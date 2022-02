Champions League heute live: Zeigt DAZN eine Konferenz?

Gestern fanden die ersten Partien des Champions-League-Achtelfinals statt: PSG bezwang Real Madrid durch ein spätes Tor von Kylian Mbappe mit 1:0, während Manchester City Sporting nicht den Hauch einer Chance ließ. Heute erwarten uns weitere zwei Partien in der Runde der letzten 16.

Nachdem am Dienstag bereits die Top-Teams PSG, Real Madrid und Manchester City im Einsatz waren, steigt heute auch Königsklassen-Mitfavorit FC Bayern München in die K.o.-Phase ein - für den deutschen Rekordmeister geht es gegen RB Salzburg. An anderer Stelle empfängt Inter Mailand Jürgen Klopps FC Liverpoool.

Ihr wollt wissen, wo und wie Ihr diese spannenden Spiele live miterleben könnt? Dann erfahrt Ihr in diesem Artikel alles, was Ihr wissen müsst. Los geht's!

Champions League, Achtelfinale! Wer macht heute den ersten Schritt Richtung nächste Runde? GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung LIVE im TV und STREAM.

Champions-League-Achtelfinale heute live: Zeigt DAZN eine Konferenz?

Champions-League-Achtelfinale heute live in der DAZN-Konferenz? Hier gibt es die Spiele im TV und STREAM zu sehen

Wer kennt sie nicht, die traditionelle Konferenz von Sky mit Bundesliga und Champions League? Es geht hin und her, ständige Wechsel zwischen den Stadien, Tore hier, Platzverweise da.

Doch während die Bundesliga-Konferenz nach wie vor in den Händen des Unterföhringer Pay-TV-Senders liegt, gibt es die Champions League in dieser Spielzeit nach über 20 Jahren vorerst nicht mehr bei Sky zu sehen!

Die exklusiven Rechteinhaber heißen nun DAZN und Amazon Prime Video - und die Aufteilung ist dabei durchaus interessant. Während Amazon nur ausgewählte Partien am Dienstag überträgt, hat sich DAZN gleich 121 von 137 möglichen Spielen gesichert.

Und es kommt noch besser: Der Ismaninger Streamingdienst überträgt diese sowohl einzeln als auch - jetzt kommt's - in der Konferenz! Richtig, Ihr müsst trotz des Ausscheidens von Sky nicht auf die geliebte Konferenz verzichten.

Champions-League-Achtelfinale heute live: So seht Ihr die DAZN-Konferenz im TV und STREAM

Die Konferenz könnt Ihr dabei im TV und LIVE-STREAM verfolgen. Alle Infos dazu gibt es unter diesem Link!

Die Übertragung ist dabei auf allen gängigen mobilen Endgeräten abrufbar. Das Einzige, was Ihr benötigt, ist eine stabile Internetverbindung, Euren Browser oder die DAZN-App.

Außerdem wichtig: DAZN ist ein kostenpflichtiger Anbieter - sprich Ihr benötigt dafür ein Abonnement. Alle weiteren Infos gibt es weiter unten oder hier!

Champions-League-Achtelfinale heute live: Wie funktioniert die Konferenz auf DAZN?

Die Konferenz gab es in der Gruppenphase dienstags und mittwochs! Dabei waren alle Spiele enthalten - bis auf besagtes, von Amazon ausgewähltes Spiel am Dienstagabend. Mit schwindender Anzahl der Begegnungen ändert sich das Ganze nun etwas.

Ergo: Beim Achtelfinale wird die Konferenz ausschließlich mittwochs ausgestrahlt. Denn: Dienstags gibt es zwei Spiele, eines davon "gehört" exklusiv Amazon, das andere läuft als Einzelspiel auf DAZN. Die Mittwochspartien laufen dagegen sowohl als Einzelspiel als auch in der Konferenz live und exklusiv auf DAZN!

Hier die Übersicht für das komplette Achtelfinale:

Datum Uhrzeit Spiel Übertragung Dienstag, 15. Februar 21 Uhr Sporting vs. City DAZN Dienstag, 15. Februar 21 Uhr PSG vs. Real Madrid Amazon Mittwoch, 16. Februar 21 Uhr Salzburg vs. Bayern DAZN Mittwoch, 16. Februar 21 Uhr Inter vs. Liverpool DAZN Mittwoch, 16. Februar 21 Uhr Konferenz DAZN Dienstag, 22. Februar 21 Uhr Chelsea vs. Lille Amazon Dienstag, 22. Februar 21 Uhr Villarreal vs. Juventus DAZN Mittwoch, 23. Februar 21 Uhr Benfica vs. Ajax DAZN Mittwoch, 23. Februar 21 Uhr Atletico vs. Manchester United DAZN Mittwoch, 23. Februar 21 Uhr Konferenz DAZN Dienstag, 8. März 21 Uhr Bayern vs. Salzburg Amazon Dienstag, 8. März 21 Uhr Liverpool vs. Inter DAZN Mittwoch, 9. März 21 Uhr Sporting vs. City DAZN Mittwoch, 9. März 21 Uhr Real Madrid vs. PSG DAZN Mittwoch, 9. März 21 Uhr Konferenz DAZN Dienstag, 15. März 21 Uhr Ajax vs. Benfica DAZN Dienstag, 15. März 21 Uhr Manchester United vs. Atletico Amazon Mittwoch, 16. März 21 Uhr Lille vs. Chelsea DAZN Mittwoch, 16. März 21 Uhr Juventus vs. Villarreal DAZN Mittwoch, 16. März 21 Uhr Konferenz DAZN

Für die Hinspiele im Achtelfinale der Königsklasse sieht die Aufteilung für die DAZN-Konferenz also folgendermaßen aus:

Mittwoch, 16. Februar: RB Salzburg vs. FC Bayern München und Inter vs. Liverpool (einzeln und Konferenz)

RB Salzburg vs. FC Bayern München und Inter vs. Liverpool (einzeln und Konferenz) Mittwoch, 23. Februar: Benfica vs. Ajax und Atletico vs. United (einzeln und Konferenz)

Benfica vs. Ajax und Atletico vs. United (einzeln und Konferenz) Mittwoch, 9. März: City vs. Sporting und Real vs. PSG (einzeln und Konferenz)

City vs. Sporting und Real vs. PSG (einzeln und Konferenz) Mittwoch, 16. März: Juventus vs. Villarreal und Lille vs. Chelsea (einzeln und Konferenz)

Für den heutigen Mittwoch haben wir das Ganze nochmal detaillierter zusammengefasst:

Salzburg - FC Bayern

Champions-League-Achtelfinale heute live in der Konferenz: Das kosten DAZN und Amazon Prime Video

Ihr habt es ja oben schon gelesen, dennoch wollen wir Euch nicht in den Königsklassen-Abend entlassen, ohne es Euch noch einmal auf den Weg mitgegeben zu haben: Sowohl DAZN als auch Amazon Prime Video sind kostenpflichtige Dienste. Bedeutet: Voraussetzung ist jeweils ein Abonnement. Dabei gibt es bei beiden Anbietern mehrere Optionen.

Amazon ist im Jahresabo für einmalig 69 Euro und im Montasabo für 7,99 Euro monatlich zu haben. Als Neukunde könnt Ihr den Service sogar die ersten 30 Tage kostenlos genießen.

DAZN hat ebenfalls zwei Abo-Optionen. Seit der Preiserhöhung zum 1. Februar kostet das Jahresabo einmalig 274,99 Euro, während es das Monatsabo für 29,99 Euro mtl. gibt. Das Jahresabo ist auch in Form von monatlicher Ratenzahlung a 24,99 Euro erhältlich.

Der ganz große Vorteil von DAZN? Ihr habt nicht nur die Champions League im Programm. Hinzu kommen Bundesliga, Ligue 1, LaLiga, Football, Basketball, Handball, Darts, Tennis und und und!

