Luka Modric als Auslöser: Warum Cristiano Ronaldo und Sergio Ramos zwei Jahre nicht miteinander redeten

HINTERGRUND

Arm in Arm und mit einem breiten Lächeln auf den Lippen schauten Sergio Ramos und Cristiano Ronaldo in die Linse der Kamera. Zu ihnen gesellte sich ihr langjähriger Teamkollege Pepe. Zufrieden hielt der Abwehrmann von das Trikot des Juventus-Stars ins Bild - ein Andenken für Ramos' Sohn, nachdem dieser seinen Vater darum gebeten hatte.

"Ich bin froh, Euch zu sehen, meine Freunde", schrieb Ramos unter die Aufnahme nach dem Länderspiel der spanischen Auswahl gegen Portugal (0:0) vor wenigen Tagen. Ronaldo und Ramos prägten beziehungsweise prägen nach wie vor eine trophäenreiche Ära bei den Königlichen, gewannen gemeinsam unter anderem vier Champions-League-Titel.

Dass der Schnappschuss von vergangenem Mittwoch jedoch eine Art symbolische Versöhnung darstellte, wissen vermutlich nur die wenigsten. 2018 trennten sich die Wege der beiden Freunde und die vergangenen zwei Jahre waren alles andere als Friede, Freude, Eierkuchen. Laut Marca wechselten Ramos und CR7 zwei Jahre lang kein Wort miteinander.

Y seguimos aquí... y lo que nos queda. Feliz de veros, amigos.

We're still around... and there's more to come!

Happy to see you, my friends @Cristiano @officialpepe. pic.twitter.com/0spg2hrpdY