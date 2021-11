Champions League live auf DAZN: Diese Spiele werden heute im TV und LIVE-STREAM übertragen

In der Champions League startet heute der 4. Spieltag der Gruppenphase. Wir zeigen Euch, welche Spiele von DAZN live übertragen werden.

Die Champions League ist zurück! Am heutigen Dienstag, 2. November, startet die Königsklasse mit acht Spielen in den 4. Spieltag der Gruppenphase. Zwei Partien werden bereits um 18.45 Uhr angepfiffen, die weiteren sechs dann um 21 Uhr.

Zwei der acht heutigen Spiele gehen mit Beteiligung eines Bundesligisten über die Bühne. Der VfL Wolfsburg empfängt bereits um 18.45 Uhr in der Gruppe G RB Salzburg zu einem vorentscheidenden Duell um den Einzug ins Achtelfinale. Auch der FC Bayern München spielt heute vor heimischem Publikum. Der souveräne Tabellenführer der Gruppe E erwartet ab 21 Uhr in der Allianz Arena Benfica Lissabon.

Auch in den weiteren sechs Spielen dürfen wir uns auf europäische Topklubs freuen. Unter anderem bestreiten Titelverteidiger FC Chelsea, der FC Barcelona, Manchester United und Juventus Turin ihre vierten Gruppenspiele.

Champions League live auf DAZN: Goal erklärt, welche Spiele am Dienstag von dem Streamingdienst übertragen werden.

Champions League live: Die Spiele am Dienstag in der Übersicht

Gruppe Anpfiff Spiel G 18.45 Uhr VfL Wolfsburg - RB Salzburg H 18.45 Uhr Malmö FF - FC Chelsea E 21 Uhr FC Bayern München - Benfica Lissabon E 21 Uhr Dynamo Kiew - FC Barcelona F 21 Uhr FC Villarreal - Young Boys Bern F 21 Uhr Atalanta Bergamo - Manchester United G 21 Uhr FC Sevilla - Lille OSC H 21 Uhr Juventus Turin - Zenit St. Petersburg

Champions League live auf DAZN: So wird die Champions League im TV und LIVE-STREAM übertragen

Wie war das noch einmal mit den Übertragungsrechten an der Champions League in der Saison 2021/22? Zur Auffrischung und zur besseren Gestaltung des heutigen Champions-League-Tages geben wir Euch erst einmal einen kurzen Überblick.

Alle Spiele der Champions League gibt es natürlich live zu sehen. Für die Übertragungen der Spiele sind zwei Anbieter verantwortlich. Dort seht Ihr die Partien einzeln oder in der Konferenz im LIVE-STREAM.

Champions League live auf DAZN: Die Übertragungsrechte

Eine Live-Übertragung im Free-TV von einem Champions-League-Spiel gibt es erst im Mai 2022 wieder, wenn das ZDF das Finale live im frei empfangbaren Fernsehen zeigt. Auch heute bezieht sich die Übertragung der acht Spiele ausschließlich auf den LIVE-STREAM.

Und auch im Pay-TV gibt es am Dienstag keine CL-Spiele zusehen, da Sky in dieser Saison keine Übertragungsrechte an der Champions League hält.

Fußball heute live auf DAZN: Welche Rechte hält der Streamingdienst?

vom 1. Spieltag der Gruppenphase bis hin zum großen Finale beinhaltet der Spielplan der Champions League 137 Spiele. Für den Großteil der Spiele liegen die Übertragungsrechte bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt 121 Spiele, die allermeisten exklusiv. Zudem hat DAZN an jedem Spieltag der Champions League an dem Begegnungen zeitgleich angepfiffen werden eine Konferenz im Angebot.

137 minus 121 ergibt 16! Für diese noch offenen 16 Partien sicherte sich mit mit Amazon Prime ein in der breiten Landschaft der Fußball-Übertragungen ein noch relativ unbekannter Anbieter die Übertragungsrechte. Via Amazon Prime Video wird an jedem CL-Dienstag ein Spiel exklusiv im LIVE-STREAM übertragen.

Heute entschied sich Amazon Prime Video für die Übertragung der Partie FC Bayern München vs. Benfica Lissabon. Von diesem Spiel gibt es keine Bilder in der Konferenz von DAZN zu sehen.

Fußball live auf DAZN: Diese Champions-League-Spiele werden am Dienstag übertragen

Auch ohne FC Bayern vs. Benfica ist das Champions-League-Programm von DAZN heute prall gefüllt: Sieben Einzelspiele plus eine ausgedehnte Konferenz!

Beim Spiel des VfL Wolfsburg gegen RB Salzburg beginnt die Übertragung bereits eine halbe Stunde vor Spielbeginn, also um 18.15 Uhr, bei den restlichen sechs Partien melden sich die Kommentatoren jeweils wenige Minuten vor dem Anpfiff.

Dieses Spiel läuft auf DAZN ab 18.15 Uhr

VfL Wolfsburg - RB Salzburg (Moderator: Tobi Wahnschaffe, Kommentator: Lukas Schönmüller, Experte: Benny Lauth)

Dieses Spiel läuft auf DAZN ab 18.45 Uhr

Malmö FF - FC Chelsea (Kommentator: Benni Zander)

Diese Partien zeigt DAZN ab 21 Uhr

Dynamo Kiew - FC Barcelona (Kommentator: Daniel Günther)

Atalanta Bergamo - Manchester United (Kommentator: Carsten Fuß, Experte: Sebastian Kneißl)

FC Sevilla - Lille OSC (Kommentator: Stefan Galler)

Juventus Turin - Zenit St. Petersburg (Kommentator: Marcel Seufert)

FC Villarreal - Young Boys Bern (Kommentator: Matthias Naebers)

Champions League live auf DAZN: Die Konferenz am Dienstag

Für viele Fußball-Fans ist eine Konferenz ein Muss - sei es bei den Übertragungen aus der Bundesliga oder aus der Champions League. Die Liebhaber der Konferenz kommen heute auf DAZN in den Genuss, die parallel stattfindenden Spiele verfolgen zu können.

In einem eigenen LIVE-STREAM werden zuerst die beiden Partien mit Spielbeginn 18.45 Uhr in einer Konferenz zusammengefasst, ab 21 Uhr wird es dann in der Konferenz mit den weiteren fünf Partien noch turbulenter und abwechslungsreicher zugehen.

Die Konferenz wird ab 18.30 Uhr von Jan Lüdeke moderiert. Folgende Kommentatoren sind bei den einzelnen Spielen im Einsatz:

Ab 18:45 Uhr:

VfL Wolfsburg - RB Salzburg (Kommentator: Max Gross)

Malmö FF - FC Chelsea (Komm.: Nico Seepe)

Ab 21 Uhr:

Atalanta Bergamo - Manchester United (Komm.: Marco Hagemann)

Dynamo Kiew - FC Barcelona (Komm.: Holger Pfandt),

FC Villarreal - Young Boys Bern (Komm.: Tom Kirsten)

FC Sevilla - Lille OSC (Komm.: Oliver Forster)

Juventus Turin - Zenit St. Petersburg (Komm.: Michael Born)

Matchday 4 🔜

🔮 Who will win this week?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 1, 2021

Fußball live auf DAZN: Das kostet und das bietet der Streamingdienst

Wer glaubt, dass DAZN nur Spiele der Champions League überträgt, der täuscht sich gewaltig. Der Streamingdienst zeigt ebenfalls alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, Ligue 1 und Serie A, reihenweise Spiele der WM-Qualifikation und auch Partien der UEFA Youth League und der Champions League der Frauen im LIVE-STREAM.

Zugriff auf das umfangreiche DAZN-Programm erhaltet Ihr nach Abschluss eines Abos. Ihr habt die Wahl zwischen einem jederzeit kündbaren Monatsabo (14,99 Euro) und einem Jahresabo (149,99 Euro).

Allle LIVE-STREAMs könnt Ihr auf dazn.com auf Eurem PC oder Laptop sowie über die kostenlose App auf Eurem Smartphone oder Tablet von unterwegs und auch auf Eurem Smart-TV im heimischen Wohnzimmer abrufen.

Champions League live: Die Übertragungen am Dienstag im Überblick