Ballon-d'Or-Versprechen eingelöst: Erling Haaland zeigt in der Champions League legendären Jubel

Der Norweger schnürte gegen Bern einen Doppelpack - inklusive legendären Jubels nach seinem ersten Treffer.

WAS IST PASSIERT? Erling Haaland hat sein Jubelversprechen von der Ballon-d'Or-Gala in der vergangenen Woche eingelöst. Der ehemalige Stürmer des BVB netzte für Manchester City am Dienstagabend gegen die Young Boys vom Elfmeterpunkt zum zwischenzeitlichen 1:0 und jubelte anschließend mit dem bekannten Armfächer des ehemaligen Chelsea-Stars Didier Drogba.

WAS IST DER HINTERGRUND? Haaland war am Montag vor einer Woche in Paris mit der Gerd Müller Trophy für den besten Torjäger des vergangenen Jahres ausgezeichnet worden. Moderator Drogba forderte ihn anschließend auf, beim nächsten Treffer auf seine markante Art und Weise zu feiern.

Zur Auswahl stand auch noch der Jubel von Laudator Gary Lineker. Haaland entschied sich aber offensichtlich für die Drogba-Variante.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Beim 3:0 gegen die Young Boys erzielte Haaland zwei Treffer. Der 23-Jährige steht mittlerweile bei 15 Toren und 3 Assists in 17 Spielen dieser Saison für den englischen Triple-Sieger.

WIE GEHT ES WEITER? Am Sonntag treffen Haaland und City im Kracher der Premier League auf den FC Chelsea - Didier Drogbas alte Liebe.