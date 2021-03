Wer zeigt / überträgt Deutschland - Nordmazedonien? Die WM-Qualifikation im TV und LIVE-STREAM

Zum Abschluss der Länderspielpause empfängt Deutschland Nordmazedonien. Goal erklärt, wie das WM-Qualispiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Die deutsche Nationalmannschaft ist zum letzten Mal in dieser Länderspielpause gefragt: Das DFB-Team empfängt in Duisburg die Auswahl Nordmazedoniens. Anstoß in der Schauinsland-Reisen-Arena ist am Mittwoch um 20.45 Uhr.

Die ersten beiden Länderspiele in diesem Jahr sind für das Team von Trainer Joachim Löw positiv verlaufen: 3:0 gegen Island und 1:0 gegen Rumänien liest es sich auf den Ergebnisbögen, wobei vor allem im Spiel gegen Rumänien mehr Tore hätten fallen können beziehungsweise müssen.

So oder so hat sich Deutschland eine komfortable Ausgangslage geschaffen und grüßt vom ersten Platz der Gruppe J. Nordmazedonien befindet sich mit einem Sieg und einer Niederlage auf Rang drei.

Kann das DFB-Team auch das dritte Spiel im Jahr 2021 für sich entscheiden, oder kann Nordmazedonien ein Wörtchen mitreden? Goal erklärt in diesem Artikel ausführlich, wie das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft übertragen / gezeigt wird.

Deutschland - Nordmazedonien LIVE: Alle Infos zum WM-Qualifikationsspiel

Begegnung Deutschland vs. Nordmazedonien Datum Mittwoch | 31.03.2021 Wettbewerb WM-Qualifikation | Gruppenphase | 3. Spieltag Anstoß 20.45 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Schauinsland-Reisen-Arena | Duisburg

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Nordmazedonien? Die WM-Qualifikation LIVE im TV - so geht's

Nach der historischen 0:6-Klatsche der deutschen Nationalmannschaft im vergangenen November gegen Spanien scheint sich die Löw-Elf soweit erholt zu haben: Die Siege gegen Island und Rumänien waren über die gesamte Spieldauer jeweils hochverdient.

Langsam keimt wieder Hoffnung bei den Fans der DFB-Auswahl, mit Blick auf die EM im Sommer ein gutes Zeichen. Allerdings müssen sich viele Anhänger:innen vor jedem Spiel die Frage stellen: Wie wird das Spiel der Nationalmannschaft übertragen?

Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Nordmazedonien? So wird das Länderspiel im TV gezeigt

Gute Nachrichten für alle Fans, die sich zum Feierabend am Mittwoch ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft anschauen wollen: Deutschland vs. Nordmazedonien ist im TV zu sehen! Privatsender RTL hat sich die Übertragungsrechte für alle Qualifikationsspiele gesichert.

Schon die Qualifikation der Europameisterschaft wurde durch "Radio Television Luxembourg" übertragen, der Sender ist auf dem Gebiet also kein Fremder. Dabei wird die Übertragung folgendermaßen ablaufen:

Uli Hoeneß und Steffen Freund am Mikrofon: Die RTL-Übertragung der WM-Qualifikation

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Begegnung : Deutschland - Nordmazedonien

: Deutschland - Nordmazedonien Moderation : Florian König

: Florian König Kommentar : Marco Hagemann Steffen Freund

: Experte: Uli Hoeneß

WM-Qualifikation im Free-TV? So seht ihr Deutschland - Nordmazedonien kostenlos

RTL überträgt das Länderspiel, aber kann man das Spiel dann einfach so verfolgen? Gute Nachrichten: Ja, RTL überträgt das Programm im Free-TV! Der Sender mit Sitz in Köln ist zwar ein Privatsender, trotzdem sind die meisten Inhalte des Senders im Free-TV, also kostenlos zu sehen.

Wie genau das funktioniert? Eine Anleitung zum Einrichten des Senders auf eurem TV-Gerät findet ihr hier. Auch in HD und UHD lässt sich RTL sehen, dazu findet ihr hier mehr Informationen.

Wer überträgt / zeigt Deutschland vs. Nordmazedonien im LIVE-STREAM? Die WM-Qualifikation wird im Internet übertragen

RTL zeigt am Mittwoch das Länderspiel zwischen Deutschland und Nordmazedonien im Free-TV, was für viele Fans herausragende News sind: Der TV-Sender gehört zu den Größten in Deutschland und wird den meisten Zuschauer:innen ein Begriff sein.

Allerdings schreiben wir bereits das Jahr 2021, also ein Jahr, in dem immer mehr Unterhaltungsangebote im Internet und nicht mehr im Fernsehen angeboten werden. Wird auch das Länderspiel im LIVE-STREAM zu sehen sein?

RTL-Übertragung im LIVE-STREAM zu sehen: TVNOW zeigt Deutschland - Nordmazedonien

Auch hier gibt es gute Nachrichten für alle, die das Spiel am Mittwoch im LIVE-STREAM verfolgen wollen: RTL überträgt das Spiel ebenfalls im Internet! Wobei RTL hier nicht ganz der richtige Begriff ist: Streamingportal TVNOW ist am Mittwoch dafür zuständig.

TVNOW ist die Mediathek der RTL Group, in welcher man Inhalte aller jeweiligen Sendern LIVE oder im Nachhinein sehen kann. Sender hier sind unter anderem ntv, Vox, RTLNitro, RTL2, SuperRTL und weitere.

WM-Qualifikation - Deutschland gegen Nordmazedonien im LIVE-STREAM von RTL: So teuer TVNOW-Premium

Wer sich jetzt auf eine kostenlose Übertragung des Länderspiels der deutschen Nationalmannschaft via TVNOW gefreut hat, den müssen wir an dieser Stelle leider enttäuschen: Anders als bei Mediatheken von öffentlich-rechtlichen Sendern (ZDF, ARD...) ist die Mediathek hier nicht vollständig kostenlos zu sehen.

Nur bestimmte Inhalte sind ohne Abonnement zu sehen, die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gehören nicht dazu. Stattdessen müsst ihr hier 3,99 Euro pro Monat für das TVNOW-Premium-Abonnement bezahlen, dieses ist monatlich kündbar.

Deutschland vs. Nordmazedonien auf Geräten streamen: Das ist die TVNOW-App

Ihr wollt das Spiel via TVNOW streamen, möchtet das aber gerne auf dem Handy oder Tablet statt im Browser? Dann solltet ihr euch die jeweilige App genauer anschauen:

Highlights und andere LIVE-STREAMS: Auch DAZN zeigt die WM-Qualifikation

Ihr könnt das Spiel nicht im Free-TV auf RTL verfolgen oder seid nicht bereit, für TVNOW zu bezahlen? Keine Sorge, dass heißt nicht, dass ich vollständig auf das Spiel verzichten müsst: Während des Spiel hält euch der kostenlose Goal LIVE-TICKER auf dem Laufenden, nach dem Spiel ist DAZN für euch da!

Der junge Streamingdienst veröffentlich bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Begegnung auf DAZN! Dabei ist das Abonnement im ersten Monat kostenlos und unverbindlich, ein Blick auf das Angebot lohnt sich da definitiv!

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Nordmazedonien im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: So wird die Qualifikation der Weltmeisterschaft übertragen