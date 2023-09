Hansi Flick ist seit Sonntagnachmittag nicht mehr Bundestrainer. Wer steht nun gegen Frankreich bei Deutschland an der Seitenlinie?

Einen Tag nach der bitteren 1:4-Niederlage im Testspiel gegen Japan reagierte der DFB auf den anhaltenden Abwärtstrend und stellte Bundestrainer Hansi Flick frei.

"Die Gremien waren sich einig, dass die A-Nationalmannschaft der Männer nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen einen neuen Impuls benötigt", erklärte DFB-Präsident Bernd Neuendorf in der Mitteilung des Verbandes.

Das nächste Länderspiel steht nun schon am Dienstag an, wenn Deutschland in Dortmund auf Vize-Weltmeister Frankreich trifft. Wer dabei nach Flicks Entlassung Trainer der DFB-Elf sein wird, erklären wir Euch im Folgenden.

DFB: Wer ist gegen Frankreich Trainer von Deutschland?

Da nur gut zwei Tage zwischen dem Aus von Flick und dem Anpfiff der Partie gegen Frankreich liegen, musste natürlich eine kurzfristige Lösung gefunden werden.

Und dabei legte sich der DFB auf ein Trio fest: Sportdirektor Rudi Völler, Hannes Wolf (Direktor Nachwuchs, Training und Entwicklung sowie U20-Nationaltrainer) und Sandro Wagner (Co-Trainer U20-Nationalmannschaft) stehen beim Spiel gegen die Franzosen interimsmäßig an der Seitenlinie und werden die Nationalelf betreuen.

DFB: Wer wird Nachfolger von Hansi Flick als Bundestrainer?

Nach dem Testspiel gegen Frankreich, wenn die Spieler wieder zu ihren Vereinen zurückkehren, soll laut DFB dann "möglichst zeitnah" geklärt werden, wer neuer Nationaltrainer wird.

"Die dringlichste Aufgabe wird es danach sein, einen Bundestrainer zu verpflichten, der kurzfristig unsere Mannschaft neu ausrichtet und auf das große EM-Turnier im kommenden Jahr vorbereitet, von dem wir alle uns für den deutschen Fußball und auch für unser ganzes Land positive Impulse erhoffen", sagte Völler. "Einen Bundestrainer, der dann langfristig die Nationalmannschaft wieder auf das Niveau hebt, das man von ihr kennt und auch erwartet."

Rund um Flicks Entlassung wurden derweil bereits einige Namen als dessen möglicher Nachfolger gehandelt.

