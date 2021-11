Am Dienstag spielt der FC Bayern München in der Champions League gegen Benfica Lissabon. Hier erfahrt Ihr, wo und wie Ihr das Duell live sehen könnt.

Vierter Auftritt für den FC Bayern München in der Gruppenphase der Champions League 2021/22! Der Rekordmeister empfängt am Dienstag, 2. November, Benfica Lissabon. Angepfiffen wird das Spiel um 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Der FC Bayern ist bisher nur so durch die Gruppenphase gerauscht. 3:0 beim FC Barcelona, 5:0 gegen Dynamo Kiew und 4:0 bei Benfica Lissabon - das bedeutet unter dem Strich die souveräne Tabellenführung in der Gruppe E mit neun Punkten und zwölf geschossenen Toren bei noch keinem Gegentor.

Gewinnt der FC Bayern auch das "Rückspiel" gegen Benfica Lissabon, steht er schon so gut wie sicher im Achtelfinale.

Dieses will natürlich auch der portugiesische Traditionsklub erreichen. Die Chancen darauf sind auch nach der 0:4-Pleite gegen den FC Bayern München vor knapp zwei Wochen noch realistisch. Mit vier Punkten liegt das Team des ehemaligen BVB-Spielers Julian Weigl drei Punkte vor Kiew und einen vor dem FC Barcelona. Auch bei einher Niederlage in München kann Benfica das Achtelfinale noch aus eigener Kraft erreichen.

Beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison entschied der FC Bayern das Spiel erst nach vier späten Toren von Leroy Sane (70. und 84. Spielminute), Robert Lewandowski (82.) und einem Eigentor von Everton für sich. Wie läuft es für das Team von Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag?

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon live im TV und LIVE-STREAM: Goal erklärt in diesem Artikel, wie Ihr das Duell des 4. Spieltags der Champions League sehen könnt. Außerdem: die Aufstellungen der Teams.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Benfica Lissabon live? Das Spiel im Überblick

Begegnung FC Bayern München - Benfica Lissabon Wettbewerb Champions League, Gruppenphase, 4. Spieltag Datum Dienstag, 2. November Anpfiff 21 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Allianz Arena, München

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Benfica Lissabon live? So wird die Champions League im TV und LIVE-STREAM übertragen

Die Übertragungsrechte an fast allen Spielen der Champions League haben sich zwei Anbieter für die Saison 2021/22 gesichert. Dabei handelt es sich um keinen Free-TV-Sender und auch nicht um den Pay-TV-Sender Sky. Aus diesem Grund ist mit Ausnahme des Finales im Mai 2022 - dieses wird auch vom ZDF live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen - kein Spiel im Free-TV und auch nicht im Pay-TV live zu verfolgen.

Alle Spiele können in dieser Saison ausschließlich im jeweils kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden - auch die Partie des FC Bayern München am Dienstag gegen Benfica Lissabon.

Wer zeigt / überträgt die Champions League? DAZN und Amazon Prime mit Übertragungsrechten

Jetzt lassen wir aber endlich die Katze aus dem Sack! Bei den beiden im Besitz der Übertragungsrechte an der Champions League befindlichen Anbieter handelt es sich um DAZN und Amazon Prime. Während DAZN bereits in den vergangenen Jahren Spiele der Königsklasse live übertrug, ist Amazon Prime ein ganz neuer Anbieter in Bezug auf Live-Fußball.

Prime zeigt 16 der insgesamt 137 CL-Spiele der Saison 2021/22 exklusiv. Alle via Amazon Prime Video gezeigten Spiele finden an einem Dienstag statt. Für das Dienstagsspiel hat der Amazon-Dienst das Erstwahlrecht. Diese Partie ist dann auch nicht Teil der CL-Konferenz auf DAZN.

DAZN selbst zeigt 121 Spiele exklusiv, in der Gruppenphase jeweils alle Mittwochsspiele und sieben Dienstagsspiele. Zudem gibt es beim "Netflix des Sports" an jedem CL-Spieltag in der Gruppenphase eine Konferenz, dienstags aber immer ohne das exklusive Amazon-Spiel.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Benfica Lissabon im LIVE-STREAM?

DAZN oder Amazon Prime Video - wo läuft das Dienstagsspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon? Die Antwort lautet Amazon Prime Video, da FC Bayern vs. Benfica als Topspiel des Tages auserkoren wurde. Die Übertragung beginnt bereits um 19.30 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung.

Der LIVE-STREAM zum Spiel FC Bayern München kann über www.amazon.de/primevideo, über den PC oder das Notebook sowie mit der Prime Video App auf verschiedenen Endgeräten (Smartphone, Tablet, Spielekonsolen, ...) abgerufen werden.

Ihr wollt Euch das Spiel lieber auf dem großen TV-Bildschirm anschauen? Das ist kein Problem, da es die App auch für Smart-TVs gibt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Benfica Lissabon live? Das kostet Amazon Prime Video

Wer sich FC Bayern München vs. Benfica Lissabon am Dienstag live ansehen will, der benötigt ein Amazon-Konto und eine Prime-Mitgliedschaft. Das Amazon-Konto gibt es kostenlos, die Prime-Mitgliedschaft kostet im Monatsabo 7,99 Euro und im Jahresabo 69 Euro.

Das komplette Angebot von Amazon Prime Video - dazu zählen zahlreiche Filme und Serien jedes erdenklichen Genres - kann mit einem Gratismonat vor Abschluss einer Prime-Mitgliedschaft kostenlos getestet werden.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Benfica Lissabon live? Die Aufstellungen

Schont Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gegen Benfica Lissabon den einen oder anderen Stammspieler? Erfahren werden wir das am Spieltag eine Stunde vor dem Anpfiff. Hier zeigen wir Euch zeitnah nach Bekanntgabe der Aufstellungen die Startformationen des FC Bayern München und von Benfica Lissabon.

