In der Champions League finden die Spiele der achten und letzten Runde in der Ligaphase statt. Dabei bekommt es Bayer Leverkusen am Mittwoch (28. Januar) mit dem FC Villarreal zu tun. Der Anstoß dieses Duells erfolgt um 21.00 Uhr.

Außerdem fungiert die BayArena als Kulisse der Partie zwischen der Werkself und dem Gelben U-Boot. Bayer Leverkusen und der FC Villarreal stehen nach den bisherigen sieben Spieltagen bei neun Punkten und einem Zähler.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Bayer Leverkusen vs. FC Villarreal im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

DAZN oder Amazon Prime für Bayer Leverkusen vs. FC Villarreal heute im Live Stream und live im TV?

Bei DAZN seht Ihr Bayer Leverkusen gegen den FC Villarreal live. Ob Ihr Euch für die komplette Einzelübertragung entscheidet oder lieber die Konferenz auswählt, bleibt Euch überlassen. Die Berichterstattung aus der BayArena setzt schon um 19.15 Uhr ein und startet damit spürbar vor dem Anpfiff. Im Einzelspiel übernehmen Max Gross und Turid Knaak den Kommentar, Sylvia Walker fungiert als Reporterin. Zeitgleich geht um 19.15 Uhr auch die Konferenz auf Sendung: Laura Wontorra führt im Studio durch den Abend, an ihrer Seite liefern Sami Khedira und Nils Petersen die Einschätzungen, während Marcel Seufert am Mikrofon sitzt.

Für den Zugriff auf DAZN ist das Unlimited-Paket erforderlich. Der Preis liegt aktuell bei 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder bei 44,99 Euro, wenn Ihr monatlich bucht. Danach könnt Ihr über die kostenfreie DAZN-App schauen oder das Bild per HDMI-Kabel vom Notebook beziehungsweise PC auf den Fernseher bringen.

Spiel Bayer Leverkusen – FC Villarreal Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 8. Spieltag Datum Mittwoch, 28. Januar 2026 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort BayArena (Leverkusen)

Anstoßzeit Bayer Leverkusen vs. FC Villarreal

Ort und Zeit des Spiels.

Bayer Leverkusen vs. FC Villarreal: Aufstellungen

News über Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen holte sechs seiner neun Punkte im November. Damals fädelte die Werkself ein 1:0 bei Benfica sowie ein 2:0 bei Manchester City ein. Es folgten ein 2:2 gegen Newcastle United und am 20. Januar ein 0:2 bei Olympiakos Piräus.

News über den FC Villarreal

Der FC Villarreal punktete in der Champions League 2025/26 ausschließlich am 1. Oktober mit einem 2:2 gegen Juventus Turin. Danach unterlag das Gelbe U-Boot bisher fünfmal am Stück. Zuletzt geschah das mit einem 2:3 gegen den FC Kopenhagen sowie einem 1:2 gegen Ajax Amsterdam.

Form

Bilanz direkte Duelle

Bayer Leverkusen vs. FC Villarreal: Die Tabellen

Bayer Leverkusen vs. FC Villarreal (Champions League) live anschauen: Nützliche Links