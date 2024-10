Eintracht Frankfurt trifft am Sonntag in der Bundesliga auf den FC Bayern. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Bundesliga finden die Partien des sechsten Spieltags statt. Dabei bekommt es Eintracht Frankfurt am Sonntag (6. Oktober) mit dem FC Bayern München zu tun. Der Anpfiff ertönt um 17.30 Uhr.

Überdies fungiert der Deutsche Bank Park als Kulisse des Kräftemessens zwischen den Adlerträgern und dem FCB. Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München halten als Spitzenduo der Bundesliga aktuell bei 13 und 12 Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Eintracht Frankfurt – FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga, 6. Spieltag Datum Sonntag, 6. Oktober 2024 Uhrzeit 17.30 Uhr Ort Deutsche Bank Park (Frankfurt am Main)

DAZN oder Sky? Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute im LIVE STREAM und live im TV?

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Eintracht Frankfurt-News

Für Eintracht Frankfurt kommt das Spitzenduell gegen den FC Bayern München drei Tage nach einem 3:1 in der Europa League bei Besiktas. Omar Marmoush (19.), Junior Dina Ebimbe (22.) und Ansgar Knauff (82.) netzten in Istanbul.

Am Sonntag hatte sich die Elf von Dino Toppmöller bei Holstein Kiel mit 4:2 durchgesetzt. Omar Marmoush (25., 65.), Igor Matanovic (47.) und Tuta (74.) hatten sich für die Tore verantwortlich gezeichnet.

Nach einem 3:1 gegen Hoffenheim, einem 2:1 in Wolfsburg und einem 2:0 gegen Gladbach hatte die SGE den vierten Sieg am Stück in der Bundesliga eingefädelt.

Die Aufstellung von Eintracht Frankfurt:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

FC Bayern München-News

Für den FC Bayern München steigt die Begegnung in der Mainmetropole vier Tage nach einem 0:1 bei Aston Villa.

Am Samstag hatte der FCB mit einem 1:1 gegen Bayer Leverkusen den ersten Punktverlust unter Vincent Kompany hinnehmen müssen. Aleksandar Pavlovic sorgte in der 39. Minute für den Ausgleich.

Im September waren in der Liga ein 2:0 gegen Freiburg, ein 6:1 in Kiel und ein 5:0 in Bremen gelungen.

Die Aufstellung von FC Bayern München

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 152 Siege Eintracht Frankfurt 44 Siege FC Bayern München 77 Unentschieden 31 Letztes Duell FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt 2:1 (Bundesliga, 27. April 2024)

