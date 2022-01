Deutschland vs. Polen heute live: Die Handball-EM 2022 im TV und LIVE-STREAM sehen

Der dritte Spieltag der Handball-EM steht vor der Tür: Deutschland trifft auf Polen. Los geht es heute Abend um 18 Uhr in Bratislava (Slowakei).

Zwei Spiele, zwei Siege: Beide Teams sind mit einer makellosen Bilanz in das Turnier gestartet. Während die DHB-Männer zunächst Belarus (33:29) und dann Österreich (34:29) schlugen, siegte Polen in umgekehrter Reihenfolge erst gegen Österreich (36:31) und dann gegen Belarus (29:20).

Die Hauptrunde ist für Deutschland nach dem zweiten Erfolg bereits fix. Gegen Polen entscheidet sich nun, wer als Sieger aus Gruppe D hervorgeht und wie viele Punkte die Teams in die Hauptrunde mitnehmen. Denn: Nachdem sowohl Österreich als auch Belarus vorzeitig ausgeschieden sind, werden die gewonnenen Punkte gegen diese Teams für die nächste Runde annuliert.

Deutschland gegen Polen, Handball-EM! GOAL erklärt in diesem Artikel, wo das dritte Gruppenspiel des DHB-Teams heute im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird!

Handball-EM 2022: Der Wettbewerb im Überblick

Turnier Men's European Handball Championship Heutige Begegnungen Deutschland - Polen Niederlande - Portugal Island - Ungarn Belarus - Österreich Anzahl teilnehmender Nationen 24 Datum 13. Januar bis 30. Januar Austragungsorte Veszprem, Szeged, Debrecen, Budapest (Ungarn) Kosice, Bratislava (Slowakei) Titelträger Spanien Rekordsieger Schweden

Deutschland bei der Handball-EM 2022: DHB vs. Polen heute LIVE im TV

Es ist ein Spiel, das Spannung verspricht, denn beide Teams sind mit je zwei Siegen in das Turnier gestartet. Es geht um den Gruppensieg und die Punkte für die Hauptrunde.

Umso mehr werden DHB-Fans sich die Frage stellen, wo sie die Partie der Handball-Männer heute Abend verfolgen können. GOAL löst das Rätsel! In den folgenden Abschnitten gibt es alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Deutschland heute bei der Handball-EM: Free-TV, LIVE-STREAM, Termine - die Übertragung des Polen-Spiels

Man kennt es vom Fußball - ein Sport, unzählige Übertragungsmöglichkeiten. Auch beim Handball beziehungsweise bei der laufenden EM ist das der Fall - diesmal gibt es ganze fünf (!) Anbieter. Gemeint sind DAZN, Eurosport, ARD, ZDF und Sportdeutschland.tv.

Doch nicht überall sind alle Spiele zu sehen. Damit Ihr nicht den Überblick verliert, fassen wir nachfolgend das Wichtigste zusammen.

Deutschland gegen Polen heute live: Mit ZDF die Handball-EM im TV sehen

Damit Ihr gut gelaunt durch den Artikel kommt, eine positive Nachricht vorweg: Das Spiel der DHB-Männer gegen Polen läuft heute Abend im Free-TV!

ZDF ist hierbei der Sender Eures Vertrauens und zeigt das Duell am 3. Spieltag kostenlos und frei empfangbar.

Los geht es bereits um 17.45 Uhr, also rund 15 Minuten vor Spielbeginn. Moderator Yorck Polus, die Reporter Christoph Hamm und Markus Baur sowie Experte Sören Christophersen begleiten Euch durch die Partie.

Alle weiteren Infos findet Ihr hier.

Deutschland gegen Polen bei der Handball-EM heute live: Der SID-Vorbericht

Die deutschen Handballer warfen sich Till Klimpke um den Hals, Andreas Wolff klopfte seinem Torhüter-Kollegen immer wieder anerkennend auf die Brust. Beim 34:29 (15:16) gegen Österreich war der junge Keeper von der HSG Wetzlar der überragende Mann, nach dem Corona-Schreck hat das DHB-Team von Bundestrainer Alfred Gislason vorzeitig die EM-Hauptrunde erreicht.

"Ich bin ein bisschen überwältigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit so einem guten Spiel habe ich nicht gerechnet", sagte Klimpke nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel mit einem breiten Grinsen. Teamkollege Christoph Steinert schwärmte in den Katakomben in Bratislava: "Till hat das wahnsinnig gemacht." Der Turnierdebütant zeigte 14 Paraden und führte die deutsche Mannschaft nach erneut schwachem Start in die Spur. Zudem präsentierte sich die DHB-Auswahl im Angriff enorm treffsicher und zog dem unangenehmen Gegner aus dem Nachbarland so nach der Pause den Zahn.

Zum besten Werfer und offiziellen "Man Of The Match" avancierte am Sonntagabend Rechtsaußen Timo Kastening mit neun Toren. "Eigentlicher Spieler des Spiels war heute Till. Er hat uns das Spiel gerettet", sagte Kastening in der ARD. Gislason, der nach der Schlusssirene herzlich lachte, sprach von einer "sehr guten Leistung" des 23-Jährigen. Beim Auftaktsieg gegen Belarus (33:29) hatte Klimpke noch einen unglücklichen Turnierstart hingelegt. Beim Vorrundenabschluss gegen Polen am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF) geht es für Kapitän Johannes Golla und Co. noch um den Gruppensieg und darum, wie viele Punkte Deutschland mit in die Hauptrunde nimmt.

Einen Tag nach dem positiven Test von Julius Kühn ist die deutsche Auswahl sportlich weiter in der Erfolgsspur. Vor 1485 Zuschauern, die in der Ondreja Nepelu Arena für eine hitzige Atmosphäre sorgten, verschlief das DHB-Team zwar erneut den Start, nach der Pause steigerte es sich aber auch defensiv. Zum Turnierauftakt gegen Belarus hatte Deutschland bereits eine vielversprechende Leistung gezeigt - und auch da erst nach der Pause vollends überzeugt. Klimpke war die gesamten 60 Minuten voll da.

Wie schon zum Auftakt setzte Gislason zwischen den Pfosten nicht etwa auf 2016er-Europameister Andreas Wolff, sondern den Youngster. Und diesmal ging der Plan auf: Zwar startete Deutschland mit einem 0:3 (6.) denkbar schlecht. Doch auch dank starker Paraden Klimpkes holte der zweimalige Europameister den Rückstand schnell auf. Immer wieder suchte der Schlussmann dabei den Kontakt zu seinem prominenten Ersatzmann. "Wir sind ein überragendes Team", sagte Klimpke nach dem Spiel über die Zusammenarbeit mit Wolff: "Durch ihn sind auf jeden Fall ein paar Paraden zustande gekommen." So war es vor allem Klimpke zu verdanken, dass die mittlerweile chronischen Startschwierigkeiten des deutschen Teams nicht in einem größeren Rückstand mündeten. "Ich habe schon Sorge, dass wir nie so richtig von Anfang an da sind. Das muss besser werden. Aber das Positive überwiegt sehr", sagte Gislason nach Spielende.

Seine Mannschaft besserte sich nach und nach. Generell wurde Klimpke im Tor aber zu häufig allein gelassen, auch ein offensiveres Deckungssystem fruchtete im ersten Abschnitt nicht. "Verdammt nochmal, wir pennen da in der 3-2-1-Abwehr", motzte Gislason in seiner ersten Auszeit. Verlass war jedoch auf den Offensivmotor. Deutschland leistete sich kaum Fehlwürfe. Im linken Rückraum ersetzte der Göppinger Sebastian Heymann Kühn sehr gut, auch die Außenspieler Kastening und Lukas Mertens waren sofort im Spiel.

DAZN, Eurosport, Sportdeutschland: So wird die Handball-EM 2022 gezeigt

ZDF ist zwar heute Abend Euer Ansprechpartner, doch die Handball-EM gibt es wie eingangs erwähnt insgesamt bei fünf Anbietern zu sehen.

Da wäre beispielsweise noch Eurosport. Dort werden ausgewählte Partien ohne deutsche Beteiligung gezeigt. Auch DAZN zeigt einige Spiele.

Sportdeutschland.tv gehört ebenfalls zu den Rechte-Inhabern. Dieser mag zwar den meisten eher unbekannt sein, zeigt aber die meisten Handball-EM-Spiele - nämlich jedes! Mit dem Turnierpass für 12,99 Euro könnt Ihr das komplette Turnier verfolgen.

Nachfolgend findet Ihr die wichtigsten Links zu den Übertragungen noch einmal zusammengefasst:

Deutschland vs. Polen heute im LIVE-STREAM: Die Handball-EM im kostenlosen Internet

Das ZDF überträgt die Partie Deutschland vs. Polen zwar im Free-TV, doch auch im LIVE-STREAM gibt es das Gruppenduell live und kostenlos zu sehen. Wir zeigen Euch, wie und wo das geht!

Der ZDF und Sportdeutschland.tv: So seht ihr die DHB-Auswahl gegen Polen heute kostenlos im LIVE-STREAM!

Auch hier ist das ZDF einer Eurer Ansprechpartner, denn der Sender bietet neben der TV-Übertragung auch einen LIVE-STREAM an. Den könnt Ihr wie erwähnt kostenfrei nutzen. Klickt auf diesen Link und gelangt direkt zum STREAM!

Das Programm ist dabei analog zum TV. Alternativ könnt Ihr auch die ZDF-App für Euer Smartphone oder Tablet nutzen.

Darüber hinaus gibt es einen STREAM bei Sportdeutschland.tv. Alle Informationen dazu findet Ihr hier!

LIVE-STREAM der Länderspiele: DAZN überträgt die Handball-EM 2022 live!

Zwar überträgt DAZN nicht das Spiel der DHB-Auswahl, dafür aber zahlreiche andere Spiele der Handball-EM - und nicht nur das!

Der Ismaninger Streamingdienst überträgt etliche Sportarten live! Sei es Fußball, Basketball, Darts, die NFL oder Tennis - mit DAZN seid Ihr bestens versorgt. Und das war nur der Anfang!

Da DAZN ein kostenpflichtiger Dienst ist, ist ein Abo Voraussetzung. Dabei gibt es folgende Optionen:

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr (12,50 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Alle weiteren Infos zur Anmeldung, zum Programm und allem Wissenswertem findet Ihr hier!

Handball-EM 2022 heute live im TV und LIVE-STREAM: Die wichtigsten Links

