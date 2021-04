Real Madrid vs. FC Chelsea heute im LIVE-STREAM auf DAZN - die Übertragung der Champions League

Real Madrid trifft heute in der Champions League auf den FC Chelsea. Alle Infos zur Übertragung im LIVE-STREAM gibt es hier.

Real Madrid empfängt den FC Chelsea zum Halbfinal-Hinspiel in der Champions League. Los geht es im Estadio Alfredo di Stefano heute um 21 Uhr.

Die Champions-League-Saison biegt auf die Zielgerade ein. Vier Mannschaften sind in der europäischen Königsklasse noch vertreten und kämpfen um den Henkelpott. Im ersten Halbfinale trifft Real Madrid um Toni Kroos auf den von Thomas Tuchel trainierten FC Chelsea mit den drei Nationalspielern Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner.

Für Real geht es um den 14. Titel im höchsten europäischen Wettbewerb, Chelsea hofft auf den zweiten Triumph nach 2012. Thomas Tuchel könnte sein zweites Finale nacheinander erreichen, nachdem er noch in Diensten von Paris Saint-Germain im vergangenen Jahr das Endspiel gegen den FC Bayern verlor.

Real Madrid misst sich mit dem FC Chelsea. Goal hat die Infos zur Übertragung im LIVE-STREAM.

Real Madrid vs. FC Chelsea: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Real Madrid vs. FC Chelsea WETTBEWERB Champions League | Halbfinal-Hinspiel ORT Estadio Alfredo di Stefano | Madrid ANSTOSS 21 Uhr (im LIVE-TICKER) TITEL IN DER CHAMPIONS LEAGUE/LANDESMEISTER-POKAL Real Madrid: 13

FC Chelsea: 1

Real Madrid vs. FC Chelsea heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei DAZN

Ihr wollt die geballte Ladung Fußball-Action heute sehen? Dann könnt Ihr das Spiel im LIVE-STREAM bei DAZN schauen. Denn der Streamingdienst zeigt ab dem Halbfinale alle Spiele der Königsklasse und muss sich zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr mit dem Pay-TV-Sender Sky absprechen.

Real Madrid vs. FC Chelsea heute: So könnt Ihr das Spiel im LIVE-STREAM von DAZN sehen

Schon eine halbe Stunde vor Anpfiff steigt DAZN in die Übertragung des Spiels ein. Tobi Wahnschaffe moderiert die Vorberichterstattung im LIVE-STREAM und wird dabei vom Experten Sebastian Kneißl unterstützt. Kommentator der Partie ist dann Uli Hebel gemeinsam mit Kneißl.

Real Madrid vs. FC Chelsea heute: Das kostet die Übertragung im LIVE-STREAM bei DAZN

Die beste Nachricht vorneweg: Wer noch keinen Account bei DAZN angelegt hat, der kann das Spiel heute Abend im LIVE-STREAM sogar völlig kostenlos sehen!

Möglich ist dies durch den Gratismonat, den DAZN allen Sportfans anbietet. Ihr registriert Euch einfach und könnt einen Monat lang auf alle Inhalte zugreifen, ohne etwas dafür bezahlen zu müssen.

Erst, wenn Ihr nach diesem Monat überzeugt seid und dabei bleiben wollt, müsst Ihr Geld auf den Tisch legen. Das Monatsabo kostet bei DAZN 11,99 Euro, wer sich direkt für ein Jahr bindet, der muss einmalig 119,99 Euro zahlen.

In den LIVE-STREAM-Übertragungen bei DAZN bekommt Ihr neben der vollen Ladung Fußball auch zahlreiche weitere Sportarten zu sehen. Die wichtigsten Darts-Turniere gehören ebenso dazu wie die Tennistour der Damen, die wichtigsten Rugby-Wettbewerbe in Europa oder US-Sport in Hülle und Fülle.

Real Madrid vs. FC Chelsea heute: So holt Ihr Euch den LIVE-STREAM von DAZN in Euer Wohnzimmer

Die Übertragungen von DAZN sind nicht nur auf mobilen Endgeräten wie Smartphone und Tablet oder auf dem Computer zu sehen. Mit der richtigen technischen Ausstattung könnt Ihr den LIVE-STREAM auch bequem auf Eurem Fernseher genießen.

Denn die DAZN-App gibt es für zahlreiche Smart-TV-Geräte direkt aus dem jeweiligen App-Store. Einfach herunterladen und schon könnt Ihr die ganze Vielfalt des Sports genießen. Auch für diverse TV-Sticks wie den Amazon Fire TV Stick oder den Google Chromecast ist die DAZN-App verfügbar. Zudem habt Ihr die Möglichkeit, DAZN auf der PlayStation oder der Xbox zu nutzen.

Real Madrid vs. FC Chelsea heute: Die Übertragung Im LIVE-STREAM bei DAZN in der Übersicht

Übertragungsbeginn 20.30 Uhr Moderator Tobi Wahnschaffe Kommentator Uli Hebel Experte Sebastian Kneißl Kosten Erster Monat nach Neuanmeldung gratis

Danach: 11,99 Euro im Monatsabo oder 119,99 Euro im Jahresabo Empfang (hier gibt es eine komplette Geräteliste) Computer, Tablet oder Smartphone

Zahlreiche Smart-TV-Geräte

TV-Sticks

Konsolen

TV-Boxen

Real Madrid vs. FC Chelsea heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Hautnah dabei seid Ihr auch im LIVE-TICKER von Goal. Dort verpasst Ihr keine wichtige Szene des Spiels und bekommt jedes Tor sofort geliefert.

Zum LIVE-TICKER