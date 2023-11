"Das macht man nicht": Erling Haaland wenig begeistert von "peinlichem" Halbzeit-Trikottausch mit Mohamed Ali Camara

Ein Trikottausch schon nach 45 Minuten? Eine Haaland-Camara-Aktion vom Dienstagabend kommt nicht gut an.

WAS IST PASSIERT? Ein Trikottausch der besonderen Art sorgt für Gesprächsstoff: Manchester Citys Stürmerstar Erling Haaland und Young Boys Berns Kapitän Mohamed Ali Camara tauschten bereits in der Halbzeit des Champions-League-Spiel im Etihad Stadium am Dienstagabend ihre Shirts. Offensichtlich auf Initiative Camaras, denn Haaland vollzog den Tausch nur wiederwillig.

WAS WURDE GESAGT? Haaland schüttelte beim Gang in die Kabine auch den Kopf und über die Außenmikrofone hörbar sagte der ehemalige Angreifer des BVB: "Das macht man nicht."

Kritik gab es am frühen Trikottausch auch von Ex-Rangers-Stürmer Ally McCoist, der als TV-Experte bei TNT Sports meinte: "Das geht mir komplett gegen den Strich. Das ist peinlich."

Young Boys' Trainer Raphael Wicky zeigte sich nach Spielschluss ebenfalls irritiert von Camara: "Ich habe das nicht mitbekommen, mir ist das neu. Ehrlich gesagt überrascht es mich ein wenig. Andererseits hat es mit dem Spiel und unserer Leistung an sich wenig zu tun. Ich werde aber mit ihm sprechen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Bern verlor das Spiel gegen den Titelverteidiger in der Königsklasse mit 0:3. Haaland schnürte dabei einen Doppelpack. Nach seinem ersten Treffer jubelte der Norweger in Drogba-Manier und löste damit ein Versprechen von der Ballon-d'Or-Gala ein.