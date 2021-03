Champions League live: Manchester City vs. Gladbach im LIVE-TICKER

In der UEFA Champions League steht das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Manchester City und Borussia Mönchengladbach an. Goal liefert den LIVE-TICKER.

Keine Chance oder vielleicht doch ein kleines Wunder? Borussia Mönchengladbach spielt in der Champions League gegen Manchester City - das Rückspiel des Achtelfinales steht um 21 Uhr auf dem Plan.

Das Hinspiel ging mit 2:0 an die Skyblues, die Gladbacher hatten in diesem Spiel keine Chance auf einen Erfolg. Jedoch wird das Duell auch heute in Budapest ausgetragen - auf neutralem Platz also.

Manchester City vs. Gladbach heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Das funktioniert! Hier erfahrt Ihr alles Wichtige - derweil lest Ihr den LIVE-TICKER hier in diesem Artikel kostenlos.

Manchester City vs. Gladbach Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung Manchester City Ederson - Walker, Dias, Stones, Cancelo - Rodrigo, Gündogan, De Bruyne - Mahrez, Foden, Bernardo. Aufstellung Gladbach Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Embolo Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

vor Beginn | In der Champions League ist City gegen Gladbach noch ungeschlagen. Von den vier Gruppenspielen wurden drei gewonnen. Einzig im November 2016 errang die Borussia vor heimischem Publikum mal einen Punkt (1:1). Dazu gestellte sich das 2:0 der Citizens im Hinspiel des aktuellen Wettbewerbs Ende Februar. K.o.-Spiele hat es allerdings einst im UEFA Cup gegeben. Im März 1979 stand man sich im Viertelfinale gegenüber. Die Fohlen holten in Manchester ein 1:1, um im Rückspiel zu Hause mit 3:1 die Oberhand zu behalten und im Anschluss zum Titelgewinn zu stürmen.

vor Beginn | Manchester hingegen ist derzeit glänzend in Form. Zwar setzte es vor gut einer Woche ein 0:2-Heimpleite im Derby gegen den Stadtrivalen United, darüber hinaus schossen die Citizens seit Monaten alles weg, was ihnen vor die Flinte kam. In allen Wettbewerben mischen die Skyblues noch mit, sind in der Premier League unangefochtener Tabellenführer und angesichts von 14 Punkten Vorsprung auf dem Weg zur Meisterschaft kaum noch zu stoppen. Das Endspiel im League Cup ist bereits erreicht. Im FA Cup steht demnächst das Viertelfinale an. Es liegen einige Titel in der Luft - gewiss auch in der Königsklasse.

vor Beginn | Und wie für die Rasenballer gestaltet sich die Ausgangslage auch für die Borussen denkbar ungünstig. Das Hinspiel vor etwa drei Wochen ging ebenfalls 0:2 verloren. Der Bundesligist besitzt allenfalls Außenseiterchancen. Doch angesichts der derzeitigen Verfassung sind die Hoffnungen nicht besonders groß. Der Verein vom Niederrhein steckt tief in der Krise. Seit Anfang Februar wurde kein Pflichtspiel mehr gewonnen. Es setzte sieben Niederlagen. Gepunktet wurde einzig in Wolfsburg (0:0). Der Absturz auf Platz 10 in der Bundesligatabelle steht in direktem Zusammenhang mit dem verkündeten Abgang von Trainer Marco Rose in Richtung Dortmund zur neuen Saison. Bleibt nur die Frage, was es den Spielern bringt, eine solche Personalie als Alibi zu nutzen. Das kann sich eigentlich nur im Unterbewusstsein abspielen.

vor Beginn | Wie zuvor RB Leipzig muss nun auch die Fohlenelf nach dem Hinspiel auch zum Rückspiel in der Puskas Arena von Budapest antreten. Dieser Spielort hat sich mittlerweile bewährt und wurde daher auch von Manchester City gewählt. Der Grund liegt in der deutschen Corona-Verordnung im Zusammenhang mit der britischen Virus-Mutation. Auch die Borussen hätten nach einer Partie auf der Insel für 14 Tage in Quarantäne gemusst, was angesichts des engen Spielplans keine Option darstellte. Das wurde der UEFA mitgeteilt, die Manchester bat, einen Ausweichspielort zu benennen. Somit ereilt die Gladbacher nun das gleiche Schicksal wie die Leipziger. Neben der Beteiligung an den Kosten für das heutige Rückspiel wird eine Strafzahlung an den Kontrahenten fällig. Diese liegt bei zehn Prozent der Antrittsprämie und dürfte sich auf etwa 1,5 Millionen Euro belaufen.

vor Beginn | Nach dem Freitagsspiel in der Bundesliga tauscht Marco Rose drei Profis aus. Oscar Wendt, Valentino Lazaro und Alassane Plea finden sich auf der Bank wieder. Deren Plätze in Gladbachs Anfangsformation übernehmen Ramy Bensebaini, Denis Zakaria und Breel Embolo. Ziehen wir das Hinspiel heran, sind es zwei Änderungen. Anstelle von Christoph Kramer und Alassane Plea (beide Bank) spielen Marcus Thuram und Breel Embolo.

vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Punktspiel am Samstag nimmt Pep Guardiola fünf Veränderungen vor. Anstelle von Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, Gabriel Jesus, Sergio Agüero und Ferran Torres (alle Bank) rücken Kyle Walker, Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne, Phil Foden und Riyad Mahrez in Manchesters Startelf. Mit Blick aufs Hinspiel sind es drei Umstellungen. Für Aymeric Laporte, Raheem Sterling (ebenfalls Bank) und Gabriel Jesus beginnen John Stones, Kevin De Bruyne und Riyad Mahrez.

vor Beginn | Dem stellt sich der VfL Borussia Mönchengladbach in folgender Besetzung entgegen: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Neuhaus, Hofmann, Stindl, Thuram - Embolo.

vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Manchester City geht die heutige Aufgabe mit diesen elf Spielern an: Ederson - Walker, Stones, Ruben, Cancelo - Rodrigo, Silva, Gündogan - Mahrez, De Bruyne, Foden.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zum Rückspiel des Achtelfinales zwischen Manchester City und Borussia Mönchengladbach.

Manchester City vs. Gladbach heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Manchester City:

Ederson - Walker, Dias, Stones, Cancelo - Rodrigo, Gündogan, De Bruyne - Mahrez, Foden, Bernardo.

Your City team to battle Borussia! 💪



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gündogan, De Bruyne (C), Mahrez, Foden, Bernardo



SUBS | Steffen, Carson, Aké, Sterling, Jesus, Agüero, Zinchenko, Laporte, Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia



🔷 #ManCity pic.twitter.com/uFd4grD1eF — Manchester City (@ManCity) March 16, 2021

Aufstellung Borussia Mönchengladbach:

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Thuram - Embolo

Manchester City vs. Gladbach heute im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Manchester City hat keines seiner 5 Champions League-Spiele gegen Borussia Mönchengladbach verloren (S4 U1) und bei jedem der 4 Siege zumindest 2 Tore geschossen.

Mönchengladbach letzte Reise zu Manchester City bescherte den Deutschen ihre bis heute höchste Auswärtsniederlage in der Champions League (0-4 gegen Man City, auch 0-4 gegen Barcelona, beide in der Saison 2016-17).

Seit 3 Heimniederlagen in Folge zwischen März und September 2018 hat Manchester City 10 seiner letzten 11 Champions League-Spiele im Etihad Stadium gewonnen (U1) – und dabei im Schnitt 3,5 Tore pro Spiel erzielt.

Mönchengladbach hat im Landesmeister-Pokal/Champions League noch nie bei einem englischen Team gewonnen (U1 N3). In den letzten beiden Spielen auf der Insel kassierte man 8 Tore – 2015-16 gab es ein 2-4 und 2016-17 ein 0-4, beide Male gegen Manchester City.

Formkurve, Aufstellung, Spieler im Fokus - alles über @ManCity erfahrt ihr hier ⤵️ #CityBMG — Borussia (@borussia) March 16, 2021

Pep Guardiolas 1. Champions League-Spiel auf der Bank von Manchester City war ein 4-0-Heimsieg gegen Mönchengladbach – seit Beginn der Saison 2016-17 hat die Elf von Guardiola in der Königsklasse mehr Heimspiele gewonnen (16) und Heimtore erzielt (59) als jede andere englische Mannschaft in diesem Zeitraum.

Seit den 2 direkt aufeinanderfolgenden Kantersiegen gegen Shakhtar Donetsk (6-0 und 4-0) in der Gruppenphase der Champions League, hat Mönchengladbach in diesem Wettbewerb 3 Spiele in Folge verloren und in den letzten beiden auch kein Tor erzielt.

Seit Beginn der Saison 2016-17 hat Raheem Sterling für Man City 13 Heimtore in der Champions League geschossen (bei 19 Einsätzen) – die meisten in seinem Klub und die meisten, die ein englischer Spieler in diesem Zeitraum erzielt hat.

Eigentore ausgenommen, war Mönchengladbachs Alassane Plea in dieser Saison an 5 der 7 Auswärtstore seines Teams in der Champions League beteiligt (3 Tore und 2 Assists).

Manchester City-Stürmer Sergio Agüero hat unter Pep Guardiola in 28 Champions League-Spielen 19 Tore erzielt – sollte er gegen Gladbach treffen, würde er bei den erfolgreichsten Champions League-Torschützen unter Guardiola mit dem zweitplatzierten Thomas Müller (20) gleichziehen. Nur Lionel Messi (43) ist den beiden noch voraus.

Qualifikationsspiele ausgenommen, hat Mönchengladbachs Lars Stindl 67 % seiner Europapokaltore auswärts erzielt (10/15).

Manchester City vs. Gladbach heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Manchester City vs. Gladbach heute ... im TV Sky (Einzelspiel und Konferenz) im LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket im RE-LIVE DAZN im LIVE-TICKER Goal

In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen ManCity und Gladbach heute live im TV und LIVE-STREAM läuft. Hier gibt es zudem eine generelle Übersicht.

Bild: Getty Images

Manchester City vs. Gladbach heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Das größte Europapokalspiel seit 1978 wird für Borussia Mönchengladbach fast schon zur Nebensache. Doch die Hoffnung auf ein Wunder gegen Manchester City im Corona-Hotspot Budapest lebt.

Mönchengladbach (SID) Auf das Glas Rotwein mit Pep Guardiola wird Marco Rose nach Schlusspfiff wohl doch verzichten müssen. "In Manchester hätte Pep wahrscheinlich ein nettes Zimmer um die Ecke gehabt", sagte der Coach von Borussia Mönchengladbach vor der Herkulesaufgabe im Achtelfinale der Champions League. Doch weil die Borussia nicht in England, sondern im Corona-Hotspot Budapest gegen den großen Favoriten City antreten muss, fällt das gemütliche Trainer-Treffen wohl aus.

Ohnehin ist Roses Vorfreude auf Gladbachs größtes Europapokalspiel seit 1978 getrübt. Statt nach dem 0:2 im Hinspiel auf ein Wunder gegen den englischen Tabellenführer zu hoffen, hätte er am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) auch durchaus gerne trainiert, gab er angesichts der jüngsten Pleitenserie zu. Am Montag ruderte Rose indes zurück und betonte, die Begegnung werde alles andere als ein "Freundschaftsspiel", auch wenn ein Weiterkommen einer "Sensation" gleichkäme.

Auch Sportdirektor Max Eberl hatte die Partie gegen die Millionen-Truppe aus Manchester jüngst als "ein Bonusspiel", bezeichnet, in dem "wir nichts mehr zu verlieren haben." Wichtig sei es, ein gutes Gefühl für das Saisonfinale in der Bundesliga zu bekommen. Und, wenn möglich, die siebte Pflichtspielniederlage in Folge zu verhindern. Eine solche Serie hatte es zuletzt rund um den Abstieg 1999 gegeben.

Doch auch darauf sind die Aussichten eher mager. Kapitän Lars Stindl hofft zwar noch, "vielleicht ein kleines Wunder zu schaffen", und auch Rose spekuliert, dass nach einer möglichen 1:0-Führung "noch was geht". Doch das Guardiola-Team spielt seit Wochen auf einem anderen Niveau. Zudem war Gladbach schon 2015 (2:4) und 2016 (0:4) auswärts gegen City - freilich in Manchester selbst - chancenlos. "Ich habe unglaublichen Respekt vor Gladbach. Sie haben Waffen, und sie wissen, wie sie diese benutzen", sagte Guardiola dennoch am Montag.

Wenig Lust macht zudem die Corona-Lage in Budapest. Während die Inzidenz sowohl in Manchester als auch Mönchengladbach zuletzt im zweistelligen Bereich lag, meldete Ungarn am Montag einen Wert von 522,5 - Tendenz steigend. Er verstehe das "ja auch nicht", sagte Eberl im Aktuellen Sportstudio des ZDF. Aber: "Die Regel ist nunmal so, dass wir nach der Rückkehr mit einem negativen Test normal weiter leben können." Bei einer Rückreise aus Manchester wäre stattdessen eine 14-tägige Quarantäne Pflicht gewesen.

Hätte die Borussia also vielleicht ein Zeichen setzen und das Spiel kampflos abgeben sollen? Ein solches Szenario sei "nicht in unseren Köpfen" gewesen, sagte Eberl, "weil wir natürlich dieses Achtelfinale gegen Manchester City schon gerne spielen wollen."

Zu allem Überfluss muss die Borussia "eine siebenstellige Summe" als Strafe dafür zahlen, nicht nach England reisen zu dürfen. Ein Turnier wie vor einem Jahr wäre vielleicht die bessere Lösung gewesen, sagt auch Eberl, aber da hätten "die großen Klubs" wie Bayern München oder Juventus Turin mehr Druck ausüben müssen. Ganz so groß sei die Borussia dann eben noch nicht.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Manchester: Ederson - Walker, Dias, Laporte, Sintschenko - Fernandinho, Gündogan, De Bruyne - Mahrez, Jesus (Agüero), Sterling. - Trainer: Guardiola

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt (Bensebaini) - Neuhaus, Zakaria - Hofmann, Stindl, Plea - Thuram. - Trainer: Rose

Schiedsrichter: Sergej Karasew (Russland)

Manchester City vs. Gladbach im LIVE-TICKER: Die Champions League im Überblick