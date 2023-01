Cristiano Ronaldo lädt wohl vier Stars von Manchester United zu Al-Nassr-Spiel ein

Cristiano Ronaldo verließ Manchester United im Streit. An seiner guten Beziehung zu einigen Ex-Teamkollegen ändert das nichts.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo hat laut Sun wohl vier ehemalige Mannschaftskameraden von Manchester United nach Saudi-Arabien eingeladen, um sich ein Spiel von ihm mit seinem neuen Klub Al-Nassr anzuschauen. Auch auf seinem neuen Anwesen in Lissabon will er die Ex-Mitspieler wohl empfangen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dem Bericht der Sun zufolge handelt es sich bei den vier United-Stars um Bruno Fernandes, Harry Maguire, Casemiro und Raphael Varane.

"Es gibt einige Jungs bei United, die weiterhin nichts als Respekt für Ronny empfinden", zitiert die Sun eine Quelle aus dem Umfeld der Red Devils. "Sie waren traurig, wie die Sache geendet ist, weil sie sich nie richtig verabschieden konnten." Ronaldo habe zwar die WhatsApp-Gruppe der United-Spieler kürzlich verlassen, jedoch versprochen, mit einigen in Kontakt zu bleiben.

Ronaldos neues Haus in Lissabon sei "unglaublich", heißt es weiter. "Und er kann es sich nun sicherlich leisten."

CR7 soll bei Al-Nassr, wo er bis Sommer 2025 unterschrieben hat, 200 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Bei United hatte seine Zeit in Folge eines Interviews kurz vor der WM geendet, in dem er die Verantwortlichen des Klubs scharf kritisierte.

Ende November wurde Ronaldos Vertrag bei den Engländern dann aufgelöst. Der 37-Jährige war im Sommer 2021 von Juventus Turin zu United zurückgekehrt, wo er bereits von 2003 bis 2009 gespielt hatte. In der laufenden Saison verlor der fünfmalige Weltfußballer jedoch seinen Stammplatz und war daher schon in den Wochen vor seinem Abschied unzufrieden.

Al Nassr twitter

Ist der Wechsel nach Saudi-Arabien der richtige Schritt von Cristiano Ronaldo? Ja, er kassiert dort richtig ab

Ja, er wird viele Tore schießen

Nein, die Liga ist uninteressant

