Deutschland - Russland: Die Handball-EM heute live im TV und STREAM

Abschiedsspiel für die DHB-Auswahl bei der Handball-EM: Die deutsche Nationalmannschaft trifft heute im Winter-Stadion Ondrej Nepela in der Slowakei um 18.00 Uhr auf Russland.

Nach einer verheißungsvollen Vorrunde und massenweise Coronainfektionen in der eigenen Mannschaft wird die DHB-Auswahl mit gemischten Gefühlen zurück nach Deutschland reisen, soviel steht fest.

Dass die Spieler trotz allen Umständen stolz auf sich sein können, ist klar - am schönsten wäre da natürlich ein Sieg gegen Russland heute Abend! GOAL erklärt in diesem Artikel, wie das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Handball-EM 2022: Der Wettbewerb im Überblick

Die DHB-Auswahl bei der Handball-EM 2022: So ist Deutschland vs. Russland heute live im TV zu sehen

Handball gehört in Deutschland mit zu den prominentesten Sportarten - das spürt man Jahr für Jahr gerade im Januar, wenn entweder die WM oder EM stattfindet. So auch in diesem Jahr, wobei die deutsche Teilnahme bekanntermaßen von zahlreichen Coronainfektionen zurückgeworfen wurde.

Heute geht das Turnier für die Deutschen also zu Ende, gegen Russland soll ein Happy End her. Aber wie wird heute das Länderspiel übertragen?

Deutschland bei der Handball-EM heute: Free-TV, LIVE-STREAM, Termine - die Übertragung der DHB-Spiele

Datum Anwurf Begegnung Übertragung / Ergebnis Freitag, 14. Januar 2022 18 Uhr Deutschland - Belarus 33:29 Sonntag, 16. Januar 2022 18 Uhr Deutschland - Österreich 34:29 Dienstag, 18. Januar 2022 18 Uhr Polen - Deutschland 23:30 Donnerstag, 20. Januar 2022 18 Uhr Deutschland - Spanien 23:29 Freitag, 21. Januar 2022 20.30 Uhr Deutschland - Norwegen 23:28 Sonntag, 23. Januar 2022 18 Uhr Deutschland - Schweden 21:25 Dienstag, 25. Januar 2022 18 Uhr Deutschland - Russland ZDF / zdf.de / sportdeutschland.tv

Deutschland vs. Russland: So wird heute die Handball-EM übertragen

Fünf Sender übertragen in diesem Winter die Handball-EM - ganz schön viele für gerade einmal einen Wettbewerb. Immerhin beschränkt sich die Anzahl der übertragenden Sender beim Deutschland-Spiel heute auf zwei - das macht das Ganze doch um einiges übersichtlicher!

Deutschland gegen Russland heute LIVE: Das ZDF zeigt die EM kostenlos!

Gute Nachrichten für alle Handball-Anhänger:innen: Das Spiel der DHB-Auswahl ist heute kostenlos im Fernsehen zu empfangen! Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF haben einen Deal, dass jedes Spiel der deutschen Auswahl auf einem der beiden Sender zu sehen sein muss.

Heute im Einsatz: Das ZDF. Der orangefarbene Sender ist für hochqualitative Sportübertragungen bekannt und zeigt auch heute wieder Sport auf höchstem Niveau. Da das ZDF eine öffentliche Rundfunkanstalt ist, muss der Sender das Programm kostenlos übertragen - sehr zur Freude von zahlreichen Fans.

DAZN, Sportdeutschland oder Eurosport? Wie ist heute DHB - Russland zu sehen?

Auch DAZN und Eurosport übertragen in diesem Winter die Handball-EM - das ist jetzt aber erst einmal zweitrangig. Der Grund: Die beiden beliebten Sender haben sich nur Rechte an Partien ohne deutscher Beteiligung gesichert - daher sind die in diesem Artikel außen vor.

Kommen wir also zum zweiten Anbieter, welcher heute den DHB ausstrahlt: Sportdeutschland.tv. Ausschließlich alle Spiele der Handball-EM werden hier gezeigt - wirklich ohne Ausnahme! Das Problem: Sportdeutschland.tv ist nicht kostenlos zu empfangen exklusiv zur Handball-EM gibt es aber einen sogenannten Turnierpass für zwölf Euro!

Handball-EM im LIVE-STREAM: So werden die Deutschland-Spiele im kostenlosen Internet übertragen

Sportdeutschland und das ZDF übertragen heute die Handball-EM, da stellt sich eine ganz wichtige Frage: Wie sieht es für Fans aus, die keinen Fernseher zuhause haben?

ARD und ZDF: So seht ihr die DHB-Auswahl heute kostenlos im Internet!

Wir konzentrieren uns in den nächsten Abschnitten auf das ZDF - da der Sender im Fernsehen kostenlos ist wird dieser auch die meisten Menschen interessieren. Kann man etwa das Programm des öffentlich-rechtlichen Senders auch kostenlos im Internet empfangen? Das wäre doch zu schön um wahr zu sein...

Von wegen! Auch im Internet ist das Programm des orangenen Fernsehsenders kostenlos zu sehen - ihr müsst euch also nicht um die Übertragung des Handball-Länderspiels sorgen! Dabei kann man das Programm einfach im LIVE-STREAM empfangen.

LIVE-STREAM der Deutschland-Länderspiele: ZDF überträgt Handball-EM 2022 live!

Ihr habt gleich zwei Möglichkeiten, heute das ZDF zu verfolgen - und zwar im Browser und in der App. Fangen wir im Browser an: Dafür müsst ihr die Website des ZDFs oder direkt das Sportstudio (www.zdf.de/sport) aufsuchen.

Die Alternative ist die kostenlose App - diese könnt ihr im Play Store und im App Store herunterladen. Die jeweiligen Links findet ihr wenige Zeilen weiter unten. Beide Apps sind kostenlos - ihr könnt also problemlos die Handball-EM und das Spiel gegen Russland auf dem Handy, dem Tablet oder dem Smart-TV verfolgen!

