Deutschland vs. Niederlande: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen und Co. - Die Übertragung des EM-Qualifikationsspiels

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Niederlande heute live im TV und im LIVE-STREAM? Wir liefern alle Infos zur Übertragung der EM-Qualifikation.

Die Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 läuft, der nächste Spieltag ist am Donnerstagabend angebrochen. In der Gruppe C trifft die deutsche Nationalmannschaft auf die Niederlande. Die Begegnung findet am Freitagabend im Volksparkstadion in Hamburg statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Bleibt auch im vierten Quali-Spiel ungeschlagen? Die ersten drei Auftritte in der EM-Qualifikation gestaltete das DFB-Team allesamt erfolgreich. Erst siegte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw im Hinspiel gegen die Niederlande mit 3:2 . Dann feierte die deutsche Elf einen 2:0-Sieg gegen Weißrussland und einen ungefährdeten 8:0-Kantersieg gegen Estland.

Die waren in der Gruppe C bis dato erst zweimal im Einsatz. Während das Quali-Spiel gegen das DFB-Team bekanntlich verloren ging, gewann Oranje zuvor mit 4:0 gegen Weißrussland.

Deutschland vs. Niederlande - wer gewinnt das packende Duell zwischen der beiden Nachbarn? Goal verrät in diesem Artikel, wer die EM-Qualifikation am Freitagabend live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Deutschland vs. Niederlande: Das Duell in der EM-Qualifikation in der Übersicht

Duell Deutschland vs. Niederlande Datum Freitag, 06. September 2019 || 20.45 Uhr Ort Volksparkstadion, Hamburg Zuschauer 57.000 Plätze

Deutschland vs. Niederlande heute live im TV verfolgen - geht das?

Deutschland vs. Niederlande. Die Mannschaft vs. Oranje. Wer entscheidet das brisante Nachbarschaftsduell für sich? Das Interesse an der Partie in der EM-Quali ist auf jeden Fall riesig. In diesem Abschnitt verraten wir Euch, wie Ihr das Duell live im TV verfolgen könnt. Wird Deutschland vs. Niederlande live im Free-TV übertragen? Und falls ja: Auf welchem Sender läuft das Spiel?

RTL zeigt / überträgt Deutschland vs. Niederlande live im Free-TV

RTL ist Eure einzige und erste Anlaufstelle am Freitagabend. Nur der Privatsender hat sich die Übertragungsrechte an allen Qualifikationsspielen - zur EM und WM - der deutschen Nationalmannschaft für die kommenden Jahre gesichert. Also: RTL zeigt Deutschland vs. Niederlande live im Free-TV. Ausschließlich bei RTL könnt Ihr den Klassiker live verfolgen.

Bereits ab 20.15 Uhr geht RTL mit der Vorberichterstattung Sendung. Für Deutschland vs. Niederlande ist folgendes RTL-Team im Einsatz:

ARD, ZDF und Co. - Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Niederlande im TV?

Die Antwort fällt negativ aus. Denn einzig RTL besitzt die Übertragungsrechte an den Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft. Dementsprechend schauen alle anderen Sender in die Röhre. ARD, ZDF oder auch Sky übertragen Deutschland vs. Niederlande nicht live im TV.

Die Nationalmannschaft bei den öffentlich-rechtlichen Sendern live im Free-TV erleben? Das geht nur bei allen Freundschaftsspielen des DFB-Teams sowie bei der Weltmeister- und Europameisterschaft.

Deutschland vs. Niederlande im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Wollt Ihr Deutschland vs. Niederlande lieber im LIVE-STREAM sehen? Dann ist das kein Problem. In diesem Abschnitt verraten wir Euch, wer das Duell in der EM-Qualifikation live im Stream überträgt.

RTL zeigt / überträgt Deutschland vs. Niederlande im LIVE-STREAM bei TVnow

RTL übernimmt die Übertragung des EM-Qualifikationsspiels zwischen Deutschland und der Niederlande sowohl im TV als auch im Stream. Der Privatsender überträgt Deutschland vs. Niederlande im LIVE-STREAM bei TVnow.

TVnow ist der Online-Dienst von RTL. Die Nutzung der Streamingplattform erfordert jedoch eine Anmeldung und ist nicht kostenlos. Hier erfahrt Ihr alle Infos zu TVnow.

TVnow: Die Kosten

monatlich 4,99 Euro

die ersten 30 Tage gratis

Zeigt / überträgt DAZN Deutschland vs. Niederlande im LIVE-STREAM?

Das ist nicht der Fall. DAZN zeigt Deutschland vs. Niederlande nicht im LIVE-STREAM. Dafür hat der Streamingdienst viele weitere Partien für Euch im Programm: DAZN überträgt zahlreiche Spiele der EM-Qualifikation im LIVE-STREAM. Hier findet Ihr eine Übersicht über alle Übertragungen bei DAZN.

Ihr könnt das Duell zwischen Deutschland und der Niederlande zwar nicht live bei DAZN anschauen. Dafür hat der Streamingdienst allerdings zwei Alternativen für Euch parat. Diese verraten wir Euch im nächsten Abschnitt.

Deutschland vs. Niederlande: So seht Ihr die Highlights der EM-Qualifikation

Spiel verpasst? Und Deutschland vs. Niederlande weder im LIVE-STREAM bei TVnow noch live im TV bei RTL angeschaut? Kein Problem. DAZN überträgt Euch Deutschland vs. Niederlande noch einmal komplett im RE-LIVE. Dieses könnt Ihr ab Mitternacht beim Streamingdienst anschauen. Kommentiert wird die Partie dort von Lukas Schönmüller.

Damit aber nicht genug: Wenn Ihr Euch nicht nochmal das ganze Spiel reinziehen wollt, empfehlen wir Euch die Highlights zu Deutschland vs. Niederlande bei DAZN. Ebenfalls ab Mitternacht könnt Ihr die Zusammenfassung der besten Szenen bei DAZN erleben.

Deutschland vs. Niederlande: Das RE-LIVE und die Highlights bei DAZN sehen - und das kostenlos!

Das RE-LIVE zu Deutschland vs. Niederlande und/oder die Highlights kostenlos bei DAZN - Wie geht das denn? Ganz einfach. DAZN schenkt allen Neu-Kunden einen kostenlosen Probemonat. Sichert Euch jetzt Eurenn Gratismonat und erlebt die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang kostenlos.

Ihr erlebt nicht nur das RE-Live und die Highlights zu Deutschland vs. Niederlande, sondern könnt zahlreiche Spiele der EM-Qualifikation in voller Länge im LIVE-STREAM bei DAZN genießen. Doch damit noch immer nicht genug: DAZN bringt Euch Spitzenfußball auf Eure Bildschirme! Egal, ob Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga oder die Bundesliga - Bei DAZN bekommt Ihr die besten Ligen und Wettbewerbe im LIVE-STREAM!

Hat Euch der kostenlose Probemonat überzeugt, stehen Euch zwei Bezahloptionen zur Wahl:

Das Monatsabo Die DAZN-Jahreskarte Kosten monatlich 11,99 Euro einmalig 119,99 Euro Laufzeit vier Wochen zwölf Monate Besonderheit jederzeit monatlich kündbar Ersparnis von 24 Euro im Vergleich zum Monatsabo

Ladet Euch jetzt die kostenlose DAZN-App auf Eure mobilen Geräte herunter:

Deutschland vs. Niederlande heute im LIVE-TICKER verfolgen

Keine Chance, das Duell in der EM-Qualifikation live im TV bei RTL oder im LIVE-STREAM bei TVnow zu verfolgen? Dann empfehlen wir Euch die perfekte Alternative für heute Abend:

Alle Chancen, alle Tore, alle Entscheidungen. Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr während der gesamten Partie auf Ballhöhe.

Und das Beste? Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos. Ihr findet unseren LIVE-TICKER unter www.goal.com. Oder Ihr schaut in der kostenlosen Goal-App vorbei:

Deutschland vs. Niederlande: Die Aufstellungen

Welcher Anfangself vertraut Bundestrainer Joachim Löw? Mit welcher Startformation geht die niederländische Nationalmannschaft ins Rennen? Knapp eine Stunde vor Spielbeginn verraten wir Euch die Aufstellungen beider Mannschaften an dieser Stelle.

Deutschland vs. Niederlande: Die Bilanz

DEUTSCHLAND (wettbewerbsübergreifend 43 Duelle) NIEDERLANDE 16 Siege 11 16 Remis 16 11 Niederlagen 16 82 Erzielte Tore 71

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Niederlande? Die Übertragung der EM-Qualifikation im Überblick