Champions League heute im Free-TV sehen? So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Die Champions League startet an diesem Dienstag ins Achtelfinale. Doch könnt Ihr die Königsklasse heute im Free-TV sehen? Wir beantworten diese Frage.

16 Teams kämpfen in der UEFA noch um den Henkelpott. An diesem Dienstag beginnen die Partien des Achtelfinales - und gleich drei deutsche Teams sind noch im Rennen. Wir liefern die Infos zur Übertragung der Spiele im deutschen Fernsehen.

Der , und haben allesamt schwere Aufgaben vor der Brust. Der deutsche Rekordmeister und auch die Roten Bullen haben es mit zwei Premier-League-Klubs - mit dem bzw. - zu tun. Der BVB dagegen muss gegen Ex-Trainer Thomas Tuchel und dessen Klub PSG ran. Das ergab die Auslosung.

Das war es jedoch noch nicht, denn die Champions League hat noch viel mehr zu bieten: Auch bei Napoli gegen Barca, gegen und gegen ist jede Menge Spannung geboten.

Champions League heute im Free-TV sehen? So werden die Spiele gezeigt / übertragen - Goal liefert den Überblick über alle Begegnungen und die Kanäle, auf denen die jeweiligen vollen 90 Minuten live im TV gezeigt werden.

Champions League heute live: Das sind die Spiele im Achtelfinale (Hinspiele)

DATUM ERGBEBNIS / UHRZEIT ACHTELFINALE Dienstag, 18. Februar 21 Uhr Atletico Madrid vs. FC Liverpool Dienstag, 18. Februar 21 Uhr BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG Mittwoch 19. Februar 21 Uhr vs. Mittwoch 19. Februar 21 Uhr Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig Dienstag, 25. Februar 21 Uhr FC Chelsea vs. FC Bayern München Dienstag, 25. Februar 21 Uhr vs. Mittwoch, 26. Februar 21 Uhr vs. Mittwoch, 26. Februar 21 Uhr Real Madrid vs. Manchester City

Champions League heute live im Free-TV sehen? So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Die Königsklasse war in den vergangenen Jahren eigentlich immer traditionell im deutschen Fernsehen zu sehen. Doch wie sieht es in dieser Saison aus, kommt der Wettbewerb in der Spielzeit 2019/20 live im Free-TV? In diesem Abschnitt geben wir die Antwort darauf, ob ARD, ZDF, RTL und Co. an der Übertragung der Champions League beteiligt sind.

Champions League heute live im Free-TV verfolgen: Werden die Spiele gezeigt / übertragen?

Es ist die Frage alles Fragen vieler Fans, die den Fußball in der Königsklasse heute gerne live im Free-TV sehen würden: Wird die Champions League heute live im Free-TV gezeigt / übertragen? Welche Spiele kommen denn im Fernsehen?

Die klare Antwort auf die erste dieser Fragen lautet Nein! Der wichtigste Klubwettbewerb auf europäischer Bühne wird nicht live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt / übertragen. Das liegt wieder einmal daran, dass die deutschen Free-TV-Sender nicht die Rechte besitzen, um die Begegnungen des Achtelfinales der Königsklasse in voller Länge auszustrahlen.

Bereits die Gruppenphase war im Free-TV kein Thema, nun wird auch die K.o.-Runde nicht im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Wie aber könnt Ihr die Begegnungen am Dienstag und am Mittwoch dann anschauen? Irgendeine Möglichkeit muss es doch schließlich geben. Goal stellt Euch die Alternativen vor, die Ihr nutzen könnt.

Champions League heute live im TV verfolgen: So geht's

Da die Königsklasse zu den Hinspielen des Achtelfinales nicht live im Free-TV zu sehen sein wird, kommt der Klubwettbewerb dagegen aber im Bezahlfernsehen. Das Pay-TV zeigt / überträgt die CL an diesem Dienstag und Mittwoch live und ist damit die Alternative zur fehlenden Übertragung im Free-TV.

Sky ist dabei an der Live-Übertragung maßgeblich beteiligt. Der Unterföhringer Fernsehsender nimmt sich den Achtelfinalspielen an und zeigt / überträgt diese entweder live im Einzelspiel oder in der Konferenz.

Für die Begegnungen live im TV müsst Ihr jedoch Kunde bei Sky sein und dafür ein Abonnement abschließen. Hier erhaltet Ihr alle Infos dazu. Übrigens erhaltet Ihr mit der Registrierung bei Sky auch einen Zugang zu Sky Go, dem Online-Portal des Senders. Dort könnt Ihr die Champions League heute live im Stream anschauen. Zudem könnt Ihr mit dem Zusatzangebot von Sky Ticket live mit dabei sein.

Es folgt ein Überblick über alle Achtelfinal-Hinspiele, die live bei Sky zu sehen sein werden.

Champions League heute live im Pay-TV bei Sky sehen: Die Übertragung der Achtelfinalspiele

DATUM PARTIE ÜBERTRAGUNG LIVE IM TV BEI SKY UND IM LIVE-STREAM BEI SKY GO Dienstag, 18. Februar Atletico Madrid vs. FC Liverpool als Einzelspiel / in der Konferenz Dienstag, 18. Februar BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG in der Konferenz Mittwoch 19. Februar Atalanta Bergamo vs. FC Valencia als Einzelspiel / in der Konferenz Mittwoch 19. Februar Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig in der Konferenz Dienstag, 25. Februar FC Chelsea vs. FC Bayern München als Einzelspiel / in der Konferenz Dienstag, 25. Februar SSC Neapel vs. FC Barcelona in der Konferenz Mittwoch, 26. Februar Olympique Lyon vs. Juventus Turin in der Konferenz Mittwoch, 26. Februar Real Madrid vs. Manchester City als Einzelspiel / in der Konferenz

Champions League heute im Free-TV sehen? Die Alternative LIVE-STREAM von DAZN

Ihr habt keine Lust auf ein langfristiges Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky und seid deswegen gewillt, eine weitere Alternative aufzusuchen? Da das Free-TV die Champions League heute nicht live im Programm hat, bleibt der Ismaninger Streamingdienst DAZN die einzige weitere Alternative.

DAZN hat ebenfalls die Rechte, um die UEFA Champions League heute live zu übertragen. DAZN zeigt ausgewählte Begegnungen des Achtelfinales im LIVE-STREAM und teilt sich in dieser Saison mit Sky die Übertragungsrechte am wichtigsten Wettbewerb im europäischen Fußballgeschäft. Mit DAZN besteht im Übrigen auch die Möglichkeit, die Champions League heute via LIVE-STREAM auf dem Smart-TV zu sehen.

DAZN und Sky teilen sich die Begegnungen in einem komplizierten Picking-System auf. Genauere Informationen hierzu könnt Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite einsehen. An diesem Achtelfinal-Spieltag der Königsklasse zeigt DAZN folgende Begegnungen live und in voller Länge auf seiner Plattform.

DATUM PARTIE ÜBERTRAGUNG IM LIVE-STREAM BEI DAZN Dienstag, 18. Februar BVB (Borussia Dortmund) vs. PSG als Einzelspiel ( alle Infos zur Übertragung ) Mittwoch 19. Februar Tottenham Hotspur vs. RB Leipzig als Einzelspiel Dienstag, 25. Februar SSC Neapel vs. FC Barcelona als Einzelspiel Mittwoch, 26. Februar Olympique Lyon vs. Juventus Turin als Einzelspiel

Champions League heute im LIVE-STREAM von DAZN sehen - mit dem Gratismonat

Die Königsklasse wird also nicht live im Free-TV gezeigt / übertragen. Zudem werden die Begegnungen auch nicht alle in voller Länge bei Sky zu sehen sein. DAZN komplettiert die Sender, die an der Übertragung der Königsklasse in dieser Saison 2019/20 beteiligt sind.

Die gute Nachricht für alle Fans, die beispielsweise dem BVB die Daumen drücken, ist: DAZN zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten der Begegnung Borussia Dortmunds gegen PSG heute im LIVE-STREAM auf seiner Plattform.

Das geht aufgrund des Gratismonats sogar kostenlos! DAZN schenkt jedem Kunden, der sich neu auf der Plattform registriert, 30 Tage kostenlosen Service. In dieser Zeit kann sich jeder Spitzensport live im Stream anschauen - umsonst.

Nach Ende des Testmonats kann dann jeder Kunde für 11,99 Euro pro Monat (oder im Jahresabonnement für einmalig 119,99 Euro) weiter bei DAZN mit dabeibleiben und die Champions League, die , die , , und die live anschauen. Das ist jedoch nicht alles, was man bei DAZN geboten bekommt. Hier gibt's den Überblick über das DAZN-Programm.