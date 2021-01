Conor McGregor vs. Dustin Poirier heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung von UFC 257

Endlich ist es soweit! Conor McGregor kehrt ins Oktagon zurück und steht nun Dustin Poirier gegenüber. Goal erklärt, wo der Fight heute live läuft.

UFC 257 bringt heute Nacht ein absolutes Highlight mit sich! Conor McGregor trifft im Oktagon auf Dustin Poirier. Der Kampf findet in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 4 Uhr auf der Fight in Abu Dhabi statt.

McGregor feiert dabei (mal wieder) sein Comeback, nachdem er in den vergangenen vier Jahren bereits dreimal seinen Rücktritt verkündete. Der Fight gegen Poirier ist zudem das zweite Duell der beiden Kontrahenten.

2014 trafen die ehemaligen Federgewichtskämpfer im Käfig bereits aufeinander. Damals siegt der Ire durch technischen Knockout. Heute Nacht bringen die Kämpfer jeweils mindestens vier Kilogramm mehr ins Oktagon und kämpfen im Leichtgewicht.

Mehr Teams

Wecker stellen lohnt sich! Der Fight zwischen McGregor und Poirier wird nämlich live gezeigt. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Conor McGregor vs. Dustin Poirier heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Fight im Überblick

Hauptkampf Conor McGregor vs. Dustin Poirier Datum In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 23. auf 24. Januar 2021 Uhrzeit 4 Uhr Ort Fight Island, Abu Dhabi

Conor McGregor vs. Dustin Poirier heute im LIVE-STREAM: So wird der UFC-Fight übertragen

UFC-Fans kommen heute Nacht voll auf ihre Kosten. Der Fight zwischen McGregor und Poirier wird nämlich live und in kompletter Länge übertragen. Goal erklärt Euch, wo Ihr dafür einschalten müsst.

Conor McGregor vs. Dustin Poirier heute live: So empfangt Ihr den Fight auf DAZN

Exklusiver Anbieter des Kampfes ist der Streaming-Dienst DAZN. Auf dem Portal könnt Ihr UFC 257 heute Nacht live verfolgen. Los geht' mit der Übertragung um 4 Uhr am Sonntagmorgen.

Auf DAZN habt Ihr dabei die Wahl zwischen der Übertragung mit deutschen Kommentatoren und der englischen Originalübertragung. Es gilt jedoch die Bedingung eines Altersnachweises von 18 Jahren.

Zugang zum LIVE-STREAM haben also alle volljährigen DAZN-Abonnenten. Wer noch kein Abo besitzt, kann sich noch rechtzeitig vor dem Fight ein Konto anlegen - und das sogar kostenlos!

Der erste Monat der Mitgliedschaft bei DAZN ist nämlich umsonst. Erst anschließend wird eine Gebühr in Höhe von 11,99 Euro monatlich fällig. Im Jahresabo kostet DAZN einmalig 119,99 Euro. Mehr Details zu den Abo-Konditionen gibt's hier.

Lange hat's nicht gedauert. Laut eigenen Aussagen will er Poirier dieses Mal in unter 60 Sekunden Sekunden k.o. schlagen. #UFC257 #DAZNfightclub pic.twitter.com/KoPugoPFXF — DAZN DE (@DAZN_DE) January 18, 2021

Conor McGregor vs. Dustin Poirier heute im TV: Wird der Fight im Fernsehen gezeigt?

DAZN ist der exklusive Anbieter von UFC 257. Das bedeutet allerdings auch, dass kein klassischer Free-TV- oder Pay-TV-Sender den Kampf im Programm hat. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, den Fight dennoch am TV zu sehen.

Der LIVE-STREAM von DAZN ist nämlich mit so gut wie allen Smart-TVs kompatibel. Mithilfe der DAZN-App und einer stabilen Internetverbindung könnt Ihr McGregor gegen Poirier also auch am Fernsehen schauen.

Wer keinen Smart-TV besitzt, kann DAZN auch über den Amazon Fire TV Stick oder die Playstation am Fernseher laufen lassen. Voraussetzung ist hier, wie für alle anderen Geräte, das DAZN-Abonnement. Hier findet Ihr alle Informationen zur Anmeldung.

Die DAZN-App zum Download - hier gelangt Ihr direkt dorthin:

Conor McGregor vs. Dustin Poirier heute live: Die Main Card von UFC 257 im Überblick

Dustin Poirier – Conor McGregor (Leichtgewicht)

Dan Hooker – Michael Chandler (Leichtgewicht)

Jessica Eye – Joanne Calderwood (Frauen-Fliegengewicht)

Marina Rodriguez – Amanda Ribas (Frauen-Fliegengewicht)

Shane Burgos – Hakeem Dawodu (Federgewicht)

Quelle: Getty Images

Conor McGregor vs. Dustin Poirier heute live: DAZN zeigt die Highlights und das Re-Live

Die Übertragung startet live um 4 Uhr morgens - keine ideale Zeit für Mitteleuropäer. Doch keine Sorge, auf DAZN findet Ihr ein Video mit den Highlights des Kampfes und könnt sogar den kompletten Fight auf Abruf im Re-Live sehen.

Somit können sich alle DAZN-Abonnenten den Kampf anschauen, wann immer sie möchten - ganz ohne Wecker. Sowohl die englische als auch die deutsche Übertragung stehen dabei zur Verfügung.

DAZN ist dabei nicht nur die Heimat von UFC-Übertragungen. Mit dem Abonnement habt Ihr auch Zugriff auf LIVE-STREAMS der Fußball- oder , NFL-Playoffs, NBA und NHL oder Darts und Motorsport. Mehr Infos zum DAZN-Programm haben wir hier für Euch zusammengestellt.

Mehr Antworten auf Fragen zu DAZN gibt's hier:

Conor McGregor vs. Dustin Poirier heute live: Der Vergleich der Kämpfer