Der einstige spanische Weltstar Xavi wird neuer Coach seines bisherigen Vereins Al-Sadd Sport Club aus . Der 39-Jährige, der erst vor Kurzem seine Karriere beendet hatte, erhält einen Zweijahresvertrag. Die Verpflichtung des Iberers als Chefcoach gab Al-Sadd via Twitter bekannt.

Xavi officially gets his first managerial job as he's confirmed as head coach of Qatari side Al Sadd. https://t.co/cxOkGSPMMv