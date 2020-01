Wer zeigt / überträgt Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone live in TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung zur UFC 246

Conor McGregor und Cowboy Cerrone kämpfen um den Titel bei UFC 246. Goal liefert alle Infos zum Kampf und der Übertragung live in TV und LIVE-STREAM.

Es ist die Rückkehr ins Octagon eines Mannes. Conor McGregor steigt wieder ins Octagon und kämpft bei UFC 246 gegen Donald Cerrone - den "Cowboy". In der Nacht von Samstag auf Sonntag (18. auf 19. Januar 2020) steigt der Kampf in Las Vegas.

Zuletzt war McGregor im Oktober 2018 im Ring zu sehen, als er den Kampf gegen Khabib Nurmagomedov verlor. The Notorious sorgte zuletzt immer wieder für Negativschlagzeilen abseits des Sports. Sein Gegner ist dieses Mal der 36-jährige US-Amerikaner, der seit 2002 aktiv und der Mann mit den meisten Siegen (23) ist.

Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone - Wer ist die Nummer eins der UFC 246? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr den Fight live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone: Der Fight der UFC 246 im Überblick

Duell Conor McGregor vs. Donald "Cowboy" Cerrone Datum Samstag, 18. Januar 2020 auf Sonntag, 19. Januar 2020| Uhrzeit offen Ort T-Mobile-Arena, Las Vegas (USA) Zuschauer 20.000 Plätze

UFC 246: Wer zeigt / überträgt Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone live im TV?

Die UFC, sie geht in die nächste Runde. Von 18. auf 19. Januar (deutscher Zeit) kämpfen Conor McGregor und Cowboy Cerrone in Las Vegas gegeneinander. Dies bestätigte UFC-Präsident Dana White im November bei ESPN: "Conor hat unterschrieben und Cerrone ist bereit."

Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone wird am 18. Januar live im Fernsehen gezeigt? Das wäre schön, doch leider hat kein deutscher TV-Sender den ganzen Kampf im Angebot. Weder RTL oder Sky noch andere deutsche Sportsender übertragen den Fight live. Allerdings habt Ihr mit einem LIVE-Streamingdienst die Chance, den Fight zu sehen.

DAZN zeigt / überträgt Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone live im TV - via LIVE-STREAM

Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone wird live im Stream von DAZN gezeigt / übertragen. Mit DAZN kommt die UFC 246 am Samstag live auf Eurem internetfähigen Gerät - dieses kann auch ein Smart-TV sein.

Wenn Ihr Euren Smart-TV mit der DAZN-App verbindet, dann könnt Ihr den gesamten Fight zwische McGregor und Cerrone live im Fernsehen verfolgen.

DAZN zeigt den Fight zwischen McGregor und Cerrone in voller Länge, doch eigentlich im LIVE-STREAM. Die App gibt es in jedem Store zum Download.

UFC 246: Wer zeigt / überträgt Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone im LIVE-STREAM?

Die ganze Auseinandersetzung zwischen Conor McGregor und Cowboy Cerrone wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag live im Stream von DAZN gezeigt / übertragen, soviel steht fest. Da DAZN die Rechte an der Übertragung hat, läuft der UFC-Fight dort im LIVE-STREAM.

DAZN zeigt / überträgt Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone im LIVE-STREAM

Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone live und in voller Länge sehen, wie sie gegeneinander kämpfen? Das gibt's nur beim Streamingdienst DAZN. Der komplette Mainfight kommt dort in voller Länge im LIVE-STREAM. Ihr seht bei DAZN allerdings nicht nur den Hauptkampf, sondern auch die Vorkämpfe. Hier bekommt Ihr einen Überblick über die Matches des Abends.

Ihr habt neben der Übertragung von DAZN im deutschen Kommentar auch die Möglichkeit, Euch den Fight mit dem englischen Originalkommentar anzuschauen. DAZN macht's möglich. Ihr habt die Wahl!

Mit dem Gratismonat, den jeder Neukunde bei DAZN bekommt, habt Ihr die Chance, die volle Länge des Kampfes zu sehen. Nach den Testtagen zahl Ihr nur 11,99 Euro pro Monat, dafür gibt es aber jede Sportart im LIVE-STREAM zu sehen.

DAZN zeigt / überträgt Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone live und kostenlos

Es gibt super Nachrichten für Euch: Der Kampf der UFC 246 zwischen Conor McGregor und dem Cowboy Donald Cerrone wird an diesem Wochenende live übertragen - und das auch noch kostenlos. Wir sagen Euch, wie und warum.

DAZN zeigt / überträgt McGregor vs. Cowboy Cerrone kostenlos: Der Gratismonat

Die UFC wird an diesem Wochenende live im Stream und auf dem Smart-TV gezeigt / übertragen - so habt Ihr die Chance, den Kampf zwischen McGregor und Cerrone zu sehen. Und das auch noch kostenlos, sofern Ihr noch kein Kunde bei DAZN seid.

Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone live und kostenlos sehen? Das geht mit dem Gratismonat von DAZN, den jeder Neukunde bei der ersten Anmeldung erhält. Sichert Euch einen kostenlosen Probemonat beim Streamingdienst und nutzt die komplette DAZN-Programmvielfalt - so auch den kommenden Top-Fight - gratis.

DAZN zeigt / überträgt McGregor vs. Cowboy Cerrone kostenlos: Ladet Euch hierzu die kostenlose DAZN-App herunter oder schaut im Internet unter www.dazn.com vorbei.

Der UFC-Kampf zwischen dem Iren McGregor und dem US-Amerikaner Cerrone ist allerdings längst nicht das einzige Event, welches live im Stream auf DAZN kommt. Es gibt noch viele weitere Kämpfe, Sportarten und Highlights zu sehen. Boxen, Tennis, Radsport, Motorsport - Das alles findet Ihr bei DAZN.

UFC 246 - Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone: Die UFC-Regeln

Der Kampf geht über fünf Runden. Jede Runde wird genau fünf Minuten dauern!

Zwischen jeder Runde gibt es eine Pause von 60 Sekunden.

Der Kampf endet entweder durch einen Knockout, einem technischen K.o., wenn einer der beiden Kämpfer aufgibt oder die Zeit abgelaufen ist.

Sollte dies der Fall sein und beide Kontrahenten nach insgesamt 25 Minuten noch mit von der Partie sein, wird ein Gremium bestehend aus drei Kampfrichtern über den Gewinner entscheiden.

