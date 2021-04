Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen den FC Chelsea live im TV und im LIVE-STREAM? Alle Informationen zur Übertragung der Champions League

Im Halbfinale der Champions League treffen am Dienstag Real Madrid und der FC Chelsea aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell übertragen wird.

Nach der Aufregung um die Gründung einer Super League haben die betroffenen Vereine zunächst keine Konsequenzen durch die UEFA zu befürchten. Das Halbfinale zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea kann deshalb wie geplant ausgetragen werden. Anstoß ist um 21 Uhr im Estadio Alfredo di Stefano.

Durch einen 3:1-Erfolg im Viertelfinale gegen den FC Liverpool stand Real Madrid quasi schon nach dem Hinspiel mit einem Bein in der nächsten Runde. Das von Thomas Tuchel trainierte Chelsea feierte im Hinspiel gegen den FC Porto ein 2:0, sodass ihnen auch die 0:1-Niederlage im Rückspiel nichts anhaben konnte.

Real Madrid gegen den FC Chelsea heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Champions League. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

Real Madrid gegen den FC Chelsea live sehen: Die Champions-League-Begegnung in der Übersicht

Begegnung Real Madrid - FC Chelsea Datum Dienstag, 27. April 2021 | 21 Uhr Stadion Estadio Alfredo di Stefano, Madrid

Real Madrid gegen den FC Chelsea: Wer zeigt / überträgt die Champions League live im TV?

Die Champions League ist hinter den Schranken des Pay-TV verschwunden und daran hat sich leider auch in der aktuellen Saison nichts geändert. Um das Halbfinale zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea live sehen zu können, müsst Ihr somit ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Real Madrid vs. FC Chelsea: Sky zeigt / überträgt das Halbfinale der Champions League live im TV

Sky beginnt am Dienstag um 20 Uhr auf Sky Sport 1 HD mit der Übertragung. Moderator Sebastian Hellmann und die Experten Lothar Matthäus und Erik Meijer begrüßen Euch zu den Vorberichten, ehe Kommentator Wolff Fuss wenige Minuten vor Anstoß am Mikrofon übernimmt.

Damit Ihr die Begegnung zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea live sehen könnt, müsst Ihr das Sport-Paket im Jahresabo für 17,50 Euro monatlich buchen. Möchtet Ihr auch die Bundesliga auf Sky sehen, zahlt Ihr für beide Pakete zusammen nur 30 Euro monatlich.

Real Madrid gegen den FC Chelsea: Wer zeigt / überträgt die Champions League im LIVE-STREAM?

Wenn Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea lieber im LIVE-STREAM erleben möchtet, könnt Ihr sogar zwischen drei Streamingdiensten wählen, denn neben Sky hat sich auch DAZN die TV-Rechte für das Halbfinale der Champions League gesichert.

Real Madrid vs. FC Chelsea: Das Halbfinale der Champions League live und in voller Länge auf DAZN sehen

DAZN geht am Dienstag um 20.30 Uhr auf Sendung. Moderator Tobi Wahnschaffe versorgt Euch vor dem Anstoß mit allen wichtigen Informationen zum Aufeinandertreffen, anschließend begleiten Euch Kommentator Uli Hebel und Experte Sebastian Kneißl durch den Abend.

Mit dem Probemonat von DAZN habt Ihr sogar die Möglichkeit, den Streamingdienst einen Monat zu testen und die Begegnung zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea kostenlos zu sehen. Danach kostet DAZN 11,99 Euro monatlich und im Jahresabo einmalig 119,99 Euro.

Sky zeigt / überträgt das Halbfinale der Champions League zwischen Real Madrid und Chelsea im LIVE-STREAM

Solltet Ihr am Dienstag keinen Fernseher in Reichweite haben, um das Halbfinale der Champions League live zu sehen, könnt Ihr die Begegnung auch im LIVE-STREAM von Sky verfolgen. Dafür stellt Euch der Pay-TV-Sender mit Sky Go und Sky Ticket zwei Optionen zur Verfügung.

Wenn Ihr bereits ein Abonnement bei Sky abgeschlossen habt, ist der Streamingdienst Sky Go ohnehin schon im Preis enthalten. Nachdem Ihr die kostenlose App heruntergeladen habt, könnt Ihr Euch mit der Kundennummer und Eurer persönlichen Login-PIN anmelden.

Wenn Ihr Euch kein ganzes Jahr binden möchtet, solltet Ihr einen Blick auf Sky Ticket werfen. Den Streamingdienst könnt Ihr zum Preis von 29,99 Euro auch nur für einen Monat buchen. Im Jahresabo zahlt Ihr dagegen in den ersten zwölf Monaten lediglich 19,99 Euro.

Real Madrid gegen den FC Chelsea: Die Champions League im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Halbfinale der Champions League nicht live sehen, möchtet aber trotzdem über die Ereignisse im Estadio Alfredo di Stefano auf dem Laufenden bleiben? Goal wird für die Begegnung zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea einen kostenlosen LIVE-TICKER anbieten.

Bereits eine halbe Stunde vor Anstoß beginnen wir mit den Vorberichten. Anschließend bieten wir Euch schnelle Aktualisierungen und detaillierte Beschreibungen aller entscheidenden Szenen. Durch interessante Statistiken ist der LIVE-TICKER auch eine Ergänzung zur TV-Übertragung.

Real Madrid gegen den FC Chelsea: Die Aufstellungen in der Champions League

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird am Dienstag gegen 20 Uhr der Fall sein!

