Rekord-Ablöse? Offenbar nächstes Angebot für Rice eingetrudelt

Nächste Runde im Poker um Declan Rice! Arsenal hat wohl ein neues Angebot abgegeben.

WAS IST PASSIERT? Der FC Arsenal hat am Dienstag-Abend offenbar ein neues Angebot für Wunschspieler Declan Rice abgegeben. Laut The Athletic bieten die Gunners 116 Millionen Euro plus sechs Millionen Euro mögliche Boni, womit Rice zum teuersten englischen Fußballer der Geschichte avancieren würde.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nachdem sich der FC Bayern München dem Vernehmen nach aus dem Poker um Rice verabschiedet hat, buhlen aktuell Arsenal sowie Manchester City um die Dienste des 24-jährigen Mittelfeldspielers. Citys bis dato letztes Angebot in Höhe von 93 Millionen Euro hatte West Ham abgelehnt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Rice absolvierte in der vergangenen Saison 50 Pflichtspiele für West Ham. Dabei gelangen ihm fünf Tore und vier Assists.