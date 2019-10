Deutschland vs. Argentinien: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER, Highlights und Co. - So wird das Länderspiel des DFB-Teams übertragen

Wer zeigt / überträgt das Länderspiel Deutschland vs. Argentinien heute live im TV und LIVE-STREAM? Goal verrät Euch alle Infos zur Übertragung.

Deutschland trifft im Länderspiel am Mittwochabend (9. Oktober) auf Argentinien. Die Partie wird im Dortmunder Signal-Iduna-Park ausgetragen. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Vor dem Duell mit der argentinischen Nationalmannschaft gab es so manche Überraschungen im DFB-Team: Nadim Amiri, Suat Serdar und Robin Koch gehören erstmals zum Aufgebot der deutschen A-Nationalmannschaft. Zudem durfte sich auch Sebastian Rudy über eine Nominierung freuen.

Schließlich hat das DFB-Team mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen. Toni Kroos und Jonas Hector mussten die beiden Länderspiele gegen Argentinien und in der EM-Qualifikation gegen Estland absagen. Auch die Einsätze von Timo Werner und Ilkay Gündogan sind fraglich. Stattdessen steht bereits jetzt schon fest: Marc-Andre ter Stegen wird gegen Argentinien von Beginn an im deutschen Tor stehen.

vs. : Wer gewinnt die Neuauflage des WM-Finales von 2014? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Länderspiel des DFB-Teams heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Highlights, unseren LIVE-TICKER und die Aufstellungen.

Deutschland vs. Argentinien heute live: Das Länderspiel des DFB-Teams in der Übersicht

Duell Deutschland vs. Argentinien Wettbewerb Freundschaftsspiel Datum Mittwoch, 9. Oktober 2019 | 20.45 Uhr Ort Signal-Iduna-Park, Dortmund Zuschauer 66.099 Plätze

Deutschland vs. Argentinien heute live im TV verfolgen - So geht's!

Wollt Ihr das Länderspiel zwischen Deutschland und Argentinien live im TV verfolgen? Dann gibt es heute Abend nur eine Möglichkeit. Denn ARD und ZDF übertragen das Duell nicht live im Free-TV. Auch andere deutsche Sportkanäle wie Sport 1, Eurosport oder Sky zeigen Deutschland vs. Argentinien nicht live im TV - weder im Free- noch im Pay-TV.

Das liegt daran, dass sich keiner der besagten Sender die Übertragungsrechte am Testspiel des DFB-Teams gesichert hat. Diese liegen einzig und allein in den Händen von RTL. Alle Informationen zur TV-Übertragung des Länderspiels bei RTL bekommt Ihr in den nächsten Zeilen.

RTL zeigt / überträgt Deutschland vs. Argentinien heute live im Free-TV

RTL ist Eure erste und einzige Anlaufstelle, wenn Ihr das Deutschland-Spiel gegen die argentinische Nationalmannschaft live und in voller Länge erleben wollt. Nur RTL zeigt Deutschland vs. Argentinien live im Free-TV. Los geht's mit den Vorberichten ab 20.15 Uhr.

Der Privatsender hat sich ohnehin alle Übertragungsrechte der Qualifikationsspiele zur EM und WM der deutschen Nationalmannschaft für die nächsten Jahre gesichert. Auch zahlreiche Testspiele des DFB-Teams überträgt RTL live im Free-TV.

Deutschland vs. Argentinien heute live im TV bei RTL - Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des Länderspiels am Mittwoch:

Deutschland vs. Argentinien heute im LIVE-STREAM schauen - Geht das?

Wo könnt Ihr Deutschland vs. Argentinien heute im LIVE-STREAM erleben? Dafür gibt es ebenfalls nur eine Option. Diese stellen wir Euch in diesem Abschnitt vor. So viel sei verraten: Auch hier hat RTL seine Finger mit im Spiel.

TVnow zeigt / überträgt Deutschland vs. Argentinien heute im LIVE-STREAM

Auch in puncto LIVE-STREAM ist RTL Eure erste und einzige Anlaufstelle. Der Privatsender überträgt Deutschland vs. Argentinien in voller Länge im LIVE-STREAM bei TVnow. Dies ist der Online-Dienst von RTL. Dort seht Ihr die Partie analog zur TV-Übertragung im Internet. Los geht's im LIVE-STREAM bei TVnow ebenfalls um 20.15 Uhr.

Die Nutzung von TVnow ist allerdings nicht kostenlos. Stattdessen müsst Ihr Euch auf der Plattform anmelden und ein Abonnement abschließen. Nur so könnt Ihr Deutschland vs. Argentinien im LIVE-STREAM bei TVnow verfolgen.

Die Kosten für das TVnow-Abo betragen 4,99 Euro monatlich. Der erste Monat ist dabei kostenlos. Mehr Informationen erhaltet Ihr auf der Website des Online-Dienstes.

Zeigt / überträgt DAZN Deutschland vs. Argentinien heute im LIVE-STREAM?

Nein, das ist nicht der Fall. DAZN zeigt Deutschland vs. Argentinien heute nicht im LIVE-STREAM. Der Streamingdienst zeigt zwar alle Spiele der EM-Qualifikation live und in voller Länge. Die Partien der deutschen Nationalmannschaft gehören allerdings nicht dazu - so auch nicht die Testspiele des DFB-Teams.

Stattdessen hat DAZN so manchen Hochkaräter in den nächsten Tagen in voller Länge im LIVE-STREAM für Euch am Start:

Kosovo vs. Gibraltar (Donnerstag, 10.10., 18 Uhr)

Österreich vs. Israel (Donnerstag, 10.10., 20.45 Uhr)

Niederlande vs. Nordirland (Donnerstag, 10.10., 20.45 Uhr)

Belgien vs. San Marino (Donnerstag, 10.10., 20.45 Uhr)

vs. England (Freitag, 11.10., 20.45 Uhr)

vs. Frankreich (Freitag, 11.10., 20.45 Uhr)

vs. Spanien (Samstag, 12.10., 20.45 Uhr)

Italien vs. (Samstag, 12.10., 20.45 Uhr)

vs. Kroatien (Sonntag, 13.10., 20.45 Uhr)

... und viele weitere Spiele in voller Länge im LIVE-STREAM!

Deutschland vs. Argentinien: So seht Ihr die Highlights

Konntet Ihr das Duell des DFB-Teams mit der argentinischen Nationalmannschaft nicht live verfolgen? Ihr wollt aber dennoch über alle wichtigen Szenen und Tore Bescheid wissen? Dann passt mal auf. Wir empfehlen Euch:

Die Highlights zu Deutschland vs. Argentinien bei DAZN!

Der Streamingdienst lädt Euch ab Mitternacht eine ausführliche Zusammenfassung der Partie auf die Plattform. Somit verpasst Ihr keine Entscheidung, keinen Treffer und keine kritischen Szenen. Schaut doch mal bei DAZN vorbei und klickt Euch durch die Highlights!

Doch damit nicht genug: DAZN zeigt Deutschland vs. Argentinien komplett im Re-Live. Ab 0 Uhr könnt Ihr Euch die gesamten 90 Minuten des Länderspiels noch einmal in voller Länge reinziehen. Kommentiert wird das Deutschland-Spiel gegen Argentinien bei DAZN von Guido Hüsgen.

Doch damit immer noch nicht genug: DAZN zeigt nicht nur die Highlights und das Re-Live zu Deutschland vs. Argentinien. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele der EM-Qualifikation ohne deutsche Beteiligung live und in voller Länge. Und das ganze sogar kostenlos. Wie geht das? Na, ganz einfach. Sichert Euch einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und schaut die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang gratis.

Die EM-Qualifikation ist aber längst nicht alles, was DAZN zu bieten hat. Das Übertragungspaket des Streamingdienstes ist mehr als gut gefüllt! Champions League und Europa League, Bundesliga und LaLiga, Serie A und Ligue 1 sowie viele weitere Top-Ligen und -Wettbewerbe. All das bekommt Ihr im LIVE-STREAM bei DAZN!

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann schaut doch mal in unseren Übersichtsartikeln vorbei:

Bock auf Spitzenfußball bei DAZN? Dann ladet Euch jetzt die kostenlose App des Streamingdienstes herunter:

Deutschland vs. Argentinien: Das Testspiel heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Länderspiel des DFB-Teams leider nicht live im TV bei RTL oder im LIVE-STREAM bei TVnow verfolgen? Macht nichts. Wir haben die perfekte Alternative für Euch parat:

Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr während der gesamten 90 Minuten stets bestens informiert. Wir versorgen Euch gewohnt detailliert mit allen wichtigen Szenen, allen Treffern und allen Entscheidungen der Partie. Klickt Euch mal rein!

Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos. Ihr findet unseren Ticker unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

Deutschland vs. Argentinien: Die Aufstellungen

Wer steht für die deutsche Nationalmannschaft in der Startelf? Wer beginnt für Argentinien? Knapp eine Stunde vor Spielbeginn erfahrt Ihr die Aufstellungen beider Teams an dieser Stelle.

Deutschland vs. Argentinien live: Die Bilanz

DEUTSCHLAND 22 Duelle ARGENTINIEN 8 Siege 10 4 Remis 4 10 Niederlagen 8 31 Tore 32

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Argentinien heute live? Die Länderspiel-Übertragung im Überblick