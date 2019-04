Champions League: Das Viertelfinale live im TV und LIVE-STREAM - die Übertragung der Königsklasse

In der UEFA Champions League kämpfen noch acht Teams um den Henkelpott. Goal verrät, wo die Viertelfinalspiele live im TV und LIVE-STREAM laufen.

Die besten acht Teams der UEFA-Champions-League-Saison 2019/20 kommen aus den Niederlanden, , , und . Die Viertelfinalhinspiele werden in dieser Woche am 9. und 10. April ausgetragen.

Die deutschen Mannschaften enttäuschten im Achtelfinale auf ganzer Linie und schieden allesamt sang- und klanglos gegen die jeweilige britische Konkurrenz aus. Damit wird auch in diesem Jahr kein deutscher Bundesligist im Kampf um den begehrten Henkelpott eine Rolle spielen.

Zudem steht nach dem Achtelfinals fest, dass es in dieser Saison einen neuen CL-Sieger geben wird. scheiterte im Achtelfinale an Amsterdam und wird damit nicht den vierten Titel in Folge holen. Top-Favoriten auf die Nachfolge der Blancos sind aufgrund der aktuellen Formkurve der , und .

Das absolute Hammerspiel steht dabei zwischen Lionel Messis Barca und dem wiedererstarkten an. Zudem kommt es zwischen den Citizens und zum englischen CL-Schlager.

Champions League: Das Viertelfinale live im TV und LIVE-STREAM am Dienstag, 9. April

Am Dienstag sind gleich drei englische Teams im Einsatz. Der Champions-League-Finalist der Vorsaison, der , hat es im Heimspiel mit dem zu tun. Torjäger Mohamed Salah und seine Reds wollen dabei den Grundstein fürs Halbfinale legen.

Zudem empfängt Tottenham Manchester City im eigenen und neu erbauten Stadion, das man am vergangenen Wochenende mit einem Heimsieg über Crystal Palace erfolgreich einweihte.

Hier seht Ihr, wo die CL-Spiele am Dienstag, den 9. April live im TV und LIVE-STREAM übertragen werden.

Begegnung Anstoßzeit TV-Sender / LIVE-STREAM FC Liverpool - FC Porto 21.00 Uhr DAZN Tottenham Hotspur - Manchester City 21.00 Uhr Sky Konferenzschaltung 21.00 Uhr Sky-Konferenz

Champions League: Das Viertelfinale live im TV und LIVE-STREAM am Mittwoch, 10. April

Am zweiten Viertelfinaltag wird es dann für den FC Barcelona und Superstar Lionel Messi ernst. Der designierte spanische Meister tritt im Old Trafford von Manchester United an. Ein Sieg würde Suarez und Co. eine brillante Ausgangsposition für das Rückspiel vor eigenem Publikum bescheren.

Hier erfahrt Ihr, wo die CL-Spiele am Mittwoch, den 9. April live im TV und LIVE-STREAM übertragen werden.

Begegnung Anstoßzeit TV-Sender / LIVE-STREAM Ajax Amsterdam - Juventus Turin 21.00 Uhr DAZN Manchester United - FC Barcelona 21.00 Uhr Sky Konferenzschaltung 21.00 Uhr Sky-Konferenz

Champions League: Das Viertelfinale heute live im TV und LIVE-STREAM bei Sky und DAZN sehen

Auf zwei Kanälen ist die Champions League noch zu sehen: Das Streamingportal DAZN und der Pay-TV-Sender Sky zeigen die Partien der Königsklasse live und in Absprache.

Der Ismaninger Streamingkanal DAZN zeigt dabei einen Großteil der Partien live und exklusiv. In einem durchaus komplizierten, mehrstufigen Auswahlprozess wird entschieden, ob DAZN oder Sky die Spiele der Champions League live und in voller Länge übertragen. Hier seht Ihr beispielsweise, wie sich die beiden Kanäle die Gruppenphase aufgeteilt haben.

Für die anstehende Schlussphase der CL-Saison gilt bereits seit langem folgende Regel:

Gemeinsam mit Sky teilt sich der Online-Streamingdienst DAZN das CL-Halbfinale und das Finale im Wanda Metropolitano. Auch die Highlights laufen auf beiden Kanälen.

Hier gibt es eine Übersicht zu allen Spielen, die dieser Tage bei DAZN live gezeigt werden. Wollt Ihr einen Überblick über das Programm samt allen anderen Sportarten, dann seid Ihr hier genau richtig.

Interessiert Ihr Euch stattdessen wirklich nur für die Champions League, dann gibt es in diesem Artikel einen ausführlichen Überblick über die aktuellen CL-Spiele.

Champions League: Das Viertelfinale heute im LIVE-STREAM anschauen

DAZN ist seit dieser Spielzeit ein Teil der Champions-League-Übertragung. Dort seht Ihr die Spiele nämlich live im Stream. Voraussetzung ist, wie bei Sky, ein Abonnement beim Sender.

Champions League: Viertelfinale heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen: Das solltet Ihr wissen

Es gibt einen Gratismonat!

Danach zahlt Ihr monatlich einen Betrag in Höhe von 9,99 Euro!

Kündigen kann man, wann immer man will!

Die Vorteile eines Abos bei DAZN ? Mit dem Gratismonat seht Ihr gleich zwei CL-Viertelfinales in dieser Woche in voller Länge. Zudem könnt Ihr im Titelkampf der europäischen Ligen gratis mit dabei sein, denn die Premier League, die , und die gibt es live im Stream.

Das war's aber noch nicht: Mit Handball, Basketball, Tennis, Darts, die NFL, Rugby und vielen weiteren Sportarten bietet der Ismaninger Sender eine ganze Bandbreite an beliebten Sportarten an.

Wie man bezahlen kann? Neben der gängigen Variante PayPal sind bei DAZN auch andere Methoden möglich. Im Google-Play-Store oder dem Apple-Store gibt es die DAZN-App umsonst zum Herunterladen. Und: Auch Playstation-4-Besitzer oder Inhaber eines Amazon Fire TV Sticks können sich freuen. Die Champions League ist heute live im Stream bei DAZN zu sehen!

Champions League: Viertelfinale heute im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Neben DAZN ist aber auch Sky im Bilde, wenn es um einen LIVE-STREAM zu den Champions-League-Spielen geht: Mit Sky Go und Sky Ticket hat der Pay-TV-Sender gleich zwei Eisen im Feuer, mit denen Ihr die CL-Spiele entweder als Einzelspiele oder auch in der berühmten Sky-Konferenz sehen könnt. Informationen zu den beiden Diensten gibt es auf den jeweiligen Sendern.

Champions-League-Viertelfinale heute live im TV: Sky zeigt Einzelspiele und Konferenz

Sky ist seit der Saison 2018/19 nicht mehr alleiniger Rechteinhaber in Bezug auf die UEFA Champions League. Dennoch hat der Unterföhringer Pay-TV-Sender noch einen großen Anteil an den CL-Spielen.

Sehen könnt Ihr alle Spiele live im TV oder auch im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket. Welche Pakete Ihr für die UEFA Champions League abschließen müsst, erfahrt Ihr auf der Homepage von Sky!

Champions-League-Viertelfinale: So haben sich die Teams qualifiziert