Die UEFA Nations League live im TV und im LIVE-STREAM: Alle Infos zur Übertragung

Die UEFA Nations League geht in die nächste Runde. Aber wo sind die Spiele im TV und im LIVE-STREAM zu sehen? Hier gibt's alle Infos zur Übertragung.

Die zweite Ausgabe der steht auf dem Programm. Ab Donnerstag messen sich erneut die 55 Mitgliedsverbände der UEFA und spielen im Turniermodus um den Titel und um Auf- und Abstieg. Aber wird der Wettbewerb, durch den Freundschaftsspiele durch Pflichtspiele ersetzt werden, auch im TV und im LIVE-STREAM übertragen?

Die UEFA Nations League live im Free-TV sehen - geht das?

Für die neue Ausgabe der UEFA Nations League haben sich mit dem öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF sowie dem Streamingdienst DAZN gleich drei TV-Anbieter die Übertragungsrechte gesichert. Aber wie lautet die Regelung darüber, welche Spiele im Free-TV oder im LIVE-STREAM übertragen werden?

Die Antwort ist in dieser Saison ziemlich einfach: Alle Spiele mit deutscher Beteiligung sind im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen. Jeweils drei Begegnungen werden in der ARD und im ZDF übertragen. Die restlichen Duelle in der Gruppenphase zeigt der Streamingdienst DAZN.

Für den ersten Spieltag der Nations League bedeutet diese Verabredung mit der UEFA, dass Ihr auf das ZDF angewiesen seid, um das Aufeinandertreffen der DFB-Auswahl mit live zu sehen. Schon um 20.15 Uhr begrüßt Euch Moderator Jochen Breyer zu den Vorberichten, als Kommentator ist Bela Rethy im Einsatz.

Die UEFA Nations League im LIVE-STREAM von DAZN erleben

Der Streamingdienst DAZN hat sich in dieser das größte Rechtepaket der UEFA Nations League gesichert. Hier werden alle Spiele ohne deutsche Beteiligung übertragen. Zudem könnt Ihr mit Wohnsitz in Österreich und der bei DAZN auch die Duelle des DFB-Teams sehen.

Mit dem Probemonat, den alle Neukunden bei ihrer Anmeldung erhalten, könnt Ihr das Angebot des Streamingdienstes zunächst vier Wochen testen und damit die ersten beiden Spiele der Gruppenphase sogar kostenlos verfolgen. Anschließend könnt Ihr Euer Abonnement für 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo verlängern.

Um auf die Übertragungen zugreifen zu können, müsst Ihr lediglich auf die DAZN-Webseite gehen oder die kostenlose DAZN-App auf Euer mobiles Endgerät herunterladen, die für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store zur Verfügung steht. Anschließend könnt Ihr die Nations League auch unterwegs streamen.

Mit wenigen Handgriffen lässt sich DAZN zudem auch auf Eurem Fernseher abspielen. Dafür benötigt Ihr ebenfalls die DAZN-App, die Ihr auf allen gängigen Smart-TVs installieren könnt. Zudem lässt sich der Streamingdienst auch über Apple TV, Google Chromecast oder den Amazon Fire TV-Stick nutzen.

Die UEFA Nations League live im TV und im LIVE-STREAM am Donnerstag, den 03. September 2020

BEGEGNUNG GRUPPE UHRZEIT ÜBERTRAGUNG - Schweiz League A, Gruppe 4 20.45 Uhr DAZN - Spanien League A, Gruppe 4 20.45 Uhr ZDF - Ungarn League B, Gruppe 3 20.45 Uhr DAZN - League B, Gruppe 3 20.45 Uhr DAZN Bulgarien - Irland League B, Gruppe 4 20.45 Uhr DAZN - League B, Gruppe 4 20.45 Uhr DAZN Moldawien - League C, Gruppe 3 20.45 Uhr DAZN Slowenien - League C, Gruppe 3 20.45 Uhr DAZN Lettland - Andorra League D, Gruppe 1 18 Uhr DAZN Färöer - Malta League D, Gruppe 1 20.45 Uhr DAZN

Die UEFA Nations League live im TV und im LIVE-STREAM am Freitag, den 04. September 2020

BEGEGNUNG GRUPPE UHRZEIT ÜBERTRAGUNG - Bosnien und Herzegowina League A, Gruppe 1 20.45 Uhr DAZN - League A, Gruppe 1 20.45 Uhr DAZN Rumänien - Nordirland League B, Gruppe 1 20.45 Uhr DAZN - Österreich League B, Gruppe 1 20.45 Uhr DAZN - Israel League B, Gruppe 2 20.45 Uhr DAZN - League B, Gruppe 2 20.45 Uhr DAZN Litauen - Kasachstan League C, Gruppe 4 18 Uhr Uhr DAZN Belarus - League C, Gruppe 4 20.45 Uhr DAZN

Die UEFA Nations League live im TV und LIVE-STREAM am Samstag, den 05. September 2020