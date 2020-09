Türkei vs. Ungarn: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft die Nations League live

Die Nations League startet heute Abend mit dem 1. Spieltag, wo sich Türkei und Ungarn gegenüberstehen. Goal erklärt, wo das Duell live zu sehen ist.

und Ungarn eröffnen den ersten Spieltag in Liga B, Gruppe 3 der UEFA , in der sich Nationen für die qualifizieren können. Anpfiff ist heute Abend (Donnerstag) um 20.45 Uhr.

Die vergangene Nations League konnte gewinnen, nun steht die Neuauflage des Turniers in den Startlöchern. Der Wettbewerb bietet zwei Teams die Möglichkeit, sich über die Play-offs an der Weltmeisterschaft 2022 in zu qualifizieren.

Endlich wieder Länderspiele! Türkei und Ungarn könnt Ihr live verfolgen - lest Euch dafür alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch. Außerdem findet Ihr in diesem Artikel die Aufstellungen, die kurz vor Anpfiff veröffentlicht werden.

Türkei vs. Ungarn: Der erste Spieltag der UEFA Nations League in der Übersicht

Duell Türkei - Ungarn Datum 03. September 2020 | 20.45 Uhr Ort Yeni 4 Eylül Stadyumu, Sivas (Türkei)

Türkei vs. Ungarn: Die UEFA Nations League heute im LIVE-STREAM verfolgen - wie geht das?

Gute Nachricht für alle Fußballfans: Die Nations League wird hierzulande komplett mit allen Spielen live übertragen. Gleich drei Anbieter konnten sich die Übertragungsrechte sichern. Doch wo läuft heute Abend Türkei gegen Ungarn live?

Türkei vs. Ungarn: Wer überträgt das Spiel im LIVE-STREAM?

Die Antwort ist eindeutig: Der exklusive Anbieter des LIVE-STREAMS von Türkei gegen Ungarn ist DAZN. Der Streaming-Dienst hat das Duell - wie alle weiteren Spiele ohne deutsche Beteiligung - live und in voller Länge im Programm.

Beginn der Übertragung ist heute Abend pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr. Kommentator Tom Kirsten begleitet Euch dabei am Mikrofon während der kompletten 90 Minuten.

Um den LIVE-STREAM abrufen zu können, braucht Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN. Das ist für alle Neukunden sogar erst einmal kostenlos, der erste Monat der Mitgliedschaft wird nämlich geschenkt!

DAZN übernimmt in den ersten 30 Tagen die Kosten für das Abo, erst anschließend werden 11,99 Euro monatlich fällig. Im Jahresabo ist es sogar umgerechnet noch günstiger, hier kostet DAZN insgesamt 119,99 Euro.



Türkei vs. Ungarn: Läuft die UEFA Nations League heute live im TV?

Neben DAZN konnte sich auch das ARD und ZDF ein Rechtepaket an der Nations League sichern. Hier laufen allerdings nur Spiele mit deutscher Beteiligung. Somit steht fest: Türkei gegen Ungarn läuft weder im Free-TV noch im Pay-TV.

Es ist jedoch möglich, den LIVE-STREAM von DAZN am TV abzuspielen. Somit könnt Ihr das heutige Duell gemütlich von der Couch aus am Fernseher verfolgen.

Ladet Euch dazu ganz einfach die kostenlose DAZN-App auf den Smart-TV und loggt Euch mit Eurem Konto ein. Solltet Ihr noch kein DAZN-Abo besitzen, findet Ihr hier nochmals alle Informationen zur Anmeldung.

Türkei vs. Ungarn: DAZN präsentiert die Highlights des Spiels

Neben Türkei gegen Ungarn zeigt DAZN heute acht weitere Begegnungen der Nations League. Zu all diesen Spielen werden bereits kurz nach Abpfiff Videos mit den Highlights hochgeladen.

Solltet Ihr die Live-Übertragung von Türkei gegen Ungarn also verpasst haben, könnt Ihr Euch dort jederzeit die besten Szenen auf Abruf anschauen. Einzige Voraussetzung ist auch hier das DAZN-Abo.

Türkei vs. Ungarn: Goal berichtet via TICKER von der UEFA Nations League

Selbstverständlich ist auch Goal live beim Spiel dabei und berichtet per Ergebnis-TICKER von Türkei gegen Ungarn. Hier werdet Ihr über alle wichtigen Ereignisse schnellstmöglich informiert.

Somit verpasst Ihr kein Tor, keinen Assist, keine Karte und keine Wechsel - und das alles natürlich kostenlos. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Ergebnis-TICKER von Goal!

Türkei vs. Ungarn in der UEFA Nations League: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell bekannt gegeben wurden, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Schaut dafür später noch einmal in diesem Artikel vorbei!

UEFA Nations League: Die Übertragung von Türkei gegen Ungarn in der Übersicht