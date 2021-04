Champions League live: Real Madrid vs. FC Chelsea jetzt im LIVE-TICKER - 1:1

In der Champions League treffen im ersten Halbfinale Real Madrid und der FC Chelsea aufeinander. Goal begleitet das Hinspiel heute im LIVE-TICKER.

Vier Teams kämpfen noch um den ganz großen Titel in der UEFA Champions League : Heute wird das erste Halbfinale ausgetragen - Real Madrid empfängt den FC Chelsea um 21 Uhr zum Hinspiel in Madrid.

Die Favoritenrolle ist schwer auszumachen, beide Teams konnten sich in der laufenden Saison schon beweisen. Real warf den FC Liverpool im Viertelfinale aus dem Wettbewerb, Chelsea rang den FC Porto aus Portugal nieder. Wichtig wird sein, wer sich heute die bessere Ausgangslage sichert.

Champions League live verfolgen und keine Sekunde von Real Madrid vs. FC Chelsea verpassen? Im LIVE-TICKER seid Ihr ganz richtig. Zudem könnt Ihr Euch das Spiel live im TV und LIVE-STREAM anschauen.

Real Madrid vs. FC Chelsea Halbzeit - 1:1 (1:1) Tore 0:1 Pulisic (14.), 1:1 Benzema (29.) Aufstellung Real Courtois - Nacho, Varane, Militao - Carvajal, Kroos, Modric, Casemiro, Marcelo - Benzema, Vinicius Aufstellung Chelsea Mendy - Christensen, Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kante, Jorginho, Chilwell - Pulisic, Werner, Mount Gelbe Karten Vinicius (27.), Pulisic (38.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Halbzeit | Chelsea spielt eine gute erste Halbzeit und ist das bessere Team, geht verdient in Führung, lässt darüber hinaus aber einige vielversprechende Situationen liegen und hält Real somit im Spiel. Und dann lässt sich ein Team mit so viel Kaltschnäuzigkeit nicht zwei Mal bitten, allen voran nicht Benzema, der erst Aluminium und dann technisch anspruchsvoll zum Ausgleich traf. Seitdem ist das Spiel auch genau das, ausgeglichen, auf hohem Niveau, unter schwierigen Bedingungen. Und, und das macht es so interessant, kaum vorherzusagen.

Real Madrid vs. FC Chelsea jetzt im LIVE-TICKER: Halbzeitpause

45. | Einer Nachspielzeit bedarf es nicht. Pünktlich ist Halbzeit.

44. | Das Spiel ist kurz pausiert, weil Chilwell angeschlagen ist, danach trudelt es Richtung Halbzeit.

41. | Ausgezeichnete Kontersituation für Chelsea, nachdem Kante am eigenen Strafraum den Ball gewinnt und Pulisic im Mittelfeld findet. Drei gegen drei, Der Ball geht aber zu früh rechts raus zu Werner, links war noch Mount mitgelaufen. Werner kann durch seine ungünstige Position aber so clever von Varane angegangen werden, dass er den schwierigen Schuss aus 16 Metern nehmen muss. Und der landet im Außennetz.

39. | Der Regen wird immer heftiger und definitiv zum Faktor, immer mehr Spieler rutschen weg, dabei zeigt sich dann, wie das Wasser auf dem Rasen im beschaulichen Alfredo di Stefano steht.

Real Madrid vs. FC Chelsea jetzt im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

38. | Eben Pulisic noch so gelobt, jetzt fällt er negativ auf. Die Grätsche von hinten in die Beine von Marcelo gehört schon zu den fieseren Attacken. Gelb ist die logische Folge.

36. | Kluger Pass von Jorginho zwischen die Linien, wo sich Kante freistiehlt, schnell aufdreht und Richtung Sechzehner starten will. Der Ball geht rechts raus zum mitgelaufenen Pulisic, der eine starke erste Halbzeit hinlegt, auch wenn seine flache Hereingabe jetzt von Varane geblockt wird. Der Ball springt zurück zum US-Amerikaner, diesmal versucht es der Torschütze hoch, Werner kommt im Zentrum aber nur mit dem Scheitel dran.

33. | Kroos mit der Schusschance aus 20 Metern. Wieder hat Benzema die Füße im Spiel, er sieht am rechten Strafraumrand, wie Kroos auf der gegenüberliegenden Seite wild mit den Armen wedelt. So frei steht der, signalisiert er damit erfolgreich. Der Ball kommt, die Vorlage ist gut, der Schuss mit der Innenseite geht knapp am langen Pfosten vorbei.

31. | Ein würdiges Tor von Benzema in einem unwürdigen Rahmen, um mit seinem 71. CL-Tor mit Raul in der ewigen Torjägerliste der Königsklasse gleichzuziehen. Häufiger haben jetzt nur noch Ronaldo (134), Messi (120) und Lewandowski (73) getroffen.

Toooooooor Real Madrid vs. FC Chelsea 1:1 - Torschütze: Benzema

29. | Toooooor! REAL MADRID - FC Chelsea 1:1. Real spielt richtig schwache 30 Minuten. Aber Real hat Benzema. Kroos führt einen Eckball kurz aus, Modric gibt weiter auf Marcelo, der flankt aus dem linken Halbfeld an den langen Pfosten. Varane gewinnt das Kopfballduell, genauso wie Militao, so kommt der Ball ins Zentrum auf die Birne von Benzema, der sich so den Ball perfekt vorlegt und aus der Luft im Fallen und in der Drehung unters Tordach schmettert. Ganz hochwertiger Abschluss!

Real Madrid vs. FC Chelsea jetzt im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

27. | Heftiger Crash zwischen Vinicius und Pulisic im Mittelfeld. Pulisic hat theoretisch den Ball, rutscht auf dem seifigen Boden aber aus und voll rein in die Grätsche von Vinicius. Makkelie bewertet das als gelbwürdiges Foul gegen Vinicius.

25. | Chelsea kommt mit Kante über die rechte Seite zum Vorstoß, Nacho rückt da raus und ist nach einem einfachen Doppelpass mit Azpilicueta ausgespielt, Marcelo ist irgendwo im Mittelfeld unterwegs. So hat Kante Platz, gibt rechts im Strafraum an die Strafraumgrenze zurück zu Pulisic. Der eine Station weiter nach links zu Chilwell, der die Kugel nicht optimal trifft. Der Ball kullert am langen Pfosten vorbei.

23. | Wolkenbruch jetzt in Madrid. Das hatten die Wetterdienste angekündigt. Strömender Regen erschwert Sicht- und Platzbedingungen. Damit steigen die Gefahrenquellen.

22. | Aber Real hat ja noch seine individuelle Klasse. Vorne in Person von Benzema. Der Franzose leitet auf der rechten Seite selbst ein, bekommt über die Stationen Kroos und Vinicius die Kugel zentral 20 Meter vor dem Tor zurück, hält drauf. Und trifft den rechten Außenpfosten.

20. | Massig Ballbesitz jetzt für Real. Die frühe Führung spielt Chelsea natürlich voll in die Karten. Das kann man sich jetzt alles erstmal in Ruhe ansehen.

18. | Real antwortet mit Ballgeschiebe. Tiefe entsteht nicht. Modric rückt zwar bei Ballbesitz neben Benzema in die Spitze, trotzdem sind die Lücken zwischen Mittelfeld und Sturmreihe zu groß. Dieses System, das Zidane heute gewählt hat, wirft Fragen auf bis hierhin.

16. | Das war ein richtig billiges Gegentor, das sich Real da gefangen hat. Abseits war es übrigens auch deutlich nicht, falls sich wer wundert, wie das so leicht gehen konnte. Das war einfach nur fahrig verteidigt. Beziehungsweise gar nicht verteidigt.

Toooooooor Real Madrid vs. FC Chelsea 0:1 - Torschütze: Pulisic

14. | Toooooooooor! Real Madrid - FC CHELSEA 0:1 . Chelsea bestraft Reals Schlafmützigkeit dann doch noch. Und wie einfach war das? Rüdiger mit dem langen Ball von der Mittellinie in den Lauf von Pulisic. Keiner geht hinterher. Links im Strafraum kann Pulisic die Kugel locker annehmen. Courtois muss raus, weil Nacho und Varane lieber auf die Torlinie durchlaufen. Pulisic behält die Ruhe, umkurvt Courtois spielerisch und überwindet auch die zwei auf der Linie leichtfertig.

12. | Und gleich nochmal Chelsea mit der Chance. Pulisic verzettelt sich im Zentrum eigentlich schon, der Ball springt aber zu Kante, der rechts zu Azpilicueta rauslegt. Der spielt den Ball 40 Meter vom Tor entfernt flach und scharf mit dem ersten Kontakt ins Zentrum, wo Werner um einen halben Meter verpasst.

10. | Werner lässt die sichere Führung liegen. Und Cortois schwingt sich nach zehn Minuten erstmals zum Helden auf. Mount fährt einen Gegenstoß und überbrückt alleine das gesamte Mittelfeld. Von halblinks geht die leicht abgefälschte Flanke an den langen Pfosten zu Pulisic, der umsichtig ins Zentrum köpft. Aus sechs Metern kommt Werner frei zum Abschluss - und scheitert an der Fußabwehr von Courtois. Der muss rein. Keine Entschuldigungen.

Werner denied from point-blank range. Great chance to open the scoring.



⚪️ 0-0 🔵 [10'] #RMACHE — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 27, 2021

8. | Vinicius deutet auf der linken Seite mal an, dass er gegen Azpilicueta einen deutlichen Tempovorteil hat, indem er einen steil gespielten Doppelpass mit Benzema noch erläuft. Auch das war aber schon vor dem Anpfiff bekannt. Und Ertrag bringt auch das in dieser Situation noch nicht.

6. | Zunächst passiert aber mal gar nichts. Ein paar knackige Zweikämpfe im Mittelfeld, Makkelie hat offenbar die lange Leine mitgebracht, was erstmal vorteilhaft fürs Spiel wirkt. Dann kann Werner mal vor der letzten Madrider Abwehrkette Fahrt aufnehmen, im Zusammenspiel mit Pulisic und Mount verzettelt sich Chelsea aber und muss abdrehen. Mehr ist noch nicht los.

4. | Wer es bis zuletzt nicht geglaubt hat, dem sei bestätigt: Real spielt tatsächlich mit Dreier- respektive Fünferkette hinten. Und rückt ab vom so erfolgreichen 4-3-3, mit dem unter Zidane eigentlich alles gewonnen wurde, so viele Jahre lang. Mal gespannt, wie da nach vorne was passieren soll heute.

3. | Real Madrid hat in seinen letzten zehn K.o.-Duellen in der CL neun Mal das Hinspiel gewonnen bei nur einer Niederlage, das war das Hinspiel gegen ManCity letztes Jahr im Achtelfinale. Noch beeindruckender: In acht dieser zehn Spiele wurden mindestens zwei Tore erzielt. Wenn es nicht mehr als diese Marke wird, plus das wichtige eigene Auswärtstor, und Chelsea könnte wohl zufrieden ins Rückspiel gehen. Mal noch ohne zu wissen, wie das Spiel laufen wird, natürlich.

1. | Los gehts, Schiedsrichter Makkelie aus den Niederlanden gibt den Startschuss.

Real Madrid vs. FC Chelsea jetzt im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Was dürfen wir heute erwarten? Sicherlich noch kein offenes Visier. Gegen Top-Teams wie ManCity, Liverpool, Porto oder Atletico Madrid hat Tuchel bewiesen, dass sein Chelsea trotz des so großen Offensivpotentials auch mauern kann. Und damit jedes Mal sehr gute Ergebnisse geholt. Und Real Madrid ist jetzt auch nicht bekannt dafür, von der ersten Sekunde an durchgehend anzurennen. Da sind die auch zu alt für. Die defensiv geprägten Startaufstellungen bestätigen diese Vorhersage zunächst mal. Spielerische Klasse und die eine oder andere taktische wie technische Feinheit dürften wir uns aber schon erhoffen. Das Spektakel steht aber eher ManCity gegen PSG morgen zu Gesicht.

vor Beginn | Drei Monate ist es her, da eierte Chelsea auf dem 9. Platz der Premier League herum und musste das gescheiterte Experiment mit Ikone Lampard nach zu vielen Niederlagen und ohne Weiterentwicklung mit argen Bauchschmerzen für beendet erklären. Dann kam Tuchel. Und nun? Steckt Chelsea wieder mittendrin im Kampf um die Königklasse und hat in selbiger plus FA-Cup (Finale gegen Leicester) zwei unmittelbare Titelchancen. Wer da drauf gewettet hat, der lügt.

vor Beginn | Die Königlichen könnten das erste CL-Finale in der Ära nach Ronaldo erreichen. Was für eine Genugtuung müsste es sein für Benzema, Kroos, Marcelo oder den verletzten Ramos, zu beweisen, dass der wichtigste Titelgewinn auf Vereinsbasis auch ohne den alles dominierenden Spieler der Triumphe der Jahre 2014, 2016, 2017 und 2018 gelingen kann. In den zwei Jahren nach Ronaldos Abgang war jeweils schon im Achtelfinale Schluss. Nun steht Real zum 14. Mal im Halbfinale, auch das ist einsame Spitze.

vor Beginn | Real gegen Chelsea also lautet das erste von zwei hoffentlich hochklassigen Champions-League-Halbfinal-Paarungen. Real gegen Chelsea, das ist alt eingesessen gegen jung und wild, die tiefe, tiefe Erfahrung gegen die grünschnabelige Unbekümmertheit und den Titelhunger. Sieben Siege in der Champions League, davon vier zum Großteil mit eben jener Mannschaft, die wir auch heute erwarten dürfen, gegen einen, der schon ein paar Jahre her ist. Lehnen wir uns aus dem Fenster: Real Madrid geht als leichter Favorit ins Duell.

vor Beginn | Beim FC Chelsea sind es mit Mount und Pulisic immerhin noch zwei weitere junge Wilde, die Werner in der Spitze unterstützen. Aber auch hier gilt offenbar erstmal der Vorsatz Safety First. Im Vergleich zum 1:0-Sieg am Samstag gegen West Ham sind es keine Wechsel, es spielt dieselbe Startelf.

vor Beginn | Auf den ersten Blick herrscht viel Vorsicht bei Real Madrid. Mit Benzema und Vinicius stehen ganze zwei Offensivspieler in der Startelf. Im Vergleich zum 0:0 am vergangenen Spieltag gegen Betis Sevilla tauscht Trainer Zidane auf drei Positionen. Isco, Asensio und Rodrygo weichen für Kroos, Vinicius und Marcelo. Hazard steht als Joker gegen sein Ex-Team bereit.

vor Beginn | Der FC Chelsea hält in folgender Formation dagegen: Mendy - Azpilicueta, Christensen, Silva, Rüdiger, Chilwell - Kante, Jorginho - Mount, Pulisic - Werner.

vor Beginn | Real Madrid geht zu Hause mit folgender Aufstellung ins Halbfinal-Hinspiel: Courtois - Carvajal, Militao, Varane, Nacho, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Benzema, Vinicius.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zur Begegnung zwischen dem spanischen Vertreter Real Madrid und dem FC Chelsea aus England.

Real Madrid vs. FC Chelsea: Die Aufstellung zur Champions League

Aufstellung Real Madrid:

1 Courtois - 3 Eder Militao, 5 Varane, 6 Nacho - 14 Casemiro - 2 Carvajal, 10 Modric, 8 Kroos, 12 Marcelo - 9 Benzema, 20 Vinicius Junior. - Trainer: Zidane

Aufstellung FC Chelsea:

16 Mendy - 4 Christensen, 6 Thiago Silva, 2 Rüdiger - 28 Azpilicueta, 7 Kante, 5 Jorginho, 21 Chilwell - 19 Mount, 11 Werner, 10 Pulisic. - Trainer: Tuchel

Real Madrid vs. FC Chelsea jetzt im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Dies ist erst das vierte Europapokal-Duell zwischen Chelsea und Real Madrid – bisher trafen beide Teams 1971 im Finale des Pokals der Pokalsieger aufeinander (1:1 im Finale, 2:1 für Chelsea im Wiederholungsspiel) und 1998 im UEFA-Superpokal-Endspiel (1:0 für Chelsea).

Real Madrid hat gegen keinen Europapokal-Gegner so viele Pflichtspiele bestritten wie gegen Chelsea, ohne auch nur ein Spiel zu gewinnen (U1 N2).

Dies ist das 163. Spiel in der UEFA Champions League zwischen englischen und spanischen Klubs, mehr als zwischen allen anderen Nationen. Englische Mannschaften haben vier der letzten sieben Spiele mit Teams aus Spanien gewonnen (U2 N1). Das sind doppelt so viele Siege wie in den vorherigen 20 Spielen (S2 U7 N11).

Für Chelsea ist es das achte Halbfinale in der UEFA Champions League, kein anderer englischer Klub stand so oft in der Vorschlussrunde. Für Real Madrid ist es das 14. Halbfinale. Das sind zwei Halbfinals mehr als der nächsterfolgreiche Klub.

Chelsea hat bei seinen bisherigen sieben Halbfinal-Teilnahmen erst einmal das Hinspiel verloren (S2 U4): 2003/04 mit 1:3 gegen Monaco. In den letzten sechs Halbfinal-Hinspielen - hier blieben die Blues jeweils ungeschlagen – fielen nur vier Tore (drei für und eins gegen Chelsea).

Real Madrid hat in seinen letzten zehn K.-o.-Duellen in der UEFA Champions League neunmal das Hinspiel gewonnen (N1) und dabei in acht dieser zehn Spiele zumindest zwei Tore erzielt. Für Real ist es das erste Halbfinale seit 2017/18, als man das Hinspiel beim FC Bayern München mit 2:1 gewinnen konnte.

Zinedine Zidane und Thomas Tuchel sind zwei von nur 24 Trainern, die in der K.-o.-Phase der UEFA Champions League 15 oder mehr Spiele betreut haben – Zidane hat dabei, zusammen mit Luis Enrique, die beste Siegquote (67 Prozent, Sp27 S18), während Chelsea-Coach Tuchel auf Rang sieben rangiert (53 Prozent, Sp15 S8).

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel hat in der Champions League öfter gegen Real Madrid gespielt, ohne auch nur ein Spiel zu verlieren als gegen jeden anderen Gegner (S1 U3). In der Geschichte der Königsklasse ist Gerard Houllier der einzige andere Coach, der so oft gegen die Königlichen gespielt hat, ohne eine Partie zu verlieren (Sp4 S2 U2).

Chelseas Hakim Ziyech war in der K.-o.-Phase der UEFA Champions League in sieben Spielen an sechs Toren beteiligt (vier Tore, zwei Assists). In seinen ersten zwei K.-o.-Spielen gegen Real Madrid war er jeweils erfolgreich - jeweils für Ajax im Achtelfinale der Saison 2018/19. Der letzte Spieler, der in seinen ersten drei Spielen in der Königsklasse gegen Real getroffen hat, war Lucio (2002 bis 07).

Chelseas Torhüter Édouard Mendy hat in seinen ersten neun Champions League-Spielen nur zwei Gegentore kassiert – den Rekord für die wenigsten Gegentore in den ersten zehn Spielen in der Champions League hält Keylor Navas (zwei, zwischen 2014 und 2016 für Real Madrid).

Real Madrid vs. FC Chelsea heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Real Madrid vs. FC Chelsea heute ... ... im TV Sky, DAZN ... im LIVE-STREAM DAZN, Sky Go, Sky Ticket ... LIVE-TICKER Goal

Halbfinale in der Champions League. Real Madrid trifft auf den FC Chelsea. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen den Blancos und den Blues heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Real Madrid vs. FC Chelsea im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Für Thomas Tuchel und den FC Chelsea ist Real Madrid die letzte Hürde auf dem Weg ins Finale. Die Blues setzen auf ein deutsches Trio, Real kann mit der Rückkehr von Toni Kroos planen.

Madrid/Berlin (SID) Thomas Tuchel spricht aufgeregt von einem "Kindheitstraum", Antonio Rüdiger sehnt das Aufeinandertreffen mit seinem einstigen Idol Zinedine Zidane herbei. Der Respekt beim FC Chelsea und seinen deutschen Führungsfiguren vor Real Madrid ist groß - in Ehrfurcht erstarren will im Halbfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag in Madrid (21.00 Uhr/Sky und DAZN) aber niemand.

Die Chance, Denkwürdiges zu leisten, ist schließlich groß. Die Königlichen um den wiedergenesenen Toni Kroos sind die letzte Hürde auf dem Weg ins Finale in Istanbul - und dem möglichen ersten Champions-League-Titel seit 2012.

Die Aufgabe, der sich Tuchel mit seinem deutschen Nationalmannschafts-Trio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner stellen muss, ist jedoch kompliziert. "Es gibt nichts Härteres, als gegen Real Madrid zu spielen. Sie sind das Team mit der größten Erfahrung in diesem Wettbewerb", sagte Tuchel vor dem Kräftemessen mit dem 13-maligen Titelträger und Rekordsieger.

Und dieser hat einen beeindruckenden Lauf. 17 Spiele ist Real inzwischen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. In der Königsklasse schaltete das Team um Trainer Zidane im Viertelfinale dabei Jürgen Klopp und den FC Liverpool aus. In der Primera Division mischt Real als Tabellenzweiter im Titel-Dreikampf der spanischen Schwergewichte mit.

Frei von Sorgen ist Real deshalb aber nicht. In der Liga ließ Madrid zuletzt gegen Getafe und Betis Sevilla Punkte liegen. Zudem plagen Zidane Verletzungssorgen. Und dann wäre da noch der anhaltende Ärger um die vorerst gescheiterten Pläne Super League, die nicht zuletzt von Real-Boss Florentino Perez verfolgt und verteidigt wurden.

Folgen für den stolzen Klub durch die UEFA fürchtet Zidane derweil nicht. Gedanken an einen Ausschluss Reals in der kommenden Saison seien "absurd", sagte der Franzose.

Sein Fokus liege ohnehin auf dem Duell mit Chelsea. Dabei könnte er Ex-Londoner Eden Hazard ein ebenso wichtiger Faktor werden wir Kroos, der am Sonntag wieder das Mannschaftstraining aufnahm. Zuletzt hatte der Mittelfeldspieler drei Partien wegen muskulärer Probleme versäumt.

Tuchel, der "als kleiner Junge von Spielen gegen Real Madrid träumte", ist vorbereitet. "Ich hoffe, dass wir mutigen und aggressiven Fußball spielen", sagte der deutsche Teammanager.

Eine zentrale Rolle dürfte erneut Rüdiger zuteil werden. Der 28-Jährige ist eine der Stützen der unter Tuchel stark verbesserten Defensive der Blues. Er erwarte ein "enges Duell", sagte Rüdiger im Marca-Interview. Die größere Erwartungshaltung laste dabei auf Real - und Zidane, der angesichts des engen Spielplans und der personellen Lage womöglich einen Titel opfern muss.

Real Madrid vs. FC Chelsea im LIVE-TICKER: Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen

Real Madrid: Coutois - Carvajal, Eder Militao, Varane, Ferland Mendy - Casemiro - Modric, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius Junior. - Trainer: Zidane

Chelsea: Edouard Mendy - Azpilicueta, Thiaqo Silva, Rüdiger - Kante, Jorginho - James, Havertz, Mount, Chilwell - Werner. - Teammanager: Tuchel

Real Madrid vs. FC Chelsea im LIVE-TICKER: Das CL-Halbfinale im Überblick