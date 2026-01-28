Goal.com
Champions League
team-logoBayer Leverkusen
BayArena
team-logoVillarreal
Alice Kopp

DAZN oder Amazon Prime für Bayer Leverkusen vs. FC Villarreal heute im Live Stream und live im TV?

Bayer Leverkusen trifft am Mittwoch in der Champions League auf den FC Villarreal. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der Champions League finden die Spiele der achten und letzten Runde in der Ligaphase statt. Dabei bekommt es Bayer Leverkusen am Mittwoch (28. Januar) mit dem FC Villarreal zu tun. Der Anstoß dieses Duells erfolgt um 21.00 Uhr.

Finde das beste Angebot für dichJetzt anmelden!

Außerdem fungiert die BayArena als Kulisse der Partie zwischen der Werkself und dem Gelben U-Boot. Bayer Leverkusen und der FC Villarreal stehen nach den bisherigen sieben Spieltagen bei neun Punkten und einem Zähler.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Bayer Leverkusen vs. FC Villarreal im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

DAZNHier live schauen!

Bei DAZN seht Ihr Bayer Leverkusen gegen den FC Villarreal live. Ob Ihr Euch für die komplette Einzelübertragung entscheidet oder lieber die Konferenz auswählt, bleibt Euch überlassen. Die Berichterstattung aus der BayArena setzt schon um 19.15 Uhr ein und startet damit spürbar vor dem Anpfiff. Im Einzelspiel übernehmen Max Gross und Turid Knaak den Kommentar, Sylvia Walker fungiert als Reporterin. Zeitgleich geht um 19.15 Uhr auch die Konferenz auf Sendung: Laura Wontorra führt im Studio durch den Abend, an ihrer Seite liefern Sami Khedira und Nils Petersen die Einschätzungen, während Marcel Seufert am Mikrofon sitzt.

Für den Zugriff auf DAZN ist das Unlimited-Paket erforderlich. Der Preis liegt aktuell bei 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder bei 44,99 Euro, wenn Ihr monatlich bucht. Danach könnt Ihr über die kostenfreie DAZN-App schauen oder das Bild per HDMI-Kabel vom Notebook beziehungsweise PC auf den Fernseher bringen.

SpielBayer Leverkusen – FC Villarreal
WettbewerbChampions League, Ligaphase, 8. Spieltag
DatumMittwoch, 28. Januar 2026
Uhrzeit21.00 Uhr
OrtBayArena (Leverkusen)

Anstoßzeit Bayer Leverkusen vs. FC Villarreal

crest
Champions League - Champions League
BayArena

Ort und Zeit des Spiels.

Bayer Leverkusen vs. FC Villarreal: Aufstellungen

Bayer Leverkusen vs Villarreal Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer LeverkusenHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-4-2

Home team crestVIL
28
J. Blaswich
5
Loic Badé
4
J. Quansah
8
R. Andrich
20
A. Grimaldo
30
I. Maza
21
Lucas Vázquez
6
Equi Fernández
24
A. Garcia
19
E. Poku
35
C. Kofane
25
A. Tenas
26
P. Navarro
23
S. Cardona
4
R. Marin
12
R. Veiga
20
A. Moleiro
19
Nicolas Pépé
16
T. Partey
14
S. Comesana
22
Ayoze Pérez
21
T. Oluwaseyi

4-4-2

VILAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • K. Hjulmand

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Garcia

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen holte sechs seiner neun Punkte im November. Damals fädelte die Werkself ein 1:0 bei Benfica sowie ein 2:0 bei Manchester City ein. Es folgten ein 2:2 gegen Newcastle United und am 20. Januar ein 0:2 bei Olympiakos Piräus.

News über den FC Villarreal

Der FC Villarreal punktete in der Champions League 2025/26 ausschließlich am 1. Oktober mit einem 2:2 gegen Juventus Turin. Danach unterlag das Gelbe U-Boot bisher fünfmal am Stück. Zuletzt geschah das mit einem 2:3 gegen den FC Kopenhagen sowie einem 1:2 gegen Ajax Amsterdam.

Form

B04
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

VIL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

B04

Letzte 4 Spiele

VIL

0

Siege

1

Unentschieden

3

Siege

3

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
2/4
Beide Teams haben getroffen
2/4

Bayer Leverkusen vs. FC Villarreal: Die Tabellen

Bayer Leverkusen vs. FC Villarreal (Champions League) live anschauen: Nützliche Links

0