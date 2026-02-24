Goal.com
Champions League
team-logoBayer Leverkusen
BayArena
team-logoOlympiakos Piräus
Alice Kopp

DAZN oder Amazon Prime für Bayer Leverkusen heute? Wer zeigt / überträgt Bayer 04 vs. Olympiakos Piräus im Live Stream und live im TV?

Bayer Leverkusen trifft am Dienstag in der Champions League auf Olympiakos Piräus. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im LIVE STREAM und TV übertragen wird.

In der Champions League finden die Rückspiele des Playoffs statt. Dabei bekommt es Bayer Leverkusen am Dienstag (24. Februar) mit Olympiakos Piräus zu tun. Der Anstoß dieses Aufeinandertreffens erfolgt um 21.00 Uhr.

Außerdem fungiert die BayArena als Kulisse der Partie zwischen der Werkself und den Legenden. Vor einer Woche setzte sich Bayer Leverkusen bei Olympiakos Piräus mit 2:0 durch.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Bayer Leverkusen vs. Olympiakos Piräus im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Bayer Leverkusen trifft auf Olympiakos Piräus – und Prime Video zeigt die Partie live. Ab 20.00 Uhr beginnt die Vorberichterstattung, also rund 60 Minuten vor dem Anstoß in Piräus. Durch die Sendung führt Jonas Friedrich. Hannes Herrmann kommentiert gemeinsam mit Benedikt Höwedes, unterstützt von einer Expertenrunde mit Mats Hummels, Matthias Sammer, Christoph Kramer, Tabea Kemme und Josephine Henning.

Für die Übertragung der Champions League bei Prime Video wird ein aktives Abonnement benötigt. Nach einer 30-tägigen Testphase stehen zwei Modelle zur Auswahl: 89,90 Euro im Jahresabo oder 8,99 Euro monatlich. Junge Erwachsene zwischen 18 und 22 Jahren erhalten zunächst sechs Monate kostenfreien Zugang, anschließend kostet das Abo 44,90 Euro pro Jahr beziehungsweise 4,99 Euro im Monat.

SpielBayer Leverkusen – Olympiakos Piräus
WettbewerbChampions League, Playoffs, Rückspiele
DatumDienstag, 24. Februar 2026
Uhrzeit21.00 Uhr
OrtBayArena (Leverkusen)

Anstoßzeit Bayer Leverkusen vs. Olympiakos Piräus

Champions League - Endrunde
BayArena

Ort und Zeit des Spiels.

Bayer Leverkusen vs. Olympiakos Piräus: Aufstellungen

Bayer Leverkusen vs Olympiakos Piräus Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer LeverkusenHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestOLY
28
J. Blaswich
12
E. Tapsoba
8
R. Andrich
4
J. Quansah
19
E. Poku
30
I. Maza
25
E. Palacios
21
Lucas Vázquez
20
A. Grimaldo
24
A. Garcia
14
P. Schick
88
K. Tzolakis
23
Rodinei
45
P. Retsos
3
F. Ortega
5
L. Pirola
56
D. Podence
10
G. Martins
32
S. Hezze
99
M. Taremi
96
C. Mouzakitis
9
A. El Kaabi

4-2-3-1

OLYAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • K. Hjulmand

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Mendilibar

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen fädelte mit dem 2:0 bei Olympiakos Piräus den zweiten Sieg am Stück in der Champions League ein. Denn nach einem 2:2 gegen Newcastle United und einem 0:2 bei den Legenden endete die Ligaphase mit einem 3:0 gegen den FC Villarreal.

News über Olympiakos Piräus

Olympiakos Piräus gelang am 20. Januar mit dem 2:0 gegen Bayer Leverkusen in der Ligaphase der zweite von drei Siegen in Serie. Zuvor und danach gelangen ein 1:0 bei Kairat Almaty sowie ein 2:1 bei Ajax Amsterdam. Die Serie riss mit dem 0:2 gegen die Werkself vor einer Woche.

Form

B04
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/2
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

OLY
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/3
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
0/5

Bilanz direkte Duelle

B04

Letzte 4 Spiele

OLY

2

Siege

0

Unentschieden

2

Siege

6

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
1/4
Beide Teams haben getroffen
1/4

Bayer Leverkusen vs. Olympiakos Piräus: Die Tabellen

Bayer Leverkusen vs. Olympiakos Piräus (Champions League) live anschauen: Nützliche Links

0