Deutschland vs. Norwegen: Die Handball-EM heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Die Hauptrunde der Handball-EM geht in die heiße Phase, für die deutsche Nationalmannschaft steht das vorentscheidende Spiel gegen Norwegen auf dem Programm. Anwurf der Partie ist am heutigen Freitag, 21. Januar 2022, um 20.30 Uhr im slowakischen Bratislava. Ob das Match im Free-TV übertragen wird und welche LIVE-STREAMS Euch zur Verfügung stehen, erklären wir im weiteren Textverlauf.

Kam die deutsche Nationalmannschaft noch ohne viele Corona-Fälle durch die Vorrunde, grassiert das Virus mittlerweile im deutschen Kader. Bei der ersten Hauptrunden-Partie gegen Spanien (23:29) fehlten elf Spieler aufgrund positiver Testergebnisse, der Favorit von der iberischen Halbinsel war letzten Endes einfach zu stark für die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason. Gegen Norwegen sollen nun die Punkte drei und vier eingefahren werden, um die Hoffnung auf das Halbfinale am Leben zu erhalten.

Doch die Skandinavier dürften ihrerseits den Erfolg fest ins Visier nehmen und dem direkten Konkurrenten im Kampf um das Halbfinale die Punkte vor der Nase wegschnappen wollen. Besonders Linksaußen Sebastian Barthold, mit 28 Treffern Dritter der Torschützenliste, sowie Rückraum-Ass Sander Sagosen spielen bei der Europameisterschaft stark auf. Für die deutsche Abwehr um Kapitän Johannes Golla dürfte es vor allem darauf ankommen, die beiden brandgefährlichen Scorer nicht zur Entfaltung kommen zu lassen - was sonst passiert, erlebten die Polen bei der deutlichen 31:42-Niederlage.

Kann sich die deutsche Mannschaft gegen Norwegen durchsetzen oder sichert sich der EM-Dritte von 2020 den Sieg? Eine Entscheidung fällt heute Abend ab 20.30 Uhr - und so seid ihr live dabei.

Deutschland vs. Norwegen heute live: Die Partie der Handball-EM in der Übersicht

Begegnung: Deutschland vs. Norwegen

Wettbewerb: Handball-EM, 2. Spieltag der Hauptrunde

Datum: 21. Januar 2022, 20.30 Uhr

Austragungsort: Bratislava (Slowakei)

Deutschland vs. Norwegen heute live: Läuft die Handball-EM im Free-TV?

Schon seit Jahren erfreuen sich Fans an den Spielen der deutschen Handball-Nationalmannschaft. In Erinnerung bleibt vor allem der sensationelle Gewinn der Europameisterschaft 2016, als Torwart Andreas Wolff im Endspiel die favorisierten Spanier zur Verzweiflung brachte. Eine solche Torhüterleistung würde der DHB-Auswahl auch heute Abend gegen Norwegen gut zu Gesicht stehen.

Ob dies gelingt, steht indes noch in den Sternen. Was allerdings bereits im Voraus feststeht, ist die Übertragung des Spiels im Free-TV. Denn wie schon in der Vergangenheit ist es auch am Freitagabend möglich, das Hauptrunden-Spiel im frei empfangbaren Fernsehen zu verfolgen.

Deutschland vs. Norwegen heute live: Die Handball-EM beim ZDF im Free-TV

Die Rechte an den Live-Übertragungen der deutschen Nationalmannschaft liegen bei den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern ARD und ZDF. War das Aufeinandertreffen mit den Spaniern noch bei der ARD zu sehen, ist nun das ZDF an der Reihe.

Die Übertragung inklusive Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr, eine Viertelstunde später wird das Spiel angeworfen. Als Reporter fungieren Christoph Hamm und Markus Baur, die Moderation übernimmt Yorck Polus. Als Experte ist zudem der ehemalige Nationalspieler Sören Christophersen im Einsatz.

Deutschland vs. Norwegen heute live: Die Handball-EM im LIVE-STREAM sehen

Solltet ihr über keinen Fernsehanschluss verfügen, bedeutet das noch lange nicht, dass ihr heute Abend nicht zuschauen könnt. In der ZDF-Mediathek findet Ihr einen LIVE-STREAM zur Partie, der Euch unentgeltlich zur Verfügung steht. Dieser lässt sich sowohl über einen Webbrowser als auch über die ZDF-Mediathek-App abrufen.

Darüber hinaus bietet sich die Möglichkeit, das Spiel bei sportdeutschland.tv zu verfolgen. Der Dienstleister stellt ebenfalls einen LIVE-STREAM zur Verfügung, dieser ist allerdings kostenpflichtig. Um Zugriff zu erhalten, müsst Ihr euch auf der Website registrieren und zwischen verschiedenen Abo-Möglichkeiten wählen. Solltet Ihr zunächst kein langfristiges Abo abschließen wollen, könnt Ihr das Angebot dank eines kostenlosen Probemonats erstmal testen. Spiele ohne deutsche Beteiligung sind übrigens auf Eurosport oder bei DAZN zu sehen.

Deutschland vs. Norwegen heute live: Die Übertragung der Handball-EM in der Übersicht

Deutschland vs. Norwegen heute live: Die Tabelle der Hauptrunden-Gruppe II bei der Handball-EM