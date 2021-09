Champions League live in der Konferenz auf DAZN sehen: Geht das?

Mit Beginn dieser Saison überträgt Sky keine Champions-League-Spiele mehr, stattdessen zeigt DAZN fast alle Partien. Aber was ist mit der Konferenz?

Mit Beginn der neuen Champions-League-Saison stellen sich viele Fans viele Fragen zur Übertragung. Eine der wichtigsten lautet: Gibt es nach dem Ausscheiden von Sky auch bei DAZN weiterhin eine Konferenz ? Alle Infos dazu gibt es hier.

Nach über 20 Jahren zeigt Sky (vormals Premiere) ab dieser Saison keine Champions-League-Spiele mehr - jedenfalls für mindestens drei Jahre nicht. Eines der großen Highlights der Übertragungen des Pay-TV-Senders war die Konferenz, die Sky an jedem Spieltag anbot. Selbst, als fast alle Einzelspiele bereits bei DAZN gelandet waren, hatte Sky damit ein echtes Faustpfand.

Denn viele Fans bevorzugten den Wechsel von einem Spiel zum anderen, wenn ein Tor oder eine andere wichtige Szene passiert ist. Somit wurde nichts verpasst. Doch wie sieht es mit den Konferenzen bei DAZN aus? Der Streamingdienst hat sein Rechteportfolio an der Königsklasse massiv erweitert. Abgesehen von einer Partie am Dienstag, die von Amazon übertragen wird, zeigt DAZN alle Partien live.

Gibt es auch bei DAZN weiterhin Konferenzen der Champions League zu sehen? Goal hat die Antwort.

Champions League: So sieht es mit den Konferenzen bei DAZN aus

Die Fußballfans dürfen aufatmen: Auch DAZN bietet Konferenzen an! Und zwar an jedem Spieltag dienstags und mittwochs. In der Konferenz enthalten sind alle Spiele, die DAZN auch im Einzelspiel zeigen darf.

Das heißt, die Konferenz am Mittwoch umfasst sämtliche Partien des Tages. Am Dienstag sind sieben der acht Spiele enthalten. Das Exklusivspiel von Amazon am Dienstag darf DAZN nicht in der Konferenz zeigen.

Champions League: Konferenz oder Goalzone bei DAZN?

Nun sind Konferenzen bei DAZN nichts völlig Neues. Im Rahmen der Europa-League-Übertragungen oder auch anlassbezogen an manchen Wochenenden bot DAZN die sogenannte Goalzone an. Dabei führte ein Hauptmoderator durch die Partien und schaltete dann bei Bedarf in den Live-Kommentar des jeweiligen Spiels.

Viele Fans kritisierten dabei jedoch, dass in manchen Spielen wichtige Szenen zu spät gezeigt wurden. Bei der klassischen Konferenz von Sky, in der die Spiele neben dem Einzelspiel-Kommentar auch über einen Konferenz-Kommentator verfügen, besteht diese Gefahr nicht, da die Konferenz-Kommentatoren sich sofort lautstark bemerkbar machen, sobald etwas passiert.

Und auch hier hörte DAZN auf die Wünsche der Fans. Die Konferenz in der Champions League wird nahezu identisch zu jener bei Sky ablaufen, das Goalzone-Modell kommt nicht zur Anwendung - zumindest nicht in der Königsklasse.

Champions League: So sind die Übertragungsrechte zwischen DAZN und Amazon verteilt

Die Post-Sky-Ära der Champions League wird von DAZN und Amazon bestimmt. 121 der 137 Spiele werden von DAZN übertragen, einzeln und - wie bereits erwähnt - auch in der Konferenz. Anders ausgedrückt: DAZN zeigt alle Spiele außer einer Partie am Dienstag.

Diese wird stattdessen von Amazon über Prime Video ausgestrahlt. Amazon kann dabei frei wählen, welche Dienstagspartie sie zeigen wollen. So entschied sich das Unternehmen für den 1. Spieltag der Gruppenphase für die Begegnung zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München. Diese Partie darf DAZN dann auch nicht in der Dienstagskonferenz zeigen.

Diese Aufteilung gilt bis einschließlich der Halbfinals. Also ein Spiel pro Woche wird von Amazon übertragen, alle anderen von DAZN. Amazon erklärte bereits, dass sie den Fokus vor allem auf Spiele mit deutscher Beteiligung legen wollen.

Champions League: Das kosten DAZN und Amazon Prime Video

Mit dem Gratismonat von DAZN könnt Ihr das Angebot des Streamingdienstes einen Monat lang kostenfrei testen. Wenn Ihr danach dabei bleiben wollt, kostet Euch das Monatsabo 14,99 Euro . Wer gleich ein ganzes Jahr bucht, zahlt 149,99 Euro und spart damit effektiv zwei Monate.

Auch Amazon bietet für seinen Prime-Service einen kostenlosen Probemonat an. Auch hier könnt Ihr danach zwischen Monats- und Jahresabo wählen. Der flexible Monatspass kostet 7,99 Euro , das Jahresabo schlägt mit 69 Euro zu Buche.