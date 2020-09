Deutschland vs. Spanien: Die Highlights der UEFA Nations League auf DAZN schauen - so funktioniert's

Das Duell zwischen Deutschland und Spanien in der Nations League verspricht einige Highlights - doch wo sind sie zu sehen? Goal erklärt es Euch.

Die UEFA startet für mit dem Kracher gegen . Heute Abend (Donnerstag) wird die Partie um 20.45 Uhr angestoßen und schon kurz nach Abpfiff könnt Ihr die Highlights sehen. Goal erklärt Euch, wie das geht.

Das DFB-Team tritt in der Stuttgarter Mercedes-Benz-Arena an und spielt dabei den ersten Spieltag in der Gruppe 4 der Liga A aus. Neben Deutschland und Spanien treten in dieser Gruppe noch die und die an.

Ihr könnt die Live-Übertragung zwischen Deutschland und Spanien nicht sehen? Dann schaut Euch schon kurz nach Abpfiff die Highlights an! In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie das geht.

UEFA Nations League: Deutschland vs. Spanien im Überblick

Duell Deutschland - Spanien Datum 03. September 2020 | 20.45 Uhr Ort Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart Zuschauer keine Zuschauer erlaubt

Deutschland vs. Spanien: Wo laufen die Highlights der UEFA Nations League?

Der Streaming-Anbieter DAZN konnte sich ein großes Rechtepaket an der Nations League sichern. Auf der Plattform sind fast alle Spiele des Wettbewerbs live zu sehen. Auch die Highlights sind bereits kurz nach Abpfiff verfügbar.

Schon ab 0 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag könnt Ihr die besten Szenen zwischen Deutschland und Spanien auf DAZN schauen. Somit verpasst Ihr keine spektakuläre Aktion von Leroy Sane, Kai Havertz, Timo Werner und Co.

Mehr Teams

Wem die Highlights nicht reichen, kann ab Mitternacht auch das komplette Re-Live des Spiels auf DAZN anschauen. Kommentator Lukas Schönmüller führt Euch dabei durch die Partie.

Um das Angebot von DAZN nutzen zu können, braucht Ihr lediglich ein Abo auf der Plattform. Sobald Ihr Euch angemeldet habt, könnt Ihr die STREAMS auf allen mobilen Geräten und dem Smart-TV abrufen.

Wer noch kein DAZN-Kunde ist, kann sich heute noch spontan und sogar kostenlos anmelden - der erste Monat bei DAZN ist nämlich vollkommen umsonst. Erst nach Ablauf des Gratismonats werden 11,99 Euro monatlich fällig.



Bild: Getty Images

Deutschland vs. Spanien: Hier läuft die UEFA Nations League live im TV

Wer nicht bis um 0 Uhr warten kann, um die Highlights oder das Re-Live auf DAZN zu schauen, ist beim ZDF richtig aufgehoben. Hier läuft das Spiel live und in kompletter Länge im TV.

Bereits um 20.15 Uhr sendet das Zweite live aus Stuttgart, wenn Euch Moderator Jochen Breyer und Kommentator Bela Rethy empfangen. Dort könnt Ihr die kompletten 90 Minuten inklusive Vor- und Nachberichterstattung sehen.

Das Angebot des ZDF ist zudem nicht nur im Fernsehen verfügbar, sondern auch im Internet. Über diesen Link gelangt Ihr zum LIVE-STREAM des Senders.

UEFA Nations League: Diese Spiele laufen live auf DAZN

DAZN konnte sich das umfangreichste Paket an der UEFA Nations League sichern und zeigt alle Spiele des Wettbewerbs ohne deutsche Beteiligung. Dort seht Ihr am Donnerstagabend auch die Gruppengegner Ukraine und Schweiz im direkten Duell (20.45 Uhr).

Sieben weitere Spiele - unter anderem zwischen Türkei und Ungarn - hat DAZN am Donnerstag live im Programm. Zu all diesen Spielen steht schon kurz nach Abpfiff ein Highlight-Video auf der Plattform auf Abruf bereit.

Hier geht's zum aktuellen Programm von DAZN.

UEFA Nations League: Deutschland vs. Spanien - Die Übertragungen in der Übersicht