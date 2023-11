"Wir haben genug GOATs": David Beckham mit liebevoller Referenz auf Lionel Messi

David Beckham hat in den Sozialen Netzwerken eine liebevolle Referenz auf Lionel Messi geteilt.

WAS IST PASSIERT? Dass David Beckham als Präsident und Mitbesitzer von Inter Miami extrem stolz darauf ist, Lionel Messi in seinem Team zu haben, ist kein Geheimnis. Nun postete der Engländer einen weiteren Beleg dafür.

WAS WURDE GESAGT? Am Freitag teilte Beckham auf Instagram ein Foto von ihm mit einer Babyziege auf dem Arm. Dazu schrieb er: "Habe einen kleinen Freund auf dem Land gefunden. Und Sorry, HarperSeven (Beckhams Tochter, d. Red.): Nein, wir können sie nicht behalten. Wir haben genug GOATs bei Inter Miami."

DAS BILD ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Mit GOAT, das für Greatest Of All Time steht, bezieht sich Beckham natürlich auf Messi. Nicht nur für den 48-Jährigen, sondern auch für viele andere ist der Argentinier schließlich der beste Fußballer aller Zeiten.

Messi war im vergangenen Sommer ablösefrei von Paris Saint-Germain nach Miami gewechselt. Für den MLS-Klub hat der 36-Jährige bisher in 14 Pflichtspieleinsätzen elf Tore erzielt.