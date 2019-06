Champions League: Wer ist Rekordspieler und Rekordtorschütze?

Vor dem diesjährigen Champions-League-Finale stellt sich die Frage, wer der Rekordspieler und -torschütze des Wettbewerbs sind. Goal hat die Antwort.

Am Samstag stehen sich Liverpool und Tottenham im 27. Champions-League-Finale unter dieser Bezeichnung gegenüber (21 Uhr bei DAZN und im LIVE-TICKER).

​Während die beiden englischen Vereine im Wanda Metropolitano in Madrid ihre eigene Geschichte schreiben wollen, liefert die Begegnung Anlass, einen Blick auf die herausragenden Persönlichkeiten dieses Wettbewerbs zu blicken.

Wer ist der Spieler mit den meisten Champions-League-Einsätzen? Wer erzielte in seiner Karriere die meisten Tore in der Königsklasse? Goal liefert Antworten diese Fragen.

Wer ist der Rekordspieler der Champions League?

Mit 177 Spielen ist Porto-Torhüter Iker Casillas, der sich nach seiner Anfang Mai erlittenen Herzattacke auf dem Weg der Besserung befindet, der Spieler mit den meisten Einsätzen in der Champions League.

Seit der Schlussmann vor 20 Jahren in der Königsklasse debütierte, kam der 38-Jährige zwischen 1999 und 2015 für und ab der Saison 2015/16 für den zum Einsatz.

Dahinter folgt Cristiano Ronaldo, der aktuell bei unter Vertrag steht, und seine Zeit bei und Real Madrid eingerechnet in 162 Champions-League-Spielen auf dem Platz stand.

Der Spieler mit den drittmeisten Einsätzen in der Königsklasse ist Xavi, der 151 Spiele für den absolvierte und Anfang Mai sein Karriereende verkündete. Er wird bei seinem bisherigen Verein Al-Sadd in Katar als Trainer übernehmen.

Die Liste der Champions-League-Rekordspieler

Platz Spieler Vereine Spiele Einsatzminuten 1 Iker Casillas Real Madrid, FC Porto 177 15.787 2 Cristiano Ronaldo Manchester United, Real Madrid, Juventus 162 13.903 3 Xavi FC Barcelona 151 11.302 4 Ryan Giggs Manchester United 145 10.556 5 Raul Schalke 04, Real Madrid 142 11.983 6 Lionel Messi FC Barcelona 135 11.131 7 Paolo Maldini 135 11.386 8 Andres Iniesta FC Barcelona 130 9.235 9 Clarence Seedorf Amstderdam, Real Madrid, AC Mailand 125 9.515 10 Paul Scholes Manchester United 124 9.234 11 Gianluigi Buffon Parma Calcio, Juventus, 122 10.980 12 Roberto Carlos Real Madrid, 120 10.565 13 Zlatan Ibrahimovic Ajax Amsterdam, Juventus, , FC Barcelona, AC Mailand, Paris Saint-Germain, Manchester United 120 9.737 14 Sergio Ramos Real Madrid 119 10.439 15 Xabi Alonso , , Real Madrid, 119 9.674

Wer ist der Rekordtorschütze der Champions League?

Cristiano Ronaldo zieht in der ewigen Torschützenliste der Champions League einsam seine Kreise. In der Königsklasse erzielte der 34-Jährige bisher 126 Tore und liegt damit 14 Treffer vor seinem Rivalen Lionel Messi (112).

Ronaldo war in der abgelaufenen Saison mit 15 Toren und somit im sechsten Jahr in Folge Torschützenkönig der Champions League geworden. In der laufenden Saison wird seine Serie aber wohl durchbrochen werden - mit 12 Treffern ist Messi aktuell der Spieler mit den meisten Toren.

Erfolgreichste Torschützen der Champions League: Ronaldo, Messi - und dann lange nichts

Hinter Ronaldo und Messi folgt mit weitem Abstand Raul, der in seiner Karriere für Schalke und Real Madrid aufgelaufen war. In 142 Spielen erzielte der 41-Jährige 72 Tore.

Robert Lewandowski konnte seine Platzierung dagegen in der aktuellen Saison verbessern. Mit 53 Champions-League-Toren zog der polnische Stürmer an Alfredo di Stefano sowie Thierry Henry vorbei und braucht nun lediglich noch drei Treffer, um auch Ruud van Nistelrooy zu überholen.

Rekordtorschütze der Champions League: Das ist die ewige Torschützenliste der Champions League