Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM? Champions League live

Champions-League-Viertelfinale: RB Leipzig trifft auf Atletico Madrid. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

trifft im Viertelfinale der auf . Die Partie wird am Donnerstag um 21 Uhr im Estadio Jose Alvalade in Lissabon angepfiffen.

Erstmals in der noch jungen Vereinsgeschichte steht RB Leipzig im Viertelfinale der Königsklasse! Mit Atletico Madrid wartet ein echter Brocken auf die Sachsen, die, trotz des Wechsels von Timo Werner zum nicht chancenlos in die Partie gehen werden. Im Achtelfinale konnte Leipzig besiegen, Atletico Madrid setzte sich gegen den Titelverteidiger durch. Die Champions League wird im Turniermodus in ausgespielt, pro Runde gibt es nur noch ein K.-o.-Spiel. Das Finale steigt am 23. August in Lissabon.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem posten wir hier die Aufstellungen beider Teams. Wer wissen will, welcher Sender die anderen Champions-League-Partien überträgt, dem haben wir hier einen separaten Artikel verlinkt.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Details

Wettbewerb UEFA Champions League (Viertelfinale) Datum 13. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Estadio Jose Alvalade (Lissabon)

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Aufstellungen

RB Leipzig - Aufstellung:

Gulasci - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino - Olmo, Nkunku - Poulsen.

Atletico Madrid - Aufstellung:

Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Lodi - Herrera, Koke, Saul, Carrasco - Llorente, Costa

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragungsrechte

Die Champions League heute live zu sehen ist ein Muss für jeden Fußball-Fan. Da man die Spiele leider nicht im Stadion sehen kann, muss man auf die TV- oder LIVE-STREAM-Übertragung zurückgreifen. Doch wo gibt es die Spiele überhaupt zu sehen? Die Rechte wurden von der UEFA dieses Jahr an zwei Parteien verkauft: den Pay-TV-Sender Sky aus Unterföhring und den Streamingdienst DAZN aus Ismaning. Alle Spiele dieser CL-Saison werden live und in voller Länge übertragen.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im TV?

Die Champions League im LIVE-STREAM von DAZN ist nur in und Österreich verfügbar.

Das Viertelfinale gibt es heute live im TV zu sehen: Sky überträgt die Partie über die volle Länge. Auf Sky Sport 1 HD wird gesendet. Der Haken an der Sache: Sky ist ein Pay-TV-Sender, es ist also nicht möglich, das Spiel kostenlos im Fernsehen zu gucken. Ihr müsst Sky abonniert haben, um Zugriff auf die Übertragung zu erhalten.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im TV? So geht’s

Wenn Ihr schon Kunde bei Sky seid und einen Sky-Receiver besitzt, müsst Ihr nur Sky Sport 1 HD einschalten, euch zurücklehnen und das Spiel genießen. Wer noch kein Kunde ist, kann das Sport-Paket für aktuell 17,50 Euro monatlich buchen. Die Voraussetzung, um das Spiel im TV zu sehen, ist, dass Ihr einen Sky-Receiver zur Verfügung habt. Ist das nicht der Fall, müsst Ihr auf einen der LIVE-STREAMS zurückgreifen, von denen eine Variante sogar kostenlos ist. Alle weiteren Infos zum TV-Angebot von Sky findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im LIVE-STREAM?

Es gibt für Leipzig gegen Atletico genau drei legale Möglichkeiten, um die Partie im LIVE-STREAM sehen zu können: DAZNDAZN, Sky Go und Sky Ticket. Der Stream von DAZN ist für Euch als Neukunde sogar kostenlos!

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im LIVE-STREAM? DAZN

DAZN geht am Donnerstag um 20.45 Uhr auf Sendung und streamt die Partie über die volle Distanz. Alex Schlüter moderiert die Übertragung, das Spiel wird von Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch kommentiert. Bei DAZN könnt Ihr auswählen, ob ihr das Spiel mit dem O-Ton aus der Arena oder mit zusätzlichen Fangesängen für das geilere Feeling schauen wollt. Am besten schaut Ihr die Partie über die DAZN-App, die es als kostenlosen Download für diverse mobile Endgeräte wie zum Beispiel den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PS4, die X-Box oder auch den Smart-TV gibt.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im LIVE-STREAM? Die App

Hier haben wir alle wichtigen Links zum Download der App:

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM? Smart-TV

Falls Ihr einen Smart-TV besitzt, könnt Ihr Leipzig gegen Atletico auch darüber schauen. Die DAZN-App ist im Normalfall auf dem Gerät vorinstalliert. Wer einen herkömmlichen Fernseher besitzt, der kann diesen mit einem HDMI-Kabel an seine Konsole oder an seinen Laptop anschließen und das Spiel auf dem großen Bildschirm verfolgen.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im LIVE-STREAM? Das Programm von DAZN

DAZN ist ein Streamingdienst, der viele Sportarten heute live im Internet überträgt. Über den Probemonat könnt Ihr als Neukunde zurzeit alle Spiele der Champions League und kostenlos auf DAZN sehen!

Neben dem Fußball überträgt das Portal auch Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis. Nach dem Ablauf des Probeabos kostet DAZN monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im LIVE-STREAM? Sky Go und Sky Ticket

Sky bietet für die Champions League auch einen Stream an, Ihr könnt die Partie entweder über Sky Go oder Sky Ticket verfolgen. Beide Apps gibt es als kostenlosen Download in den jeweiligen Stores. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im LIVE-STREAM? Sky Go

Sky Go ist in jedem Abo-Paket von Sky enthalten. Falls Ihr also Kunde von Sky seid, müsst Ihr Euch nach dem Herunterladen der App nur noch einloggen – und schon kann’s losgehen.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im LIVE-STREAM? Sky Ticket

Sky Ticket ist die Variante für alle Zuschauer von Sky, die den Pay-TV-Sender nicht abonniert haben und es auch nicht langfristig machen möchten. Für 29,99 Euro im Monat könnt Ihr Sky Ticket freischalten und das Sport-Paket genießen. Im Gegensatz zu den anderen Angeboten kann Sky Ticket jederzeit gekündigt werden. Alle Details dazu findet Ihr auf der Webseite von Sky.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Highlights

Ihr habt am Donnerstag keine Zeit? Kein Problem, DAZN lädt alle Highlights der Champions League nur kurz nach Abpfiff auf dem Portal hoch. Wer möchte, der kann sich sogar die ganze Partie im Re-Live reinziehen.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM? Der LIVE-TICKER

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal werdet Ihr nicht nur in Sekundenschnelle über die Ereignisse aus Lissabon informiert, sondern Ihr könnt mit den Statistiken des Tickers auch bei Euren Freunden und Verwandten angeben – schaut mal rein!

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Übertragungen

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM? Der Direktvergleich

Es besteht kein direkter Vergleich zwischen RB Leipzig und Atletico Madrid! Die beiden Kontrahenten treffen heute zum allerersten Mal aufeinander. Und dann auch noch im Viertelfinale der Champions League.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Opta-Fakten vor der Partie heute

RB Leipzig und Atlético Madrid duellieren sich erstmals. Für Leipzig ist es sogar das erste Europapokal-Duell mit einem spanischen Team.

Atlético Madrid steht zum 5. Mal in den letzten 7 Jahren im CL-Viertelfinale. Für RB Leipzig wiederum ist es die erste Viertelfinal-Teilnahme.

Atlético Madrid setzte sich in der K.o.-Runde der Champions League in allen 3 Duellen mit deutschen Teams durch: gegen Leverkusen 2014/15 und 2016/17, gegen Bayern 2015/16. Im Landesmeisterwettbewerb kam nur im Finale 1974 das Aus gegen den FC Bayern (1-1, 0-4 im Wiederholungsspiel).

Leipzig spielte in keinem der 14 CL-Spiele 0-0. In 3 der letzten 5 CL-Spiele wahrte RB Leipzig eine Weiße Weste – in den ersten 9 Spielen gelang das kein einziges Mal.

4 der letzten 8 CL-Tore Leipzigs waren Elfmeter. Überhaupt bekam nur Atalanta in dieser CL-Saison mehr Elfmeter zugesprochen (5) als die Leipziger (4).

Trotz eines Expected-Goals-Werts von 17.2 erzielte Leipzig „nur“ 14 Tore in dieser CL-Saison. Die Differenz von 3.2 ist die höchste aller verbliebenen Teams.

Der letzte deutsche Halbfinalist, der nicht Dortmund oder Bayern hieß, war Schalke 04 in der Saison 2010/11.

Atlético Madrid könnte das erste Team seit 2013/14 werden, das zunächst den amtierenden CL-Sieger besiegt und am Ende den Henkelpott gewinnt. Übrigens ist Atlético das Team mit den meisten Endspielen in CL und Landesmeistercup ohne Titel (3).

Seit Jahresbeginn 2019 erzielte Atlético Madrid 12 seiner 14 CL-Tore erst nach dem Seitenwechsel.

Atléticos Alvaro Morata erzielte mehr als die Hälfte seiner CL-Tore in der K.o.-Phase (8 von 15). Überhaupt erzielte seit der Saison 2013/14 kein Spanier so viele K.o.-Tore wie Morata.

Emil Forsberg erzielte 4 der letzten 8 CL-Tore der Leipziger – alle 4 entweder in den ersten oder letzten 10 Spielminuten.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM? Der SID-Vorbericht

Bei der Anfahrt zum Estadio Jose Alvalade XXI genügt am Donnerstagabend ein Blick aus dem Busfenster, damit das Startfieber der Leipziger nochmals steigt. Für das größte internationale Spiel der jungen Klubgeschichte im Champions-League-Viertelfinale gegen Atletico Madrid (21.00 Uhr/Sky und DAZN) hat RB in Lissabon rund 1400 Plakate anbringen lassen. Darauf zu sehen sind ein Spieler-Trio und der Spruch: "Eure Farben sind noch im Spiel."

In Rot und Weiß läuft traditionell auch Portugals Rekordmeister Lissabon auf, der an Leipzig in der Gruppenphase gescheitert war. Jetzt will RB auch die ganz Großen aus der Königsklasse kegeln. Der Viertelfinal-Neuling will über Atletico sogar bis ins Endspiel stürmen und dort nach dem Henkelpott greifen.

"Es kann bis ins Finale gehen", sagte Trainer Julian Nagelsmann selbstbewusst. Stürmer Yussuf Poulsen sprach im SID-Interview sogar vom Titel: "Wenn du erst mal da bist, dann musst du den festen Willen haben, den ganzen Weg bis ins Finale und zum Titel zu gehen." Das Motto "Missao Final", mit dem der RB-Tross in Portugal wirbt, ist also wörtlich zu nehmen.

Etwas dagegen haben natürlich die Madrilenen, deren Vorbereitung durch zwei positive Coronafälle gestört wurde. Trotzdem sei der von Trainer-Vulkan Diego Simeone meist hochmotiviert und taktisch perfekt eingestellte Gegner "ein dickes Brett, das wir bohren müssen", warnte Nagelsmann. Die Rojiblancos seien "positiv eklig und wollen immer gewinnen" - und zwar mit allen Mitteln. "Auf diese Spielchen", sagte Nagelsmann, "dürfen wir uns aber nicht einlassen."

Respekt? Ja. Angst? Nein. "Wir können da jung und wild und mit viel Lust auftreten", sagte der RB-Coach bei DAZN. RB braucht aber auch einen erfolgreichen Plan, wie man den zum FC Chelsea abgewanderten Torjäger Timo Werner ersetzt. "Es ist nicht so, dass wir in Unterzahl spielen müssen, wenn Timo Werner nicht dabei ist. Wir dürfen ihn schon ersetzen", sagte Nagelsmann am Mittwoch leicht genervt wegen der Nachfrage.

Der RB-Trainer spekuliert mit zwei Varianten. Option eins sei, vorne gegen Atleticos robuste Abwehrspieler mit "zwei richtigen Kanten" zu spielen, also mit Poulsen und Patrik Schick. Option zwei sei, "dass wir mit sehr vielen wuseligen Mittelfeldspielern auflaufen", sagte Nagelsmann, "quasi so spielen, wie Barcelona jahrelang gegen Atletico in der Liga gespielt hat". Dann dürften sich Emil Forsberg und Dani Olmo Hoffnungen auf einen Startelf-Einsatz machen.

Im möglichen Finale könnte es sogar zum deutschen Duell gegen Bayern München kommen. "Jetzt liegt es an uns, an den Bayern, das wahr zu machen", sagte Nagelsmann der Bild. Im Halbfinale würde aber zunächst der Sieger des Viertelfinals zwischen Paris St. Germain und warten. - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

