneinander antreten, und durch den Freundschaftsspiele einen offiziellen Charakter erhalten. Anstoß ist um 20.45 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart, Zuschauer sind wie bei den Spielen in der jedoch nicht zugelassen.

Für das DFB-Team ist es das erste Länderspiel seit dem 6:1 in der EM-Quali gegen Nordirland im November. "Wir sind sehr glücklich, dass auch wir mit der Nationalmannschaft wieder auf den Rasen zurückkehren und Länderspiele absolvieren dürfen. Die vergangenen Monate waren für alle Menschen nicht einfach", äußerte sich Bundestrainer Joachim Löw vor dem Aufeinandertreffen am Donnerstag: "Es ist schön, dass wir in der nächsten Woche wieder mit der Mannschaft arbeiten können."

Nach fast einem Jahr ist die Vorfreude, das DFB-Team erneut spielen zu sehen, deshalb besonders groß - und wird durch den kommenden Gegner nicht wirklich geschmälert. Mit Spanien empfängt Deutschland den Welt- und Europameister von 2010 und 2012. Freuen dürfen sich die Fans auch auf drei neue Gesichter: Robin Gosens von , Florian Neuhaus von und Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim wurden allesamt erstmals ins deutsche Aufgebot berufen.

In der Gruppenphase der UEFA Nations League steht am ersten Spieltag das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Spanien auf dem Programm. Goal verrät Euch, bei welchem Sender die Begegnung im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

UEFA Nations League: Der erste Spieltag der Gruppenphase in der Übersicht

Duell Deutschland - Spanien Datum 03. September 2020 | 20.45 Uhr Ort Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart Zuschauer keine Zuschauer erlaubt

UEFA Nations League: Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Spanien live im TV?

Für die zweite Ausgabe der UEFA Nations League haben sich mit den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF sowie dem Streamingdienst DAZN gleich drei TV-Anbieter die Übertragungsrechte für einzelne Spiele gesichert. Doch bei welchem Sender wird am Donnerstag das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Spanien zu sehen sein?

Alle Spiele ohne deutsche Beteiligung werden im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen. Um die Begegnungen des DFB-Teams sehen zu können, seid Ihr jedoch auf das öffentlich-rechtlichen Fernsehen angewiesen: Die ARD und das ZDF zeigen in der Gruppenphase der UEFA Nations League jeweils drei Spiele von Deutschland live.

Für das Duell mit Spanien besitzt am Donnerstag das ZDF die Übertragungsrechte. Schon um 20.15 Uhr beginnt der öffentlich-rechtliche Sender mit den Vorberichten. Von Moderator Jochen Breyer könnt Ihr Euch somit schon eine halbe Stunde vor Anstoß auf die Begegnung einstimmen lassen. Als Kommentator ist im Anschluss Bela Rethy im Einsatz.

UEFA Nations League: Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Spanien im LIVE-STREAM?

Neben der TV-Übertragung wird das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Spanien aber auch im LIVE-STREAM zu sehen sein. Indem das ZDF am Donnerstag im Besitz der TV-Rechte ist, muss der öffentlich-rechtliche Sender sein Programm auch kostenlos im Internet zur Verfügung stellen.

Wenn Ihr am Abend keinen Fernseher zur Verfügung habt, um die UEFA Nations League auf dem TV-Bildschirm zu schauen, könnt Ihr auf die Webseite des ZDF gehen und das TV-Angebot des Senders rund um die Uhr online verfolgen. Somit lässt sich auch Deutschland gegen Spanien ohne vorherige Anmeldung im LIVE-STREAM schauen.

Deutschland gegen Spanien: Die Aufstellungen in der UEFA Nations League

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein. Klickt Euch daher später nochmals rein!

UEFA Nations League: Deutschland gegen Spanien im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Zusätzlich könnt Ihr die Spiele der UEFA Nations League auch im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Wenn Ihr am Donnerstag unterwegs seid, aber dennoch über die Begegnung zwischen Deutschland und Spanien auf dem Laufenden bleiben möchtet, solltet Ihr deshalb unbedingt einen Blick auf unser Live-Angebot werfen.

Bereits ab einer halben Stunde vor Anstoß versorgen wir Euch mit allen wichtigen Informationen. Danach halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen aller entscheidenden Szenen auf dem neuesten Stand. Durch umfangreichen Statistiken ist unser LIVE-TICKER zudem eine gute Ergänzung zur TV-Übertragung.

UEFA Nations League: Deutschland gegen Spanien im Re-Live bei DAZN sehen

Für alle, die am Donnerstag verhindert sind und die UEFA Nations League deshalb nicht live sehen können, gibt es zudem die Möglichkeit, sich die Spiele im Re-Live bei DAZN anzusehen. Abonnenten aus Österreich und der können Deutschland gegen Spanien zudem auch live und in voller Länge bei Streamingdienst erleben.

Mit dem Probemonat, den alle Neukunden bei ihrer ersten Anmeldung erhalten, könnt Ihr Euch das DAZN-Programm sogar vier Wochen kostenlos ansehen. Wenn Ihr Euch heute für den Gratismonat registriert, könnt Ihr somit die ersten beiden Spieltage der UEFA Nations League ohne zusätzliche Kosten erleben.

Hat Euch das Angebot von DAZN überzeugen können, zahlt Ihr anschließend 11,99 Euro monatlich oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro. Seid Ihr nicht zufrieden gewesen, könnt Ihr Euer Abonnement beim Streamingdienst nach den vier Wochen auch ohne Probleme wieder kündigen.

Um DAZN auf Eurem mobilen Endgerät oder einem Smart-TV schauen zu können, müsst Ihr nur die kostenlose DAZN-App herunterladen, die für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store zur Verfügung steht. Zudem lässt sich der Streamingdienst auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon Fire TV-Stick nutzen.

