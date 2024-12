Der 6. Spieltag der Königsklasse steht bevor. Doch wer überträgt die Spiele am Dienstag? GOAL verrät es Euch!

Am 6. Spieltag der Champions League stehen am heutigen Dienstag, den 10. Dezember, neun Partien an. GOAL liefert Euch einen Überblick der Partien und wo die Übertragung stattfindet.

Champions League im LIVE STREAM bei Prime oder DAZN? Wer zeigt / überträgt die Spiele am Dienstag?

In der Champions-League-Saison 2024/25 werden die allermeisten Spiele live bei DAZN übertragen. Eine Partie pro Spieltag wird allerdings nicht bei DAZN, sondern exklusiv bei PrimeVideo gezeigt.

Der Streamingdienst von Amazon darf sich in jeder Champions-League-Woche ein Topspiel am Dienstag herauspicken, welches nur bei PrimeVideo läuft.

Artikel wird unten fortgesetzt

Für die Übertragung der CL bei DAZN benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Hier seid Ihr mit DAZN Unlimited an der richtigen Adresse. Das Abo kostet 34,99 Euro pro Monat und gewährt Euch die Freischaltung zur Königsklasse.

Getty Images

Bei PrimeVideo habt ihr die Möglichkeit auf eine 30-tägige kostenlose Testversion. Anschließend kostet der Streamingdienst von Amazon 8,99 pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr.

Insgesamt sind es also DAZN und PrimeVideo, welche die Champions League live in Deutschland übertragen. Lediglich das Champions-League-Finale wird im Free-TV bei ZDF völlig kostenfrei zu sehen sein.

Champions League im LIVE STREAM bei Prime oder DAZN? Wer zeigt / überträgt die Spiele am Dienstag? Das Topspiel bei Amazon Prime Video

Diese Woche hat sich Amazon die Begegnung zwischen Schachtar Donezk und dem FC Bayern München ausgesucht und zeigt die Begegnung damit live und exklusiv bei PrimeVideo. Können die Bayern nach zwei Siegen in Folge (jeweils 1:0 gegen Benfica Lissabon und Paris Saint-Germain) einen weiteren Schritt zur direkten Qualifikation fürs Achtelfinale machen? Die Antwort bekommt Ihr nur live und in Farbe bei PrimeVideo!

Begegnung: Schachtar Donezk vs. FC Bayern München

Wettbewerb: Champions League, 6. Spieltag

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

Die restlichen Begegnungen de 6. Spieltags könnt Ihr live bei DAZN verfolgen.

Champions League im LIVE STREAM bei Prime oder DAZN? Wer zeigt / überträgt die Spiele am Dienstag? Die Spiele am Dienstag im Überblick