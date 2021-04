Wer zeigt / überträgt FC Porto vs. FC Chelsea live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League

Im Viertelfinale der Champions League trifft der FC Porto auf den FC Chelsea. Alle Infos zur TV-Übertragung.

Überraschungsmannschaft FC Porto trifft im Champions-League-Viertelfinale auf den FC Chelsea. Das Hinspiel steigt am Mittwoch um 21.00 Uhr, Spielort ist aufgrund der Corona-Pandemie das Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan in Sevilla.

Nach dem Coup gegen Juventus Turin geht die Reise des FC Porto in der Champions League gegen den FC Chelsea weiter. Gegen die Engländer sind die Portugiesen jedoch erneut Außenseiter. Dass ihnen diese Rolle aber liegt, haben sie bereits bewiesen.

Chelsea geht mit dem Gefühl der ersten Niederlage unter Trainer Thomas Tuchel in das Spiel. Die Blues verloren am Wochenende 2:5 gegen West Bromwich Albion, es war ein überraschender Rückschlag. In Sevilla muss eine deutliche Leistungssteigerung her, um weiter auf das Halbfinale hoffen zu dürfen.

FC Porto vs. FC Chelsea: Goal liefert die Informationen zur Partie und zur Übertragung.

Wer zeigt / überträgt FC Porto vs. FC Chelsea? Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG FC Porto vs. FC Chelsea WETTBEWERB Champions League | Viertelfinal-Hinspiel ORT Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan | Sevilla ANSTOSS Mittwoch | 21.00 Uhr (im LIVE-TICKER)

Wer zeigt / überträgt FC Porto vs. FC Chelsea? So wird die Champions League übertragen

Die Übertragungsrechte an der Champions League teilen sich in Deutschland noch bis Saisonende der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky.

Beide teilen sich die K.o.-Spiele im Achtelfinale und Viertelfinale untereinander auf. Für die Runde der letzten Acht gilt: Jeder Sender zeigt eine Partie pro Tag live, die jeweils andere später im Re-live. Die Konferenz der Partien ist dabei nur bei Sky zu sehen. Der Unterföhringer Sender hat bei der Verteilung der Partien das Erstwahlrecht.

Wer zeigt / überträgt FC Porto vs. FC Chelsea? Die Übertragung im LIVE-STREAM bei DAZN

Da sich Sky für das Parallelspiel am Mittwoch zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain entschieden hat, ist die Begegnung zwischen dem FC Porto und dem FC Chelsea live bei DAZN zu sehen.

Die Übertragung des Spiels beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff um 20.30 Uhr. Lukas Schönmüller kommentiert die Partie, als Experte ist Ralph Gunesch dabei.

Wer zeigt / überträgt FC Porto vs. FC Chelsea? Das kostet DAZN

Wer Sport mag, der müsste DAZN lieben. Neben zahlreichem nationalen und internationalen Fußball zeigt der Streamingdienst viel weiteren Sport. Ob US-Sport, Darts, Tennis, Boxen oder die Motorrad-Weltmeisterschaft - die Bandbreite ist enorm.

Und das Beste daran: Wer noch kein DAZN-Abonnent ist, kann das Programm einen Monat lang völlig kostenlos testen! Sollte Euch das Angebot überzeugen, kostet das Monatsabo danach 11,99 Euro. Das Jahresabo ist für 119,99 Euro zu haben.

Wer zeigt / überträgt FC Porto vs. FC Chelsea? So empfange ich DAZN

DAZN ist ein Streamingdienst, damit ist klar, dass eine Internetverbindung notwendig ist. Diese sollte mindestens 6000 kBits betragen, um möglichst ruckelfreies Seherlebnis zu bekommen.

Bei den Geräten gibt es nichts, was es nicht gibt. Laptop, Smartphone, Tablet, Smart-TV, Konsole, TV-Stick und und und. Wer eine Internetleitung hat, der hat auch mindestens ein Gerät im Haushalt, auf dem DAZN empfangen werden kann.

Eine Übersicht mit allen Geräten findet Ihr hier.

An honest assessment from the boss after today's defeat.#CHEWBA — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 3, 2021

Wer zeigt / überträgt FC Porto vs. FC Chelsea? Darum zeigt Sky das Spiel nicht einzeln im TV

Wie bereits beschrieben, teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte am Champions-League-Viertelfinale untereinander auf. Nach der genauen Terminierung der UEFA begannen beide die Gespräche.

Sky hat dabei natürlich ein Interesse daran, die höchsten Quoten zu generieren. Und diese verspricht sich Sky von der am Mittwoch parallel stattfindenden Partie der Bayern gegen Paris.

Wer zeigt / überträgt FC Porto vs. FC Chelsea? Der Umweg Konferenz bei Sky

Eine Möglichkeit, die Begegnung bei Sky zu sehen, gibt es aber doch noch. Wer sich nämlich mit der Konferenz begnügt, der bekommt die wichtigsten Szenen der Partie zwischen Porto und Chelsea nahezu in Echtzeit geliefert. Eine ausführliche Übertragung über 90 Minuten kann dies aber eher nicht ersetzen. Die Konferenz läuft auf Sky Sport 1.

Wer zeigt / überträgt FC Porto vs. FC Chelsea? Die Übertragung in der Übersicht