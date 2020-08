Wer zeigt / überträgt Atalanta Bergamo gegen PSG live im TV und LIVE-STREAM? So wird die Champions League übertragen

Champions League Viertelfinale: Atalanta Bergamo spielt gegen PSG. Goal erklärt, wo die Partie live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

vs. : Das Viertelfinale der wird am Mittwoch um 21 Uhr im Estadio da Luz in Lissabon angepfiffen.

Atalanta Bergamo ist diese Saison Geheimfavorit für den Gewinn des Henkelpotts. Die Italiener wurden Dritter in der und schossen dabei fast 100 Tore. Im Achtelfinale konnte man den spektakulär besiegen. Paris konnte seit der Corona-Pause nur zwei Pflichtspiele absolvieren, eingespielt ist das Team von Trainer Thomas Tuchel also keineswegs. Die Franzosen setzen sich im Achtelfinale der CL gegen durch. Die Champions League wird in Turnierform in fertiggespielt – pro Runde gibt es nur noch ein K.o.-Spiel.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Atalanta Bergamo gegen PSG live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams. Wer wissen will, welcher Sender welches CL-Spiel überträgt, dem haben wir hier einen separaten Artikel verlinkt.

Wer zeigt / überträgt Atalanta Bergamo gegen PSG live im TV und LIVE-STREAM? Die Details

Wettbewerb UEFA Champions League (Viertelfinale) Datum 12. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Estadio da Luz (Lissabon)

Wer zeigt / überträgt Atalanta Bergamo gegen PSG live im TV und LIVE-STREAM? CL-Übertragungsrechte

Die UEFA hat die Übertragungsrechte der Königsklasse dieses Jahr an den Pay-TV-Sender Sky Sports und den Streamingdienst DAZN verkauft. Es werden alle Einzelspiele der Champions League live und in voller Länge von entweder Sky oder DAZN übertragen. Doch wer darf Bergamo gegen Paris übertragen?

Wer zeigt / überträgt Atalanta Bergamo gegen PSG live im TV und LIVE-STREAM?

Der Streamingdienst DAZN hat die Rechte erhalten und zeigt Atalanta Bergamo gegen Paris Saint-Germain über die volle Distanz. Da Sky Sports das Erstwahlrecht für die Übertragung des Viertelfinals hat und Bayern gegen Barcelona zeigt, läuft Bergamo gegen PSG exklusiv auf DAZN.

Wer zeigt / überträgt Atalanta Bergamo gegen PSG live im TV?

Vorab die schlechte Nachricht: Das Spiel wird nicht im Free-TV gezeigt. Da ja nur Sky und DAZN die Champions League übertragen dürfen, könnt Ihr die Spiele nicht kostenlos im TV sehen. Aufgrund dessen, dass Sky keine Übertragungsrechte für Atalanta vs. PSG hat, läuft das Spiel nicht im TV. Ihr könnt das Spiel aber im kostenlosen LIVE-STREAM bei DAZN sehen. Wie das geht, erklären wir Euch in den nächsten Absätzen.

Wer zeigt / überträgt Atalanta Bergamo gegen PSG live im LIVE-STREAM? DAZN

DAZN geht ab 20.45 Uhr auf Sendung. Alex Schlüter moderiert den Vorbericht, Marco Hagemann sitzt zusammen mit Experte Ralph Gunesch am Mikrophon und kommentiert das Viertelfinale für Euch. Im Falle einer Verlängerung oder eines Elfmeterschießens bleibt DAZN natürlich auf Sendung.

Wer zeigt / überträgt Atalanta Bergamo gegen PSG live im LIVE-STREAM? So geht’s

Am besten schaut Ihr die Partie über die DAZN-App, die für sämtliche Endgeräte, wie zum Beispiel für den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PS4, die X-Box, den Amazon Fire-TV-Stick oder den Smart-TV kompatibel ist.

Wer zeigt / überträgt Atalanta Bergamo gegen PSG live im TV und LIVE-STREAM? Die Links zum Download der App

Hier haben wir alle wichtigen Links zum kostenlosen Download der DAZN-App:

Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch registrieren – und schon kann der Spaß losgehen!

Wer zeigt / überträgt Atalanta Bergamo gegen PSG live im TV und LIVE-STREAM? Der Probemonat

Falls Ihr Neukunde bei DAZN seid, könnt Ihr sowohl die Partie zwischen Bergamo und PSG als auch alle anderen Spiele der Champions- und kostenlos schauen!

Der erste Monat des Abonnements wird Euch von DAZN geschenkt, danach könnt Ihr Euch überlegen, ob Ihr kündigen wollt oder weiterhin die Streams schaut. DAZN hat so viele Fußballspiele und andere Sportarten im Programm, dass wir Euch hier mal die Beliebtesten nennen. DAZN überträgt die , La Liga, Serie A und live. Neben dem Fußball werden auch Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis übertragen.

Wer zeigt / überträgt Atalanta Bergamo gegen PSG live im TV und LIVE-STREAM? Das kostet DAZN

Nach dem Probemonat kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

Wer zeigt / überträgt Atalanta Bergamo gegen PSG live im TV und LIVE-STREAM? Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese öffentlich sind.

Wer zeigt / überträgt Atalanta Bergamo gegen PSG live im TV und LIVE-STREAM? Die Highlights

Ihr habt am Mittwoch keine Zeit? Dann schaut Euch die Highlights der Partie auf DAZN an und verpasst keine Tore. Wer will, der kann sich sogar das komplette Spiel im Re-Live auf DAZN gönnen.

Wer zeigt / überträgt Atalanta Bergamo gegen PSG live im TV und LIVE-STREAM? Der LIVE-TICKER von Goal

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr immer auf dem Laufenden was die Action auf dem Rasen in Lissabon betrifft. Fast in Echtzeit bekommt Ihr alle wichtigen Ereignisse geliefert. Gepaart mit interessanten Statistiken ist der Ticker eine tolle Ergänzung zur DAZN-Übertragung.

