Champions League: Sky zeigt diese Spiele heute live im TV und LIVE-STREAM

Der 3. Spieltag der Gruppenphase der Champions League steht an. Hier erfahrt Ihr, welche Spiele Sky heute live im Programm hat.

Bühne frei für die , die Gruppenphase geht in den 3. Spieltag und mit dem und sind gleich zwei deutsche Teams im Einsatz. In Istanbul kommt es außerdem zum Duell zwischen und .

Seit der vergangenen Saison teilen sich der Streaminganbieter DAZN und der Pay-TV-Sender Sky die Übertragung der Champions League untereinander auf. Grundlage der Aufteilung ist ein Picking-Verfahren, mithilfe dessen sich beide Anbieter auf die Verteilung der zu übertragender Spiele einigen. Generell gilt aber: Dank DAZN und Sky sind in alle Spiele der Champions League live im TV und im LIVE-STREAM zu sehen.

Hier bekommt Ihr alle Informationen, welches Spiel heute live im TV bei Sky übertragen wird. Wer wissen will, wie es sich mit der Übertragung der Champions League generell hält, bekommt alles Wissenswerte in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Champions League heute: Sky zeigt ein Spiel komplett live im TV

Am heutigen Dienstag, 22. Oktober, hat sich der Pay-TV-Sender für die Begegnung Piräus gegen den FC Bayern München entschieden.

Die Übertragung beginnt bereits um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung aus dem Studio in Unterföhring bei München. Gastgeber ist Michael Leopold, ihm zur Seite stehen als Experten Dietmar Hammn, Rene Adler und Erik Meijer.

Als Kommentator is Wolff Fuss im Einsatz, der ab circa 20.55 Uhr, also ab fünf Minuten vor dem Anpfiff, übernimmt. Die Vorberichterstattung ist auf dem Kanal Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD zu sehen. Das Einzelspiel des FC Bayern München bei Olympiakos Piräus läuft dann auf dem Kanal Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD.

Ordentlich was los! Diese Spiele aus der Champions League seht ihr diese Woche in Deutschland auf DAZN.

⚽️📺🙌 pic.twitter.com/NB8lABjJyj — DAZN DE (@DAZN_DE) October 21, 2019

Neben dem Einzelspiel hat Sky zudem noch eine Konferenz mit den parallel laufenden Partien im Angebot. In dieser werden auch Ausschnitte vom Spiel der Bayern gezeigt.

Neben der Übertragung im TV bietet Sky wie gewohnt auch Livestreams sowohl zum Einzelspiel als auch zur Konferenz an. Diese sind entweder über Sky Go oder Sky-Ticket abrufbar.

Champions League heute: Sky zeigt ein Spiel komplett im LIVE-STREAM

Neben der TV-Übertragung bei Sky gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, das Champions-League-Duell zwischen Olympiakos Piräus und Bayern München live zu erleben. Sky ist auch in puncto LIVE-STREAM in Bezug auf das FCB-Spiel Eure erste Anlaufstelle. Alle Informationen zur Live-Übertragung im Stream gibt's in diesem Abschnitt.

Sky Go zeigt / überträgt Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Wollt Ihr Piräus vs. Bayern live im Internet verfolgen? Dann seid Ihr bei Sky an der richtigen Adresse. Der Bezahlsender überträgt Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go. Auch beim Online-Dienst von Sky habt Ihr die Wahl, ob Ihr den FCB lieber live im Einzelspiel oder in der Konferenz schauen wollt. Für beide Optionen steht jeweils ein LIVE-STREAM zur Verfügung.

Doch die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos und setzt ebenfalls ein Sky-Abonnement voraus. Habt Ihr ein solches abgeschlossen, erhaltet Ihr automatisch einen Log-In, mit welchem Ihr Euch bei Sky Go anmelden könnt.

Habt Ihr die kostenlose Sky-Go-App noch nicht auf Eurem Gerät? Dann hier entlang:

Sky Ticket zeigt / überträgt Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Ihr habt Bock auf die Champions-League-Gruppenphase? Ihr habt allerdings kein Sky-Abonnement? Dann empfehlen wir Euch das Sky Ticket, wenn Ihr das Bayern-Spiel gegen Olympiakos Piräus am Dienstag live sehen wollt.

Sky Ticket zeigt / überträgt Olympiakos Piräus vs. FC Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM. Und das Beste? Mit Sky Ticket umgeht Ihr ein langfristiges Abonnement beim Bezahlsender. Sky Ticket gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo. Um die Champions League im LIVE-STREAM sehen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket.

Die Kosten des Sportpakets bei Sky Ticket im Überblick:

Das Monatsticket. Dieses kostet im ersten Monat 9,99 Euro . Im Anschluss erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich . Das Abonnement lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen .

Dieses kostet im ersten Monat . Im Anschluss erhöht sich der Preis auf . Das Abonnement lässt sich aber . Das Tagesticket: Mit diesem könnt Ihr Sky Ticket für 24 Stunden nutzen. Die Kosten betragen einmalig 9,99 Euro.

Champions League heute: Die Konferenz bei Sky

Jetzt wissen wir, dass Sky heute das Duell des FC Bayern München bei Olympiakos Piräus live im TV und Stream in voller Länge überträgt. Doch auch von den restlichen Partien des Tages sind Bilder beim Pay-TV-Anbieter zu sehen. Das Zauberwort lautet Konferenz.

Aus den Übertragungen der bekannt, greift Sky auch in der Champions League dieses Format auf. Jeden Gruppenspieltag zeigt Sky die übrigen Partien in der Konferenz. Allerdings nicht als komplettes Einzelspiel. Wer also heute zum Beispiel Galatasaray gegen Real Madrid live sehen will, muss auf DAZN zurückgreifen. Das geht aber ganz einfach dank des kostenlosen Probemonats.

Wollt Ihr die Champions-League-Gruppenspiele in der Konferenz sehen, ist Sky die richtige Adresse. Der Bezahlsender bietet eine Konferenzschaltung aller gleichzeitig stattfindenden Spiele an. Sky zeigt die Champions League entweder live im TV oder im LIVE-STREAM mit Sky Go und Sky Ticket.

Champions League, 3. Spieltag: Die Spiele von Sky und DAZN vom Dienstag in der Übersicht

Der dritte Spieltag in der Champions League steht an und wieder stellen sich viele Fußball-Fans die Frage, wo die einzelnen Spiele übertragen werden. Hier kommt nochmal die komplette Übertragung übersichtlich in einer Tabellen.