Am Dienstag wartet das Duell mit Vize-Weltmeister Frankreich auf die DFB-Elf. Wie sieht die Aufstellung von Deutschland heute aus?

Nur rund 72 Stunden nach der bitteren 1:4-Niederlage gegen Japan und gut 48 Stunden nach der Entlassung von Hansi Flick steht für Deutschland das nächste extrem wichtige Länderspiel an: Heute am Dienstagabend (12. September, 21 Uhr) bekommt es die DFB-Elf in Dortmund mit Vize-Weltmeister Frankreich zu tun.

Die Frage nach der Aufstellung ist dabei im Vorfeld diesmal besonders interessant. Wie verändern Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner, die das Team am Dienstag betreuen, die Anfangsformation im Vergleich zum letzten Spiel unter Flick?

GOAL versorgt Euch in diesem Artikel jedenfalls mit allen wichtigen Informationen rund um die Startelf von Deutschland heute gegen Frankreich.

Aufstellung von Deutschland heute: Wie spielt das DFB-Team gegen Frankreich?

Der DFB veröffentlicht die Aufstellung der Nationalmannschaft normalerweise rund eine Stunde vor Spielbeginn. Heute gegen 20 Uhr könnt Ihr an dieser Stelle also einsehen, mit welchen elf Spielern Deutschland startet.

Deutschland, mögliche Aufstellung gegen Frankreich: So könnte das DFB-Team heute spielen

Mit Spannung darf dabei erwartet werden, für welche Formation sich das Trainertrio entscheidet. Sandro Wagner zum Beispiel, der bis zum Sommer die SpVgg Unterhaching trainierte, präsentierte sich auf seiner ersten Trainerstation taktisch flexibel und ließ verschiedene Systeme spielen. In der Spielzeit 2022/23 setzte er zunächst überwiegend auf ein 4-1-3-2, während er am Ende der Saison im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga meist einer 4-4-2-Formation mit Doppelsechs vertraute. Eine solche Formation ist für die DFB-Elf allerdings angesichts der Personalnot im Angriff erstmal nicht wahrscheinlich. Realistischer ist ein Verbleib beim 4-2-3-1, in dem es personelle Änderungen gibt.

Im Tor sind diese allerdings nicht zu erwarten. An Marc-André ter Stegen, der gegen Japan bester Deutscher war, gibt es keine Zweifel, er wird das Tor erneut hüten.

In der Abwehr ist ungewiss, ob Niklas Süle zur Verfügung steht. Der Dortmunder reiste am Montag kurzfristig ab, weil seine Frau Melissa das zweite Kind erwartet. Dennoch ist es möglich, dass er am Dienstagabend aufläuft.

Von einer Viererkette in der Abwehr ausgehend, ist es wahrscheinlich, dass Joshua Kimmich erneut rechts verteidigt und sein Pendant auf der linken Seite Robin Gosens heißt. Bei Kimmich bleibt aber noch abzuwarten, ob er tatsächlich einsatzbereit ist. Am Montag fehlte er angeschlagen beim Abschlusstraining, ein Einsatz ist zumindest fraglich.

Gosens indes könnte eine Bewährungschance bekommen und den zuletzt schwachen Nico Schlotterbeck ersetzen. Antonio Rüdiger sollte im Abwehrzentrum gesetzt bleiben. Bei einem Süle-Ausfall winkt dem formstarken Jonathan Tah von Bayer Leverkusen ein Platz in der Startelf.

Kapitän Ilkay Gündogan ist in der Zentrale gesetzt, an seiner Seite könnte Pascal Groß sein Debüt von Anfang an feiern oder Lokalmatador Felix Nmecha den Abräumer geben. In der offensiven Dreierreihe läuft es auf Leroy Sané, Florian Wirtz und Julian Brandt hinaus. Kai Havertz hinterließ als Sturmspitze in den vergangenen Begegnungen keinen guten Eindruck, Serge Gnabry könnte für ihn in das Zentrum rücken.

Die mögliche Aufstellung von Deutschland heute gegen Frankreich:

ter Stegen - Kimmich, Tah, Rüdiger, Gosens - Gündogan, Groß - Brandt, Wirtz, Sané - Gnabry

Es fehlen: Füllkrug (Sehnenreizung), Musiala (Aufbautraining)

Fraglich: Süle (Nachwuchs)

Deutschland Aufstellung heute: Wie hat das DFB-Team gegen Japan gespielt?

Am 9. September setzte es für Deutschland in Wolfsburg eine 1:4-Niederlage gegen Japan. Ein frühes Gegentor durch Junya Ito konterte Leroy Sané mit dem zwischenzeitlichen 1:1 noch, anschließend aber netzten Ayase Ueda, Takuma Asano und Ao Tanaka für die Gäste.

Es war die Niederlage, welche das Aus Hansi Flicks als Bundestrainer besiegelte. Einen Tag später musste der 58-Jährige gehen.

Aufstellung: So spielte Deutschland beim 1:4 gegen Japan

Tor ter Stegen Abwehr Kimmich, Süle, Rüdiger, Schlotterbeck Mittelfeld Can, Gündogan, Sané, Wirtz, Gnabry Angriff Havertz

Deutschland, Aufstellung: Wie sah die Startelf beim Länderspiel zuvor gegen Kolumbien aus?

Am 20. Juni setzte es für Deutschland vor der Sommerpause in Gelsenkirchen eine 0:2-Niederlage gegen Kolumbien.

Luis Díaz brachte die Gäste seinerzeit kurz nach der Halbzeitpause in Führung, in der 82. Minute sorgte Juan Cuadrado dann per Elfmeter für die Entscheidung.

Aufstellung von Deutschland: So spielte das DFB-Team gegen Kolumbien

ter Stegen - Thiaw, Can, Rüdiger - Wolf, Goretzka, Musiala, Gosens, Gündogan, Sané - Havertz.

Deutschland Aufstellung heute gegen Frankreich: Die Ergebnisse der DFB-Elf im Jahr 2023