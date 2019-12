Champions League, Auslosung: BVB trifft im Achtelfinale auf PSG, Bayern auf Chelsea - die Ziehung im TICKER zum Nachlesen

Das Achtelfinale der ist ausgelost - und es wurden einige Kracher-Partien gezogen. Hier gibt's die komplette Ziehung für die Runde der letzten 16 der Königsklasse im TICKER zum Nachlesen..

12.30 Uhr | Das war es zunächst aus Nyon, ab 13:00 Uhr gibt es dann aber noch die Auslosung der Zwischenrunde der , natürlich auch live bei uns. Bis nachher also.

12.28 Uhr | Ansonsten sticht wohl das Duell zwischen Real und heraus, während Atalanta gegen Valencia nominell wohl als Außenseiterpaarung bezeichnet werden kann.

12.27 Uhr | Außerdem sind, wie schon im Vorjahr, Teams aus der Premier League zu Gast im Lande. Der aktuelle Liga-Tabellenführer aus Leipzig wird den Vorjahresfinalisten Tottenham als Kontrahenten haben. Und der FC Bayern erlebt eine Neuauflage des Finales von 2012 gegen Chelsea.

12.25 Uhr | Leichte Gegner sind sicher eh nicht zu erwarten in dieser Phase des Wettbewerbes, aber die hat da schon drei Hochkaräter erwischt. Für den BVB gibt es ein Wiedersehen mit Thomas Tuchel und gilt es, die Hürde PSG zu überwinden.

12.24 Uhr | Damit ist diese Auslosung bereits wieder beendet.

12.22 Uhr | Und die letzte Achtelfinal-Paarung lautet: SSC Neapel gegen den FC Barcelona.

12.21 Uhr | Tottenham Hotspur spielt im Achtelfinale gegen RB Leipzig.

12.20 Uhr | Die nächste Paarung heißt Olympique Lyon gegen Juventus Turin.

12.19 Uhr | Bayern München trifft auf den FC Chelsea.

12.18 Uhr | Der FC Liverpool misst sich als amtierender Champions-League-Sieger mit Atletico Madrid.

12.17 Uhr | Atalanta Bergamo bekommt den FC Valencia zugelost.

12.16 Uhr | Das zweite Achtelfinale lautet: Real Madrid gegen Manchester City!

12.15 Uhr | Als erstes wird der BVB gezogen. Borussia Dortmund muss im Achtelfinale gegen ..... PSG ran!

12.14 Uhr | Und los geht's!

12.12 Uhr | Aber nun geht es wirklich los, die Kugeln werden gemischt von Michael Heselschwerdt, dem Leiter für UEFA-Klubwettbewerbe.

12.10 Uhr | Wer die Auslosung kostenlos im LIVE-STREAM sehen will, kann das auf unserer Facebook-Seite tun. Hier geht's zur CL-Auslosung im LIVE-STREAM.

12.09 Uhr | Die Auslosung vornehmen wird Kelly Smith, die ehemalige englische Nationalspielerin und Rekordtorschützin ihrer Nationalelf. Aber sie ist nicht alleine, der Gelsenkirchener Hamit Altintop, neben Schalke oder Bayern auch für am Ball, ist als Repräsentant des Finalortes Istanbul auf der Bühne.

12.07 Uhr | Der stellvertretende UEFA-Generalsekretär Giorgio Marchetti erklärt noch einmal, wie das Ganze gleich ablaufen wird.

12.02 Uhr | In den üblichen bunten Bildern werden die 16 verbliebenen Mannschaften vorgestellt.

12.01 Uhr | So, pünktlich beginnt es in Nyon. UEFA-Kommunikationschef Pedro Pinto begrüßt die Anwesenden.

12.00 Uhr | Das Achtelfinal-Hinspiel bestreitet die Borussia vor heimischer Kulisse, folgende Gegner sind möglich: FC Liverpool, Manchester City, Juventus Turin, Paris St. Germain oder der FC Valencia.

11.52 Uhr | Für die Achtelfinalisten hat sich das Weiterkommen schon jetzt gelohnt: Der FC Bayern kassierte bereits im bisherigen Wettbewerb 74,19 Millionen Euro - alleine aus dem Topf der UEFA. Dieser Betrag setzt sich aus der Koeffizienten-Rangliste, dem Startgeld und den Spielprämien zusammen. Hinzu kommen Einnahmen aus dem Marktpool und den Heimspielen. RB erhält "nur" 40,19 Millionen, der BVB 58,784, Bayer 37,27.

11.49 Uhr | Nochmal der Modus zur Erinnerung: Die Gruppensieger bekommen jeweils einen Gruppenzweiten zugelost, haben im Rückspiel Heimrecht. Vereine aus einem Land können nicht gegeneinander spielen, ebenso können sich Begegnungen aus der Gruppenphase nicht wiederholen.

11.44 Uhr | In Nyon steigt die Spannung. Alles ist angerichtet, nach und nach treffen die Verantwortlichen der Klubs ein.

11.28 Uhr | Die ganz großen Überraschungen sind ausgeblieben, es sind sogar erstmals nur noch Teams aus den vermeintlich 'großen' Verbänden vertreten. Alle vier Teams haben und durchgebracht, noch mit drei Mannschaften sind und vertreten, zwei Vereine stellt .

Champions League: Wer zeigt / überträgt die CL-Auslosung live im TV und im LIVE-STREAM?

11.24 Uhr | Die diesjährige Gruppenphase ist seit vergangenem Mittwoch vorüber, von 16 Mannschaften haben wir uns verabschiedet, weitere 16 sind noch im Rennen um den Titel, der am 30.05.2020 in Istanbul vergeben wird.

