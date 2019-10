Estland vs. Deutschland: Die Aufstellungen in der EM-Qualifikation

Deutschland trifft in der EM-Qualifikation auf Estland. In diesem Artikel erfahrt ihr alle Informationen zu den Aufstellungen beider Teams.

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Sonntagabend Ihr sechstes Spiel in der Gruppe C der EM-Qualifikation. Der Gegner: Estland. Die Partie findet in Estlands Hauptstadt Tallinn statt. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Die Bilanz der DFB-Elf nach fünf absolvierten Duellen im Kampf um die Teilnahme an der : vier Siege, eine Niederlage, zwölf Punkte. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw verlor bislang nur gegen die Niederlage (2:4). Ansonsten steht die weiße Weste.

Auch das Hinspiel gewann das deutsche Team gegen Estland mit 8:0. Da kann doch nichts mehr schief gehen, oder? "Wir wissen, dass wir den Gegner dort nicht unterschätzen dürfen. Sie werden es uns so schwer wie möglich machen, ein Tor zu schießen", sagte Serge Gnabry, der momentan in absoluter Top-Form ist, auf der Pressekonferenz vor dem Duell.

Estland vs. : Gelingt der DFB-Auswahl der nächste Sieg? Wir verraten Euch in diesem Artikel alle Informationen rund um die Aufstellungen.

Estland vs. Deutschland: Die Aufstellungen in der EM-Qualifikation

Wen beordert Bundestrainer Joachim Löw in die Startformation der deutschen Nationalmannschaft? Wer steht bei Estland von Beginn an auf dem Feld? Knapp eine Stunde vor Spielbeginn - also gegen 19.45 Uhr - erfahrt Ihr die Aufstellungen beider Teams an dieser Stelle.

Estland vs. Deutschland: Alle Infos zum EM-Qualifikationsspiel

Duell Estland vs. Deutschland Wettbewerb EM-Qualifikation, Gruppe C Datum Sonntag, 13. Oktober 2019 | 20.45 Uhr Ort A. Le Coq Arena (Tallinn, Estland) Zuschauer 15.000 Plätze

Estland vs. Deutschland: Die Personalsituation beim DFB-Team

So hatte sich Bundestrainer Jogi Löw diese Länderspielreise nicht vorgestellt: Vor dem Spiel gegen Argentinien (2:2) musste er auf zahlreiche Akteure verzichten. Jonas Hector, Toni Kroos und Matthias Ginter mussten die Länderspiele mit dem DFB-Team absagen. Für sie wurden Robin Koch (SC Freiburg), Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim) und Suat Serdar (Schalke 04) nachnominiert.

Zu allem Übel fielen auch noch Marco Reus, Ilkay Gündogan und Timo Werner gegen die Südamerikaner aus. Doch die gute Nachricht: Alle drei Spieler sind wieder fit und einsatzbereit. Die Personalsituation entspannt sich beim DFB-Team. Einziger Wermutstropfen: Niklas Stark (Hertha BSC), der aus sein Debüt im DFB-Dress gepocht hatte, musste verletzungsbedingt abreisen.

ℹ️ Niklas #Stark hat das Teamquartier in Dortmund verlassen.

Vor der Trainingseinheit am Freitagvormittag hat er sich im Hotel eine Wunde am linken Unterschenkel zugezogen, die genäht werden musste und einen Einsatz in Estland ausschließt. #ESTGER



Gute Besserung, Niklas! pic.twitter.com/uQ0I4e16qb — Die Mannschaft (@DFB_Team) October 11, 2019

Gegen Estland wird Jogi Löw seine Startformation dementsprechend umstellen. Gündogan, Reus und Werner sind Startelfkandidaten. Auch Manuel Neuer kehrt in Absprache zurück ins deutsche Tor. Der Keeper des FC Bayern München übernimmt damit auch wieder die Kapitänsbinde, die Joshua Kimmich noch gegen Argentinien trug.

Im Mittelfeld setzt Löw neben Gündogan wohl auf Kimmich sowie den formstarken Kai Havertz. Im Angriff ist Serge Gnabry nach zehn Treffern in elf Spielen für die Nationalmannschaft absolut gesetzt.

.@kaihavertz29 über eine Stammplatzgarantie: "Jeder Spieler möchte so viel spielen wie möglich. Ich versuche meine Leistung zu bringen und da zu sein, wenn ich Minuten bekomme. Der Rest kommt dann irgendwann von alleine."#DieMannschaft #DFBPK #ESTGER — Die Mannschaft (@DFB_Team) October 11, 2019

Estland vs. Deutschland - So könnte das DFB-Team in der EM-Qualifikation spielen:

Die mögliche Startelf: Neuer - Halstenberg, Süle, Can, Klostermann - Gündogan, Kimmich, Havertz - Reus, Werner, Gnabry.

.@woodyinho über seine Kniebeschwerden: "Ich habe die letzten zwei, drei Tage ganz normal trainiert, daher steht einem Einsatz nichts im Wege."#DieMannschaft #DFBPK #ESTGER — Die Mannschaft (@DFB_Team) October 11, 2019

Estland vs. Deutschland: Die Aufstellung des DFB-Teams im letzten direkten Duell

Was für ein Spiel. Die deutsche Nationalmannschaft lief der estländischen Auswahl im Hinspiel keinerlei Chance. Souverän siegte das DFB-Team mit 8:0 vor heimischem Publikum. Marco Reus und Serge Gnabry trafen doppelt. Zudem trugen sich Leon Goretzka, Timo Werner, Ilkay Gündogan und Leroy Sane in die Torschützenliste ein. Hier gibt's die Aufstellung der deutschen Nationalelf:

Die deutsche Startelf: Neuer - Schulz, Ginter, Süle, Kehrer - Gündogan, Kimmich, Goretzka - Sane, Gnabry, Reus.

Estland vs. Deutschland: Die Aufstellung des DFB-Teams in den letzten Spielen - EM-Qualifikation & -Test

Die Startelf: ter Stegen - Süle, Koch, Can - Halstenberg, Kimmich, Havertz, Klostermann - Waldschmidt, Brandt, Gnabry.

Die Startelf: Neuer - Klostermann, Ginter, Süle, Halstenberg - Kroos, Kimmich - Gnabry, Reus, Brandt - Werner.

Die Startelf: Neuer - Ginter, Süle, Tah - Klostermann, Kimmich, Kroos, Schulz - Werner, Reus - Gnabry.

Estland vs. Deutschland: Das Aufgebot des DFB-Teams

Estland vs. Deutschland, der deutsche Kader - Position: Tor

NAME TRIKOTNUMMER VEREIN Manuel Neuer 1 FC Bayern München Bernd Leno 12 FC Arsenal Marc-Andre ter Stegen 22 FC Barcelona

Estland vs. Deutschland, der deutsche Kader - Position: Abwehr

Estland vs. Deutschland, der deutsche Kader - Position: Mittelfeld/Angriff

Estland vs. Deutschland: Die Bilanz

ESTLAND 4 Duelle DEUTSCHLAND 0 Siege 4 0 Remis 0 4 Niederlagen 0 1 Tore 19

Estland vs. Deutschland: Die Tabelle der Gruppe C in der EM-Qualifikation

PLATZIERUNG TEAM SPIELE TORE PUNKTE 1. Niederlande 5 17:6 12 2. Deutschland 5 17:6 12 3. Nordirland 6 8:7 12 4. Weißrussland 6 3:10 3 5. Estland 6 2:18 0

