Deutschland vs. Spanien: Die Handball-EM heute live im TV und STREAM sehen

Heute Abend (20. Januar 2022) trifft Deutschland bei der Handball-EM auf Spanien. Das Spiel findet in Bratislava statt und beginnt um 18:00 Uhr.

Mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen steht Deutschland souverän in der Hauptrunde der Handball-EM 2022. Hier wartet nun der aktuelle Europameister Spanien auf das Team von Alfred Gislason. 2016 konnte man die Spanier noch im Finale bezwingen und so sich selbst zum Europameister krönen. Ob es der deutschen Mannschaft wieder gelingt, den Europameister zu bezwingen, erfahren wir dann ab heute Abend um 18:00 Uhr.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung des Spiels im Free-TV und LIVE-STREAM gibt es in diesem Artikel!

Handball-EM: Deutschland vs. Spanien heute live - die Daten zum Spiel

Begegnung Deutschland vs. Spanien Wettbewerb Handball-EM / Hauptrunde Beginn 20. Januar - 18:00 Uhr Spielort Bratislava

Handball-EM: Deutschland vs. Spanien heute live: Wo wird das Spiel im TV gezeigt?

Für alle, die das Spiel gerne im TV verfolgen wollen, haben wir gute Nachrichten. Die ARD zeigt die Begegnung live und in voller Länge im Free-TV. Die Übertragung im Ersten beginnt um 17:45 Uhr. Die Besetzung zur Berichterstattung im Spiel gegen den Titelverteidiger sieht in der ARD folgendermaßen aus:

Moderator: Alexander Bommes

Experte: Dominik Klein

Kommentator: Florian Naß

Wer Deutschland vs. Spanien also gerne im frei empfangbaren Fernsehen sehen möchte, der muss einfach nur ab 17:45 Uhr das Erste einschalten.

Handball-EM: Deutschland vs. Spanien heute im LIVE-STREAM sehen

Natürlich habt Ihr auch die Möglichkeit, das Spiel per LIVE-STREAM zu sehen. Hier stehen Euch gleich zwei verschiedene Optionen zur Auswahl.

Handball-EM: Deutschland vs. Spanien heute kostenlos im LIVE-STREAM der ARD

Parallel zur TV-Übertragung bietet die ARD auch einen LIVE-STREAM an. Der große Vorteil hier ist, dass Ihr dafür nichts bezahlen müsst. Ihr könnt die Partie einfach ab 18:00 Uhr live und kostenlos auf der Website der ARD im LIVE-STREAM verfolgen. An der Besetzung zur Moderation und Co. ändert sich natürlich nichts.

Deutschland vs. Spanien, die Handball-EM heute live: Mit sportdeutschland.tv den LIVE-STREAM sehen

Die zweite Möglichkeit, wie Ihr die heutige Partie im LIVE-STREAM sehen könnt, stellt sportdeutschland.tv dar. Auf diesem Online-Sender werden alle Partien der Handball-EM im LIVE-STREAM gezeigt.

Allerdings ist das Zusehen dort nicht umsonst. Für ein Einzelspiel müsst Ihr 3,99 Euro bezahlen, dann bekommt Ihr Zugriff auf den LIVE-STREAM. Oder Ihr holt Euch direkt den Turnierpass für 12 Euro, dann könnt Ihr alle Spiele des Wettbewerbs dort im LIVE-STREAM verfolgen.

Deutschland vs. Spanien findet statt: Die Handball-EM heute live im TV und STREAM sehen

Der Antrag der deutschen Handballer auf eine Verlegung des EM-Hauptrundenauftakts gegen Europameister Spanien ist abgewiesen worden. Das teilte die Europäische Handball-Föderation EHF am Donnerstag sechs Stunden vor dem Anwurf mit. Damit wird die Partie am Abend (18.00 Uhr/ARD) in Bratislava wie geplant über die Bühne gehen.

Der Deutsche Handballbund (DHB) hatte nach zwölf coronabedingten Ausfällen eine Verschiebung der Partie auf Samstag oder Montag angefragt. In den Regularien ist festgelegt, dass eine Mannschaft mit einer Mindestanzahl von fünf Akteuren spielfähig ist.

"Zu einem eventuellen Rückzug wies die EHF am Donnerstagmorgen in ihrer Antwort auf komplexe Folgen unter anderem auf sportlicher und wirtschaftlicher Ebene hin", schrieb der DHB in einer Pressemitteilung: "Dem Antrag auf Spielverlegung gab die EHF nicht statt und verwies dabei auf eine ähnlich vielschichtige Gemengelage von der sportlichen Situation Spaniens bis hin zu bestehenden Sendeplänen und -verpflichtungen sowie ähnlich herausfordernde Corona-Situationen bei den Teams anderer teilnehmender Nationen hin."

Am Mittwoch waren die Infektionen dreier weiterer DHB-Spieler bekannt geworden, Bundestrainer Alfred Gislason nominierte infolgedessen Lukas Stutzke, David Schmidt und Tobias Reichmann nach. Ob das Trio gegen Spanien eingesetzt werden kann, ist von einem negativen PCR-Test abhängig. Die Ergebnisse waren am Donnerstagmittag noch nicht kommuniziert.

Quelle: SID

Handball-EM - Deutschland vs. Spanien heute live sehen: Die Übertragung im Überblick